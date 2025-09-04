ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥·¥åÉ÷¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¡×¤ÎÀ¼
9·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥Ã¥·¥åÉ÷¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢²û¤«¤·¤¤20ºÐ¤Îº¢¤Î¿¶Âµ»Ñ¤ò¸ø³«¡ª¡ÖÀÎ¤«¤é²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸ÅÅµÊÁ¤âÆüËÜÈ±¤âÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
ÅÏÊÕ¤Ï¡¢2Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖÈ±¡¢ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¤¤Ä¤â°ã¤¦È±·¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¼ó¸µ¤¬ºÝÎ©¤Ä²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈ±·¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬»÷¹ç¤¦¿ÍÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£