¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡¢ºÇÂç100¡ó¤Î¥³¥¤¥ó´Ô¸µ¡¡À©ÅÙ¸«Ä¾¤·Á°¤ËÂçµ¬ÌÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¤ÇºÇÂç100¡ó¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤ÓÁíÎÏº×¡×Âè2ÃÆ¤ò9·î1Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
»öÁ°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È´óÉí¤ÇºÇÂç11¡ó¡¢¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤Î¥³¥¤¥óÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇºÇÂç9¡ó¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç80¡ó¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥³¥¤¥ó¡×¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥³¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤äPayPay»Ä¹â¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢¤ª¤ª¤à¤Í1¥³¥¤¥ó¡á1±ßÁêÅö¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£
¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¤Ç¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤ËÈ¼¤¤¡¢´óÉí¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¥³¥¤¥ó¡×¤ÎÉÕÍ¿¤ò9·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£