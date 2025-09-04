ÃæÌÜ¹õ¤ËLAÈ¯¡ÖMAIN CHICK HOT CHICKEN¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª3ÃÊ³¬¤Î¿É¤µ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥Á¥¥ó¤Ï¤ä¤ß¤Ä¤É¬»ê
ËèÆü¾ø¤·½ë¤¤¤³¤Îµ¨Àá¡¢¤Ä¤¤¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤¤¤â¤Î¤Ë¿©Íß¤¬¤½¤½¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖMAIN CHICK HOT CHICKEN TOKYO POPUP¡Ê¥á¥¤¥ó¥Á¥Ã¥¯¥Û¥Ã¥È¥Á¥¥ó Åìµþ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ë¤µ¤ÎÂ³¤¯º£¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ô¥ê¿É¥Û¥Ã¥È¥Á¥¥ó¤ò¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
LAÈ¯¡ÖMAIN CHICK HOT CHICKEN¡×¤¬Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ë½é¾åÎ¦¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¤ÎÂç¿Íµ¤¥Û¥Ã¥È¥Á¥¥óÀìÌçÅ¹ ¡ÖMAIN CHICK HOT CHICKEN¡Ê¥á¥¤¥ó¥Á¥Ã¥¯¥Û¥Ã¥È¥Á¥¥ó¡Ë¡× ¤¬¡¢2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ±Ø¤Î¹â²Í²¼¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMAIN CHICK HOT CHICKEN¡×¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç11Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸½ÃÏ¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢³¤³°½é½ÐÅ¹¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¿©ºà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ê¤éÍýÁÛ¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅâÍÈ¤²¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¿©Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ëÈ¯¾Í¤Î¡Ö¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¥Û¥Ã¥È¥Á¥¥ó¡×¤ò¹¤á¤ëÉñÂæ¤Ë¡¢Åìµþ¤òÁª¤ó¤À¤½¤¦¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡õ»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Û¥Ã¥È¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ô¥ê¿É¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª3ÃÊ³¬¤Î¿É¤µ¤òÁª¤Ù¤ë¥Û¥Ã¥È¥Á¥¥ó
¡ÖMAIN CHICK HOT CHICKEN¡×¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Ü¥»¥Ã¥È¡ÊÀÇ¹þ1980±ß¡Ë¡£
¡Ø¥á¥¤¥ó¥Á¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É¡¦¥Á¥¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡¦ÆÃÀ½¥á¥¤¥ó¥Á¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¡Ù¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤âOK¡ý
¡Ø¥Á¥¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¥Û¥Ã¥È¥Á¥¥ó¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¡¦¥Æ¥Í¥·¡¼½£È¯¾Í¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡£
¥«¥¤¥¨¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿12¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿°á¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
ÆÃÀ½¥á¥¤¥ó¥Á¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡Ä¡£
¥Á¥¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤ò¹ë²÷¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ø¥á¥¤¥ó¥Á¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¤¬¥Ð¥ó¥º¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹¤Û¤É¤ÎÇ÷ÎÏ¡ª»×¤¤¤Ã¤¤ê¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Á¥¥ó¤Î¿É¤µ¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¡¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡¿¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Î3ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ï¡¢¿É¤¹¤®¤º¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î»Ý¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¿É¤µ¡£¡ÖMAIN CHICK HOT CHICKEN¡×¤Î¥Á¥¥ó¤Ï¡¢¿É¤¤Êª¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ý
¿ÉÅÞ¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤â³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ñ¥ó¹¥¤¤âÇ¼ÆÀ¡ª¡ÖTOLO PAN TOKYO¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ëËÜ³ÊÇÉ¥Ð¥ó¥º
¡ÖMAIN CHICK HOT CHICKEN¡×¤Î¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥º¤Ï¡¢ÃÓ¿¬Âç¶¶¤Î¿Íµ¤¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼ ¡ÖTOLO PAN TOKYO¡Ê¥È¥í¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡× ¤¬ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¡ÖTOLO PAN TOKYO¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¹¥¤¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÌ¾Å¹¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê´Å¤á¤Î¥Ð¥ó¥º¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥Á¥¥ó¤ÈÁêÀÈ´·²¡£
¤½¤³¤Ë¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤È¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Î¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿©´¶¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÀÖ¤¤¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬ÌÜ°õ¤À¤è¡ª´ü´Ö¤Ï9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÖMAIN CHICK HOT CHICKEN¡×¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢ÃæÌÜ¹õ±Ø¹â²Í²¼¡£¡¡ÀÖ¤¤¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡ý
¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤Ï9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
MAIN CHICK HOT CHICKEN
½»½ê¡§¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ1-22-12 ÃæÌÜ¹õ¹â²Í²¼
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-20:00¡ÊÄêµÙÆü¥Ê¥·¡Ë¡¡
ÀÊ¿ô¡§Å¹Æâ10ÀÊ¡¢¥Æ¥é¥¹6ÀÊ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.eatmainchick.com/
¸ø¼°Instagram¡§@eatmainchick.jp
