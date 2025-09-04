¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥óÅ¾Çä¤ÇÇä¾å¶â²£ÎÎ¤Î¸µÉûÅ¹Ä¹ ½é¸øÈ½¤Çºá¤òÇ§¤á¤ë ¼Ö¤Ç¸½¶â¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
º£Ç¯5·î¡¢ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÆâ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó6Âæ¤òÌµÃÇ¤ÇÅ¾Çä¤·¡¢Çä¾å¶â¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÉûÅ¹Ä¹¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¶âÂôÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Ìî¡¹»Ô»ÔÆóÆü»Ô¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó6Âæ¤òÌµÃÇ¤ÇÅ¾Çä¤·¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸½¶â78Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢65Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢32ºÐ¤Î¸µÉûÅ¹Ä¹¤¬¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
4Æü¡¢¶âÂôÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¸µÉûÅ¹Ä¹¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÈï¹ð¤Ï¸µÆ±Î½¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÅ¾Çä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸µÆ±Î½¤Ï¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¸½¶â¤òÃÖ¤¡¢Èï¹ð¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èï¹ð¤Ï¡¢²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤ò¼Ú¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤äÉ÷Â¯¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¸¡»¡¤Ï¡¢9·îÃæ¤ËÄÉµ¯ÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£