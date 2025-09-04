¤Ê¤Ç¤·¤³MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¥Þ¥óC¤È2029Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¡ª ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡É¤ÈÉ¾²Á¡Ö½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¸½ºß¤Î·ÀÌó¤ò£²Ç¯±äÄ¹¤·¡¢2029Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î¿··ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎMF¤Î°ì¿Í¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÄ¹Ã«Àî¤Ï¡¢2022Ç¯£¹·î¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤«¤é¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢£³¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î½Ð¾ì¿ô¤¬100»î¹ç¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÆþ¤«¤é£³Ç¯¤Ç·ç¾ì¤¬4»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ã«Àî¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÎÉ¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ê·ÀÌó±äÄ¹¤ò¡Ë·è¤á¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¥ì¡¼¥¼¡¦¥·¥ç¡¼¥°¥é¥ó»á¤Ï¡ÖÍ£¤¬·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¡£Èà½÷¤Ï¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤È¤ÎÄê´üÅª¤Ê¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
