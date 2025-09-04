T¡ìs¤¿¤ó¤¿¤ó¡¢¥Õ¥¸¥Ã¥³¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¤ÇÄó¶¡
¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ì¡¼¥É¥ëÀìÌçÅ¹¡ÖT's¤¿¤ó¤¿¤ó¡×¡Ê±¿±Ä¡§JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¡¼¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Ã¥³¤ÎÂçÆ¦¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤¿¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¡ÖT's¤¿¤ó¤¿¤ó ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢²Æ¸ÂÄê¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖSalada»ÅÎ©¤Æ¡ª Îä¤ä¤·¹õ¸ÕËã¤¿¤ó¤¿¤óÌÍ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö»¨¹ò¤´¤Ï¤ó¡õSOY¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¥»¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹ñÆâ¤Î¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
T's¤¿¤ó¤¿¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ù¥¸ Smile¡Ýveg ¡Á¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¡Á¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ì¡¼¥É¥ëÀìÌçÅ¹¡£Æù¡¦µû²ðÎà¡¦Íñ¡¦ÆýÀ½ÉÊÅù¤ÎÆ°ÊªÀ¿©ºà¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤ÈÂçÆ¦À½ÉÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¤Ï¡¢JRÅìµþ±ØÈ¬½Å½§Æî¸ý²þ»¥Æâ¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×µþÍÕ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÈÖ±ü¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖT's¤¿¤ó¤¿¤ó ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¤Ï¡¢2011Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ì¡¼¥É¥ëÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¤âÀè¶î¤±Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤³¤³°¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Åìµþ±Ø²þ»¥Æâ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¡¼¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ T's¤¿¤ó¤¿¤óÃ´Åö¥¨¥ê¥¢Åý³ç¤Î»³ÅÄ»á¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤È¶¦¤Ë¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤¿¤ó¤¿¤óÌÍ¤¬SNS¤ÎÅê¹Æ¤ä¸ý¥³¥ß¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°¤Ë¹¤¯³È»¶¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌó8³ä°Ê¾å¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËÆ±Å¹¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥°¥ë¥á¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡ÖYelp¡ª¡×¤Ç³°¹ñ¿Í¤¬Áª¤ÖÅìµþ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½êÂè9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÎ¹¹Ô¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ê¥Ã¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò¼õ¾Þ¡ÊÁ´À¤³¦¤Î°û¿©Å¹¾å°Ì10¡ó¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥óÎÁÍýÅ¹¤òÌÖÍå¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖHappy Cow¡×¤«¤é¤ÏºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¸Þ¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢T's¤¿¤ó¤¿¤ó ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¤ÏºòÇ¯11·î¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Ã¥³¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤ò¡¢¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¡¼¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ T's¤¿¤ó¤¿¤ó¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯Ã´Åö¤Î¶â»Ò»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¢ÊªÀ¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï»ÀÌ£¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿¢ÊªÀ¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Õ¥¸¥Ã¥³¤Î¡Ø¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ù¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢»ÀÌ£¤¬¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥½¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÉ÷Ì£¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÆ¦¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃåÌÜ¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤ò¼ê·Ú¤Ë¤È¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²Æ¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÖSalada»ÅÎ©¤Æ¡ª Îä¤ä¤·¹õ¸ÕËã¤¿¤ó¤¿¤óÌÍ¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë²Æ¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¤â´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÈÎÇä½éÆü¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶â»Ò»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖSalada»ÅÎ©¤Æ¡ª Îä¤ä¤·¹õ¸ÕËã¤¿¤ó¤¿¤óÌÍ¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢7¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥Õ¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥ì¥Ó¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¹¥×¥é¥¦¥È¡¢ÍÈ¤²²Ø»Ò¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡Ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥µ¥é¥ÀÉ÷¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÌÍ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÀ½ÊÆÊ´ÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Î¿©´¶¤Ç¡¢²Æ¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¹¢±Û¤·¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌÅº¤Î¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖSalada»ÅÎ©¤Æ¡ª Îä¤ä¤·¹õ¸ÕËã¤¿¤ó¤¿¤óÌÍ¡×¤Ë¹ç¤¦¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»¨¹ò¤´¤Ï¤ó¡õSOY¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤À¡£¶â»Ò»á¤Ï¡¢¡Ö»¨¹ò¤Î¿©´¶¤È±ÉÍÜ²Á¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢ÂçÆ¦¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ù¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¥½¡¼¥¹¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¿¤ó¤¿¤óÌÍ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¤â¡¢¥é¡¼¥á¥ó¸å¤Î¸ýÄ¾¤·¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²Æ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¡ÖSalada»ÅÎ©¤Æ¡ª Îä¤ä¤·¹õ¸ÕËã¤¿¤ó¤¿¤óÌÍ¡×¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö»¨¹ò¤´¤Ï¤ó¡õSOY¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤Ï9·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢10·î¤«¤é¤Î½©¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤òÉÕ¤±¤¿¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤È¶â»Ò»á¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
Salada»ÅÎ©¤Æ¡ª Îä¤ä¤·¹õ¸ÕËã¤¿¤ó¤¿¤óÌÍ¡§1350±ß
»¨¹ò¤´¤Ï¤ó¡õSOY¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë¡§350±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÃæ¡Ï
T's¤¿¤ó¤¿¤ó¡áhttps://foods.jr-cross.co.jp/ts-tantan/
¤Þ¤ë¤´¤ÈSOY¥«¥¹¥Ô³¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¡áhttps://www.fujicco.co.jp/daizuyogurt/