¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¿Ì¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤È2007Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÂè1»ÒÄ¹½÷¤Î´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡£Â³¤¤¤Æ¡¢10Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤ÎÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢13Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ÎÚß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢18Ç¯¤ËÂè4»Ò»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£º£Ç¯8·î8Æü¤ËÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢7¿Í²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½ä¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡û¶õ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¶õ¡×¤òÆþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èþ¶õ¡¢É±¶õ¤Ê¤É¤Î¸õÊä¤¬½Ð¤ëÃæ¡Ö²¶¤¬Ì´¶õ¤è¤¯¤Í¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤³¤ÇÌ´¶õ¤Ç¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡×¤È¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¿Ì¾¤Ï¼«¿È¤ÎÈ¯°Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¿ù±ºÌ´¶õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢Ì¾Á°¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£