¡Ö¶â»ý¤Á¤Î¤¯¤»¤Ë²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¸µ²ñÄ¹¡¢ÂçËãÀ®Ê¬¥µ¥×¥êÍ¢Æþ¤Î¡È¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¡É
¡¡9·î1ÆüÉÕ¤Ç¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á¡£3Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢°ãË¡ÌôÊª»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·éÇò¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¿·Ï²»á¤ÏÀè·î¡¢ÂçËãÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥µ¥×¥ê¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¡²¬¸©·Ù¤è¤ê²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥¤¥±¤Î¾®Çþ¿§¤ÎÆü¾Æ¤±¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡¢¸µ¥í¡¼¥½¥ó¼ÒÄ¹»þÂå¤Î¿·Ï²»á
ÂçËãÀ®Ê¬¤Î¥µ¥×¥êÍ¢Æþ¤òÇ§¤á¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á
¡Ö¿·Ï²»á¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÁÏ¶È²È°Ê³°¤«¤é½é¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¤ÏÌäÂê¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢´Ê°×¤ÎÇ¢¸¡ºº¤â±¢À¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Â¦¤È¤·¤Æ¤Ï·Ù»¡¤«¤éµ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡È¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò·ç¤¯¡É¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¿·Ï²»á¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥ê¤Ï¡¢¡ÖCBD¡Ê¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¸¥ª¡¼¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçËãÁðÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏCBD¼«ÂÎ¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢CBD¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂçËãÀ®Ê¬THC¡Ê¥Æ¥È¥é¥Ò¥É¥í¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¡¼¥ë¡Ë¤Î´ÞÍÎÌ¤¬»ÄÎ±¸ÂÅÙÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËãÌô¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì°ãË¡¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏTHC¤ò´Þ¤ó¤ÀÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ©Í¢»ö·ï¤Î´Ø·¸Àè¤È¤·¤Æ¡¢¿·Ï²»á¤Ø¤âÁÜºº¤Î¼ê¤¬¿¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤À¡£
¡Ö¿·Ï²»á¤Ï¥µ¥×¥ê¤òÍ¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅ¬Ë¡¤Î¥µ¥×¥ê¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï½ÐÄ¥Àè¤«¤é¼«Ê¬¤Ç»ý¤Áµ¢¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¥É¥Ð¥¤·ÐÍ³¤Çµ¢¹ñÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÃÎ¿Í¤ØÂ÷¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÎ¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ø¥µ¥×¥ê¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¿·Ï²»á¤Î¼«Âð¤ØÍ¹Á÷¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿·Ï²»á¤Î²È¤Ç¤ÏÁ÷¤ê¼ç¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²ÙÊª¤ÏÇË´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤¬ÇË´þ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¹¡×
ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¿·Ï²»á¤Î¡È¼çÄ¥¡É
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤Ï¥µ¥×¥ê¤òÄï°¸¤ËºÆÅÙÍ¹Á÷¡£¿·Ï²»á¤Î¼«Âð¤Ë¤âÁ÷¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÄï¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿·Ï²»á¤Ë¤âÁÜºº¤¬µÚ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¥µ¥×¥ê¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¿·Ï²»á¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¡Ê¥µ¥×¥ê¤¬¡ËÂçÊÑ¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤âÊÆ¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦·ÐºÑÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï°ûÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡È°Â¤µ¡É¤ò¼è¤Ã¤Æ³¤³°¤Ç¥µ¥×¥ê¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¡¢Âç¤¤Êµ¿Ç°¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¼Ò¤Î»ö¶È¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÌäÂêÈ¯¸À¤Ë¡¢
¡Ô¶â·ç¤ÎÂç³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¤¤¦¤Ê¤è¡Õ
¡Ô¶â»ý¤Á¤Î¤¯¤»¤Ë²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡È¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¼¹â¤¤¤è¤Í¡¼¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ç¤â¡©¡Õ
¡Ô¸À¤¤Ìõ¤¬¶ì¤·¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥×¥ê¤¬°ãË¡¤Ê¤Î¤«¹çË¡¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·°ãË¡¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¿·Ï²»á¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¿¿Áê¤ÏÌ¤¤ÀÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£