¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë2¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SNS¤Ç¤Î¥¨¥´¥µ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×Åì¥Ö¥¯¥í¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤ª2¿Í¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡Ö¡Ê¿¹¹áÀ¡¤Ï¡Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤À¤±¡×¤È²óÅú¡£²¬ÅÄ¤â¡ÖËã¿ý¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¾¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡ÖX¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¹ðÇò¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¾Ç¯°Ê¾å¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤Î¤¾¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£