¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬´ØÀÇ°ãË¡È½ÃÇ¤Ê¤é¡ÄÆüËÜ¤ä£Å£Õ¤È¤ÎËÇ°×¹ç°Õ¤Ï¡Ö²ò½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÅÄÃæ¹¨¹¬¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï£³Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®½ä²ó¶è¹µÁÊºÛÈ½½ê¤¬¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ë¾åÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤¬°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ä²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Ê¤É¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤Î¹ç°Õ¤ò¡Ö²ò½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ç°Õ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁÊ¾Ù¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤òÊÆ¹ñÂ¦¤¬¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¡Ö´ØÀÇ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÏ¤·¤¤¹ñ²È¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¡¹¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ãË¡¤È¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï´ØÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤ÏºÇ¹âºÛ¤ËÂÐ¤·¡¢£±£±·î½é½Ü¤Ë¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤ò³«¤¡¢Ä¾¤Á¤ËÈ½·è¤ò²¼¤¹¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤Ç¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯£¶·î¤Þ¤ÇÈ½ÃÇ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢£·£µ£°£°²¯¡Á£±Ãû¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£±Ãû¡Á£±£´£¸Ãû±ß¡Ë¤Îµ¬ÌÏ¤Î´ØÀÇ¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö½ÅÂç¤Êº®Íð¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹µÁÊºÛ¤Ï£¸·î£²£¹Æü¡¢£±¿³¡¦ÊÆ¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤ò»Ù»ý¤·¡¢¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡Ê£É£Å£Å£Ð£Á¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯Áê¸ß´ØÀÇ¤È¡¢¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÎ®ÆþÂÐºö¤ò½ä¤ë¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤Æ°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤Î¸úÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾åÁÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÇÈ½·è¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£