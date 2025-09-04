¡Úµð¿Í¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤ËËþÎÝÃÆÍá¤Ó£´²ó°ìµó£·¼ºÅÀ¡Ä±«Å·ÃæÃÇ´Þ¤á£³£°Ê¬Ä¶¤Î°Ì´
¡¡µð¿Í¤¬£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ç£´²ó¤Ë¥Ä¥Ð¥áÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ËÁø¤¤ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£±¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó¤ËÀèÈ¯¡¦ËôÌÚ¤¬°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÁá´ü¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦Àô¤¬¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ßÀÅÄ¤Î»°ÎÝÀþ¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò»°ÎÝ¡¦²¬ËÜ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ëÅ¬»þ¼ººö¡£Â³¤¯Ä¹²¬¤Ë¤Ï£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£³ÈÖ¡¦Æâ»³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ìó£±£°Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ³«¸å¤âÁê¼êÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢Æâ»³¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨°ì»àËþÎÝ¤ò¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é²ó¤Ë£±£¶¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Ë£±£·¹æËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¤·¤³¤Î²ó¤Ä¤¤¤Ë£·¼ºÅÀÌÜ¡£¸åÂ³¤â¥ª¥¹¥Ê¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢ËÌÂ¼·Ã¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Àô¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÃæÂ¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢£¹ÈÖ¡¦µÈÂ¼¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¹¶¼é¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±«Å·ÃæÃÇ¤ò´Þ¤á¤Æ£³£°Ê¬Ä¶¤Ë¤âµÚ¤Ö¡Ö°Ì´¡×¤Î¼éÈ÷»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£