´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡×ÌòÊÁ¤Ï¡È¥»¥¯¥·¡¼¡É¡©ÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç2ÅÙ¤Î´Ö°ã¤¤¡ÖËÍ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/04¡Û´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡ÊJoo Jong-Hyuk¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡×¡Ê9·î6Æü22»þ30Ê¬¡ÁPrime Video¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ËÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡ÊPark Minyoung¡Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡ÊPark Hee-Soon¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª
¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ë¥ß¥ç¥ó¡¦¥°¥Û¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢ËÜºî¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¸¶ºî¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¤â¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡ØÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Ìò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌòÌ¾¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¼«Ê¬¤ÎËÜÌ¾¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¥ç¥ó¡¦¥°¥Û¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î3¿ÍÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1ÈÖËö¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥»¥¯¥·¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç½ã¿è¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¿Í¤¬¤¤¤Ä¤âºîÀï¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢1¿Í¤À¤±¤Î¤±¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ê¤ª¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»×¤ï¤º¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢Ì¾Á°¤ÈÌòÊÁ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Î2ÅÙ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤´Ö°ã¤¤¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¸ÅÂôÎÉÂÀ»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤ºî¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£°ÅÞ¤¿¤Á¤ò¹ª¤ß¤Ë½Ð¤·È´¤¯3¿Í¤Îº¾µ½»Õ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢2ÅÙ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°
¢¡¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¼ç±é¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR
