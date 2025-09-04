272Ëü±ß¡ª Æü»º¤ÎºÇ¿·¡Ö¡È8¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Á´Ä¹4.7m°Ê²¼¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ë¡Ö²è´üÅª¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡×¡õ¡ÈÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡ÉÁõÈ÷¡ª ¡È¥°¥ì¡¼¥¸¥åÆâÁõ¡É¤â¥¤¥¤¡Ö¥»¥ì¥ÊX¡×ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¡©
300Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆü»º¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿6ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤ä¿·À¤Âå¤Îe-POWER¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡ÉÆü»º¤ÎºÇ¿·¡Ö8¿Í¾è¤ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ºÇ¿·¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â·òÆ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯7·î¤ÎÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï6401Âæ¤òµÏ¿¤·¡¢¹ñÆâ¾èÍÑ¼Ö¡Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì¤Ç12°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥ì¥Ê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥»¥ì¥Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¥ª¥È¥¯¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥»¥ì¥Ê¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢½éÂå¤Ï1991Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¤¬µ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤¿¡Ö901±¿Æ°¡×¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï4ÎØÁàÂÉ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼HICAS¡×¤ä¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½éÂå¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎÆâ³°Áõ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÂ³¤¯ÄêÈÖ¥°¥ì¡¼¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2016Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿5ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¤Î¡Öe-POWER¡×¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤ë6ÂåÌÜ¤Ç¤Ïe-POWER¤¬Âè2À¤Âå¤Ø¤È¿Ê²½¡£ÀÅ½ÍÀ¤ä²ÃÂ®ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶ÀÇ½¤â¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ô¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖX 2WD¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4690mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1870mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2870mm¡£
¡¡5¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤À£Ë¡¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î±¿Å¾¤äÃó¼Ö¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥ë¥¥·¥ª¥ó¡×¤¬3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿»ÅÍÍ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾åµé¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó7¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÆâÁõ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Î¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤òÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤Î8¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Î¤ß¤Ç¡¢7¿Í¾è¤ê¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬É¸½à¤Ç¤Ï¼êÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½õ¼êÀÊÂ¦¤Ë¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥ª¡¼¥È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ýÇ¼µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÎóÌÜ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤äÁ°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¾ÊÎ¬¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3ÎóÌÜ¤Î¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤âºï¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥»¥ì¥Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡×¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¸åÉô¤Î²ÙÊª¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÇÂç¤¤ÊÍøÊØÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥Ã¥·¥å¼°¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¡Ê¥ª¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½ÉÕ¤¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÆÈÎ©²¹ÅÙÄ´À°µ¡Ç½ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥ä¥¯¡¼¥é¡¼¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¤¬¤é½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤ÏÁ´¼Ö¤Ë¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾»Ù±ç¤ä¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¡¢°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê±¿Å¾»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È 2.0¡×¤ÏX¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥¨¥¯¥¹¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯CVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¡ÊFF¡Ë¤Î¤ß¡£
¡¡e-POWERÅëºÜ¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀè¿Ê´¶¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â½½Ê¬¤Ê¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï271Ëü9200±ß¤Ç¡¢¤Ò¤È¥¯¥é¥¹²¼¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥óÊÂ¤ß¤ÎÎ÷²Á¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾Â¦ÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÉ¬¿Ü¤È¤·¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×½½Ê¬¤ÊÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê°ìÂæ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£