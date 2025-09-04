¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤ÏÂç¾æÉ×¡©ÅÔ»ÔÉô¤ËÀø¤à¿å³²¥ê¥¹¥¯¡ÄÂçÅÔ»Ô¡¦½ÂÃ«¤Î¿¿²¼¤Ë¤â¹¤¬¤ë¡Ö°Åµô¡Ê¤¢¤ó¤¤ç¡Ë¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´í¸±À
¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î¤¿¤Ó¤Ë´§¿å¤¹¤ëÆ»Ï©¤ä±ØÃÏ²¼¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬¡ÈÄÌ¾ï¡É¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¡£¿å³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ï¡ÖÂç±«¤Ë¼å¤¤¡×¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¤¤Þ¤ä¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿å³²¤ÎÍ×°ø¤È¤½¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÉÝ¤¤ÃÏÍýÂçÁ´¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤è¤ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÅÔ»Ô·¿¿å³²¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
ÇÓ¿åÀßÈ÷¤¬´°È÷¤µ¤ì¡¢²ÏÀî¤ÏÄéËÉ¤Ç¶¯¸Ç¤ËËÉÈ÷¤µ¤ì¤¿ÅÔ»ÔÉô¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈºÒ³²ÂÐºö¤ÏËüÁ´¤À¤¬¡¢¿å³²¤Î´í¸±¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£
ÆüËÜÎóÅç¤Ïµ¨ÀáÉ÷¤Î¶¯¤¤±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çß±«¤äÂæÉ÷¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨Àá¤´¤È¤ÎÂç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ë¤è¤ëÃ»»þ´Ö¤ÎÂçÎÌ¹ß±«¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç±«ºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ï¹½Â¤¾å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ë±«¤ËÈó¾ï¤Ë¼å¤¤¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Î¿å³²¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÇÓ¿åÎÏ¤ò¾å²ó¤ë½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼¿åÆ»¤Ê¤É¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡¢Æâ¿åÈÅÍô¤¬ÍÌ¾¤À¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¿å³²Åý·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2012¡Á2021Ç¯¤Ë¿»¿å¤·¤¿·úÊª¤Î¤¦¤Á¡¢6³ä¤¬Æâ¿åÈÅÍô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ëºÒ³²¤ÏÆâ¿åÈÅÍô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ²¼¶õ´Ö¤Î¿»¿åÈï³²¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç±«¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤È¡¢¿å¤¬ÃÏ²¼³¹¤äÃÏ²¼Å´¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ²¼¶õ´Ö¤Ø¤È°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢Î®¤ì¹þ¤ó¤À¿å¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢¿å°Ì¤¬¾å¾º¤·¤ÆÅ®»à¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢1999Ç¯6·î29Æü¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎJRÇîÂ¿±Ø¼þÊÕ¤ÎÃÏ²¼¶õ´Ö¤¬¿åË×¤·¡¢¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼¤Ç1Ì¾¤¬Å®»à¤·¤¿¡£7·î21Æü¤Ë¤â¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤ê¡¢1Ì¾¤¬ÃÏ²¼¼¼¤ÇÅ®¤ì»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¿å³²¥ê¥¹¥¯¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°Åµô¤Ç¤¢¤ë¡£Åìµþ¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¿¿ô¤Î²ÏÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÂå²½¤ËÈ¼¤¤Â¿¤¯¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Ï³¸¤ò¤µ¤ì¤Æ°Åµô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ò¡¢¼«Æ°¼ÖÆ»Ï©¤äÊâÆ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¸Ãæ¹ë±«¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿å¤¬°Åµô¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¡£ÇÓ¿å¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤éÊ®¤¾å¤¬¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï²¼¿å¤¬ÃÏ¾å¤ËÏ³¤ì½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Æ»¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ê¤¬¤ï¤«¤é¤º¿Í¤¬Å¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£°Åµô¤ÏÌÜ»ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë±£¤ì¤¿¿å³²¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÔ»Ô·¿¿å³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡ÖÃÏ²¼¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¿»¿åÂÐºö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿»¿å¤Ø¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¡¢¹¿¿åÄ´ÀáÃÓ¤ÎÀßÃÖ¤äÃÏ²¼ÇÓ¿åÏ©¤Î·úÀß¡¦³ÈÄ¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Áý²Ã¤¹¤ë¹ë±«ºÒ³²¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡£º£¸å¤ÎÅÔ»Ô±¿±Ä¤Î²ÝÂê¤À¡£
Àî¤¬¤¢¤Õ¤ì¤º¤È¤â¿»¿å¤¹¤ë¡ÈÆâ¿åÈÅÍô¡É¤È¤Ï¡©
Âç±«¤¬¹ß¤ë¤È¡¢ÄéËÉ¤Î·è²õ¤äÀî¤Î¿å¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤ê¡¢²ÏÀî¼þÊÕ¤ÎÃÏ°è¤Ï°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Àî¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ê¤é°ÂÁ´¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
2019Ç¯8·î26Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Ç¡¢º´²ì¸©º´²ì»Ô¤Ï¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£27Æü¡¢28Æü¤ÎÁí¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿ÌîÉô¤Ç427¥ß¥ê¤òµÏ¿¡¢»³´ÖÉô¤Ç¤Ï431¥ß¥ê¤È¡¢8·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¡Ê196¡¦9¥ß¥ê¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¸©Æâ²ÏÀî¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÈÅÍô¤·¡¢º´²ì±Ø¼þÊÕ¤À¤±¤Ç¤â¿»¿åÌÌÀÑ¤ÏÌó2950¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡¢¿»¿å¿¼¤ÏºÇÂç83¥»¥ó¥Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¶âÎ©Ä®¤Ç¤ÏÅÚÀÐÎ®¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£¸©Á´ÂÎ¤Î»à½ý¼Ô¤Ï6Ì¾¡¢²È²°¤ÎÂ»½ý¤È¾²¾å¡¦¾²²¼¿»¿å¤Ï6000¸Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿»¿åÈï³²¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æâ¿åÈÅÍô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
Ê¿ÃÏ¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤È¡¢Î®½ÐÀè¤Î¤Ê¤¤±«¿å¤ÏÃÏÌÌ¤ËÎ¯¤Þ¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÄ®Â¼¤Ë¤ÏÇÓ¿åÏ©¤ä¥Ý¥ó¥×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ã»´ü¤Ë²áÅÙ¤Î±«¿å¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢½èÍý¤·¤¤ì¤º¤Ë¿å¤Ï¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢Æâ¿åÈÅÍô¤Ç¤¢¤ë¡£Àî¤ÎÁý¿å¤äÄéËÉ·è²õ¤Çµ¯¤¤ë³°¿åÈÅÍô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Àî¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Ä®¤ÎÆâÂ¦¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¿å³²¤Ç¤¢¤ë¡£
º´²ì»Ô¤ÎËÌÉô¤ÏÃÞ»ç»³ÃÏ¤ò´Þ¤àÉ¸¹â¤Î¹â¤¤ÃÏ·Á¤À¤¬¡¢ÆîÉô¤Ï²ÀÑÊ¿Ìî¤Îº´²ìÊ¿Ìî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤È´¤¬Äã¤¯¤Æ²ÏÀî¤¬Â¿¤¯¡¢Ï»³ÑÀîÎ®°è¤Ï6³ä¤¬Ä¬°Ì¤è¤ê¤âÉ¸¹â¤¬Äã¤¤¡£Æâ¿åÈÅÍô¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤ëÃÏ·Á¤À¡£Ï»³ÑÀîÎ®°è¤ÎµÏÅç·´ÂçÄ®Ä®¤Ç¤Ï¡¢Æâ¿åÈÅÍô¤Ë¤è¤ëÅ´¹©½ê¤ÎÂ»½ý¤Ç¡¢Ìý¤ÎÎ®½ÐÈï³²¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢º´²ì»Ô¤Ï³Æ²ÏÀî¤ËÇÓ¿å¥Ý¥ó¥×¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÇÓ¿åÀè¤ÎÏ»³ÑÀî¤Ï¹ë±«¤ÇÁý¿å¤·¡¢³°¿åÈÅÍô¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¥Ý¥ó¥×¤Î°ìÉô¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¤¿¡£ÇÓ¿åµ¡Ç½¤Ïµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ê¡¢º´²ì±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢²¼¿å¤«¤é¤ÎµÕÎ®¤äÆ»Ï©¤òÅÁ¤Ã¤¿±«¿å¤ÎÎ®Æþ¤Ç¿»¿å¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯8·î¤Ë¤â¡¢µÏ¿Åª¹ë±«¤ÇÏ»³ÑÀîÎ®°è¤òÃæ¿´¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£»°ÅÙÌÜ¤ÎÆâ¿åÈÅÍô¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢º´²ì¸©¤ÏÆâ¿åÂÐºö¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢¿å³²ÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æâ¿åÈÅÍô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÒ³²¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿Á´¹ñ¤Î¿å³²Èï³²³Û¡Ê2012¡Á2021Ç¯¤Î¹ç·×¡Ë¤ÎÌó4Ãû±ß¤Î¤¦¤Á¡¢30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬Æâ¿åÈÅÍô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÂÐºö¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
