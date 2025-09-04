CBC

Âç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤­µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¿»¿å¤ä´§¿å¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤Ë¤¢¤ëÁ´Ä¹33m¤ÎµðÂç¿åÏ©¤Ç¡¢¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÊâ¤¯ºÝ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤º¡¢¿å°Ì60¥»¥ó¥Á¤Î¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä

¡Ê±ÛÃÒ½ÙÊ¿µ­¼Ô¡Ë
¡Ö¾¯¤·Äñ¹³¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢Â­¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¿Ê¤á¤ÐÊâ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¡¢¤³¤³¤Ë¾ã³²Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Á´¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×

¤µ¤é¤Ë¡¢¿å°Ì90¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä

¡Êµ­¼Ô¡Ë
¡ÖÂ­Á´ÂÎ¤ËÁêÅö¤Ê°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÀªÏÑÂæÉ÷¤Î»þ¤À¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤«¤éÂç¤­¤ÊºàÌÚ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÈò¤±¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡×

¡ÊÅìµþÍý²ÊÂç³Ø ¿å¹©³Ø¡¦ÆóÉÓÂÙÍº¶µ¼ø¡Ë
¡Ö¿å¤ÎÃæ¤ÏÊÌÀ¤³¦¡£Ëü¤¬°ì¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤¬¿»¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢²¼¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¤Î¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ëËÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¡×