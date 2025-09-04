¿·ÂÎÁà¡¢Â¼ÅÄËÜÉôÄ¹¤ÏÂ³Åê¡¡°Ò°µÅª»ØÆ³ÌäÂê¤ÇÆüËÜ¶¨²ñ
¡¡ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Ï4Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¿·ÂÎÁà¤Ç°Ò°µÅª»ØÆ³ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡Ê43¡Ë¤ÎÎ±Ç¤¤ò·è¤á¤¿¡£Áª¼ê¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë²þÁ±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢8·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂ¼ÅÄ»á¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¡£¡ÖÂ³Åê¤¬ÂÅÅö¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Æ±Áª¼ê¸¢¸å¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ç¡¢°ìÉôÁª¼ê¤«¤é»ØÆ³·ÑÂ³¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Îý½¬Ãæ¤ËÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿Ä¹»þ´ÖÎý½¬¤ò²Ý¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2·î¤ËÂåÉ½Áª¼ê¤¬¹ç½ÉÀè¤«¤éÃ¦Áö¡£¶¨»¿¼Ò¤¬¥¦¥¨¥¢¤«¤é´ë¶È¥í¥´¤ò³°¤¹¤è¤¦µá¤á¤ë¤Ê¤Éº®Íð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¨²ñ¤ÏÂ¼ÅÄ»á¤ò¸·½ÅÃí°Õ¤È¤·¤¿¾å¤ÇÂ³Åê¤µ¤»¡¢5·î¤ËÂÎÀ©¤òºÆÊÔ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿»³ºê¹À»ÒÁ°¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤äÅý³çÌò¤À¤Ã¤¿¿åÄ»¼÷»×»á¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢8·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤ÎÃÄÂÎÁí¹ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Âç²ñ¸å¤Ë¶¯²½ÂÎÀ©¤òºÆ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶¨²ñ¤Ï¡ÖººÄê²ñµÄ¡×¤òÀßÃÖ¤·¤ÆµÄÏÀ¡£¡Ö¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ä¡ÖÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¶¦Í¡×¤òº¬µò¤ËÂ³Åê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£