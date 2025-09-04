¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë¡Û¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥¼¥í¥·¥å¥¬ー&¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ ¥¦¥£¥ë¥¥ó¥½¥ó¤¬È¾³Û¤Ë¡Ú2025.9¡Û
¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î4Æü20»þ～9·î11Æü1»þ59Ê¬ ¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡§¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥¼¥í¥·¥å¥¬ー 500ml¡×¡Ê24ËÜ¡Ë¡Û ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î9Æü22»þ30Ê¬～22»þ59Ê¬ ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,360±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§1,680±ß ¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡§¡Ö¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ ¥¦¥£¥ë¥¥ó¥½¥ó ¥¿¥ó¥µ¥ó¡×500ml¡Ê24ËÜ¡Ë¡Û ÈÎÇä»þ´Ö¡§9·î10Æü12»þ～12»þ59Ê¬ ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2,590±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§1,295±ß
¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥»ー¥ë¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥¼¥í¥·¥å¥¬ー 500ml¡×¡Ê24ËÜ¡Ë¡¢¡Ö¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ ¥¦¥£¥ë¥¥ó¥½¥ó ¥¿¥ó¥µ¥ó¡×500ml¡Ê24ËÜ¡Ë¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ó¥·¥å¥¬ー¡¢¥¼¥í¥«¥í¥êー¤Î¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥¼¥í¥·¥å¥¬ー¡×¤È¡¢¶¯¤á¤ÎÃº»À¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¡Ö¥¦¥£¥ë¥¥ó¥½¥ó¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÄÌ¾ï¤ÎÈ¾³Û¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¡¢ÈÎÇä¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
