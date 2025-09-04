¡ãºÎÍÑ¥È¥é¥Ö¥ë¡äÁ°¿¦¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¼¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢²Ã³²¼Ô¤¬º£¤Î¿¦¾ì¤ËÌÌÀÜ¤Ë¤¤¿¡ªÂà¿¦¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©
¿¦¾ì¤Ë¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¶ì¼ê¤Çµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¿¤¯¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ø¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¸¶°ø¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÀÚ¼Â¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀÎ¡¢¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ç½÷À¤ÎA¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì1Ç¯¤Û¤É¤Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÉÂ¤ß¡¢Å¾¡¹¤È»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¤Ëº£¤Î²ñ¼Ò¤Ç»öÌ³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤Æ10Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÀèÆü¡¢²ñ¼Ò¤Î»öÌ³¤Î·ç°÷Êç½¸¤ÎºÎÍÑÌÌÀÜ¤ËÁ°¤Î¿¦¾ì¤Î£Á¤µ¤ó¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤¸¤á¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖºÎÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡Ù
»ÅÊÖ¤·¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡©
¡ØA¤µ¤ó¤Î½é½Ð¶Ð¤Î¤È¤¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÇÆ²¡¹¤È¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹A¤µ¤ó¡¢°ÊÁ°¡û¡û¼Ò¤Ç1Ç¯¤À¤±¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µìÀ«¢¤¢¤¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤é¼ê½Ð¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù
¡Ø»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤è¡ª¡¡Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤Ç10Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î»ÅÊÖ¤·¤À¤è¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¿·Â´¤Î¤È¤¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤¹¤ì¤ÐA¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¿·¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£¡Ö»ÅÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÅÊÖ¤·¤Î¶ñÂÎÎã¤â¤¤¤¯¤Ä¤«´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À»ÅÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤·Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈA¤µ¤ó¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈA¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤âÄ¹¤¯Æ±Î½¤È¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ÅÊÖ¤·¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¾ðÊó¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ï¤º
¡ØºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤Ë¸À¤¤¤Ê¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ï¶ËÎÏÈò¤±¤¿¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ù
¡Ø°ìÃ¶¸Û¤Ã¤¿¿Í¤ò¼¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤é¼¤á¤ë³Ð¸ç¤ò¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡£º£¤Ê¤é¤Þ¤À¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë¡Ö¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÏ¢Íí¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤ó¤À¤«¤é¡Ù
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¿Í¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë°ìÅÙºÎÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤«ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÂà¿¦¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éA¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë°ÊÁ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°¤Î¿¦¾ì¤Ç¤â²¿¤«¤ä¤é¤«¤·¤Æ¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤¬A¤µ¤ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤âÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¡ÖA¤µ¤ó¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏA¤µ¤ó¤Ë¡ÖÉÔºÎÍÑ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬²áµî¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¡Ø¡ÖA¤µ¤ó¤È¤Ï¿·Â´¤Î¤È¤Æ±¤¸²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç»ä¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¿ÍÊÁ¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤·Æþ¼Ò¤µ¤ì¤¿¤é°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ïµ¤¤ÎÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤Í¡£¡Ö»ä¤¬·ù¡×¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢»ö¼Â¤ÎÂçÏÈ¤òÃ¸¡¹¤È¾å»Ê¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡£´Î¿´¤Ê¤Î¤ÏA¤µ¤ó¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¸¤á¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Ï¿¦¾ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¾ðÊó¡£¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤À¤«¤éÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï10Ç¯Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾å»Ê¤äºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£A¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ä¾ÀÜ¤¤¤¸¤á¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊñ¤ß±£¤µ¤º¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÂà¿¦¤·¤¿¤éÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÂà¿¦¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÀÚ´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿¤âÈó¤¬¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè»Å»ö¤ò¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¤¿¦¾ì¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ10Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¼¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¡¼¥ë¤âÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÍýÍ³¤â´Þ¤á¤Æ²ñ¼ÒÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÍø±×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬º£¸å¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£