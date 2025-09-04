¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë¡ÛPixio¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È300HzÂÐ±þ27·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖPX279WAVE¡×¤¬È¾³Û¡Ú2025.9¡Û9·î6Æü23»þ30Ê¬¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡§¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖPX279WAVE¡×¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§9·î6Æü23»þ30Ê¬～9·î6Æü23»þ59Ê¬ ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§46,980±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§23,490±ß ¸ÂÄêÂæ¿ô¡§15Âæ
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Pixio¤Î27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖPX279WAVE¡×¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï9·î6Æü23»þ30Ê¬¤«¤é9·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖPX279WAVE¡×¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î¥²ー¥àÉô²°¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥éー¤¬ÆÃÄ§¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿ー¡£Æ±¤¸¥«¥éー¤ÎÊÌÇä¤ê¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤â¥·¥ó¥°¥ë¡ÊPS1S Wave¡Ë¤È¥Ç¥å¥¢¥ë¡ÊPS1D Wave¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤êÅý°ì´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ï300Hz¤ËÂÐ±þ¡£Á¯¤ä¤«¤ÊVA¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÏÑ¶Ê¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¡¢FHD¤Î¹â²òÁüÅÙ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£