·²ÇÏ¸©¤Ï¡¢°å»Õ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Î¡Ö°å³ØÉôÃÏ°èÏÈ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤«¤éÄê°÷¤ò£´¿ÍÁý¤ä¤·¤Æ£³£±¿Í¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·²ÇÏ¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë£±£°Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¸©ÆÈ¼«¤Î¾©³Ø¶â¤¬ÊÖºÑÌÈ½ü¤È¤Ê¤ë¡Ö°å³ØÉôÃÏ°èÏÈ¡×¤ò£²£°£°£¹Ç¯ÅÙ¤«¤é·²ÇÏÂç³Ø¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¸©³°¤Î»äÎ©Âç³Ø¤Ë¤â¹¤²¡¢¸½ºß¤ÎÄê°÷¤Ï£²£·¿Í¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¤ª¤È¤È¤·È¯É½¤·¤¿¡Ö°å»ÕÊÐºß»ØÉ¸¡×¤Ç·²ÇÏ¸©¤ÏÁ´¹ñ£³£·°Ì¤È¡Ö°å»Õ¾¯¿ô¸©¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢°å»ÕÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ËÜÃÎ»ö¤Ï£´Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ°èÏÈ¤ÎÄê°÷¤ò¿·Ç¯ÅÙ¤Ï£´¿ÍÁý¤ä¤·¤Æ£³£±¿Í¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áý²ÃÊ¬¤Î£´¿Í¤Ï¡¢·²ÇÏÂç³Ø¤Ç£²¿Í¡¢¸©³°¤Î»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤ÏÄëµþÂç³Ø¤È½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ò£±¿Í¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´µ¼ÔÊó¹ð¿ô¤¬£±£°½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢¸©Æâ¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤¬ÆÃÄ§¤ÎÊÑ°Û³ô¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤â¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡Ö¼êÀö¤¤¡¦¾ÃÆÇ¡×¤ä¡Ö³±¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤½¤ì¤Ë¡Ö´¹µ¤¡×¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
