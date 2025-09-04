¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É¡×¤âÂÐ¾Ý¡ª ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç10ÇÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¥ì¥¤¥È¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î4Æü20»þ～9·î27Æü1»þ59Ê¬
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡Ö¥ì¥¤¥È¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤¬9·î24Æü20»þ¤«¤é9·î27Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÄÌ¾ï¤Î10ÇÜ¤Þ¤¿¤Ï5ÇÜ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£10ÇÜÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥ìー¥¹¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー ¥Þ¥ê¥ª¥Ñー¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー Nintendo Switch 2 Edition ¡Ü ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êーTV¡×¡¢¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£ ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー Nintendo Switch 2 Edition ¡Ü ¥¹¥¿ー¥êー¥ïー¥ë¥É¡×¤Ê¤É¡¢Switch2/SwitchÍÑ¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢5ÇÜÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¥ì¥¤¥È¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¥Úー¥¸