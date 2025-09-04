¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë¡Û¥½¥Ëー¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡ÖBRAVIA¡×¤Î55V·¿¡¦50V·¿¤¬¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¡Ú2025.9¡Û
¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥»ー¥ë¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Ëー¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡ÖBRAVIA¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢55V·¿¤Î¡ÖK-55XR70¡×¤ª¤è¤Ó¡¢50V·¿¤Î¡ÖKJ-50X85K¡×¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï55V·¿¤Î¡ÖK-55XR70¡×¤¬9·î6Æü15»þ～15»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢50V·¿¤Î¡ÖKJ-50X85K¡×¤¬9·î9Æü23»þ～23»þ29Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÈÎÇäÍ½Äêºß¸Ë¿ô¤Ï2¤Ä¡£
¡Ö±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó ¥½¥Ëー 55¥¤¥ó¥Á BRAVIA ¥Ö¥é¥Ó¥¢ 4K K-55XR70¡×
²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§55V·¿
²èÁÇ¿ô¡§3840¡ß2160
¥Á¥åー¥Êー¡§ÃÏ¾å¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß3¡¢BS4K¡¦110ÅÙCS4K¡ß3¡¢BS¡¦110ÅÙCS¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß3
¢¨1¤Ä¤Ï»ëÄ°ÀìÍÑ¥Á¥åー¥Êー¡¢2¤Ä¤ÏÏ¿²èÀìÍÑ¥Á¥åー¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ½ÐÎÏÃ¼»Ò¡§HDMIÃ¼»Ò¡ß4¡¢¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ë²»À¼½ÐÎÏ¡ß1 (S-¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¤È·óÍÑ)¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó½ÐÎÏ¡ß1¡¢USB¡ß2¡¢LANÃ¼»Ò(100BASE-TX/10BASE-T)¡ß1
¥¹¥Ôー¥«ー¡§4¸Ä(¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¡ß2¡¢¥È¥¥¥¤ー¥¿ー¡ß2)
²»À¼¼ÂÍÑºÇÂç½ÐÎÏ¡§40W(10+10+10+10)
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§224W
À£Ë¡¡§W122.5¡ßH73.3¡ßD34.5cm(¥¹¥¿¥ó¥É´Þ¤à)
¼ÁÎÌ¡§21.1kg(¥¹¥¿¥ó¥É´Þ¤à)
ÉÕÂ°ÉÊ¡§É¸½à¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥ê¥â¥³¥ó¡¢Ã±4·Á´¥ÅÅÃÓ(2¸Ä)¡¢Å¾ÅÝËÉ»ßÍÑ¸ÇÄê¥Ù¥ë¥È°ì¼°
¢¨¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥±ー¥Ö¥ë¤ÏÆ±º¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¡Ö±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó ¥½¥Ëー 50·¿ BRAVIA 4K¥Á¥åー¥ÊーÆâÂ¢ ÃÏ¾å¡¦BS¡¦110ÅÙCS¥Ç¥¸¥¿¥ë KJ-50X85K¡×
²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§50V·¿
³°·ÁÀ£Ë¡(¥¹¥¿¥ó¥É´Þ¤à)¡§(Éý)111.9¡ß(¹â¤µ)71.6¡ß(±ü¹Ô)28.8cm
¼ÁÎÌ(¥¹¥¿¥ó¥É´Þ¤à)¡§Ìó13.3kg
²èÁÇ¿ô¡§4K¡Ê¿åÊ¿3,840¡ß¿âÄ¾2,160¡Ë
¥Ñ¥Í¥ë¡§±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë
HDR¿®¹æÂÐ±þ¡§¡û(HDR10/HLG/Dolby Vision)
ÇÜÂ®µ¡Ç½¡§ÇÜÂ®¶îÆ°¥Ñ¥Í¥ë/¥âー¥·¥ç¥ó¥Õ¥íーXR240
¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¡§LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È
ÃÏ¾å¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥åー¥Êー¿ô¡§3
BS¡¦CS4K¥Á¥åー¥Êー¿ô¡§3
OS¡§GoogleTV
ÌµÀþLAN¡§IEEE802.11ac/a/b/g/n
Ï¿²èµ¡Ç½¡§Í¤ê(USB¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ÊÌÇä)
¼ÂÍÑºÇÂç½ÐÎÏ(JEITA)¡§20¡Ê10+10¡ËW
Dolby AtmosÂÐ±þ¡§¡û
¾ÃÈñÅÅÎÏ[ÂÔµ¡»þ]¡§159W
ÉÕÂ°ÉÊ¡§É¸½à¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥ê¥â¥³¥ó¡¢Ã±4·Á´¥ÅÅÃÓ¡Ê2¸Ä¡Ë¡¢Å¾ÅÝËÉ»ßÍÑ¸ÇÄê¥Ù¥ë¥È°ì¼°¡¢ÅÅ¸»¥³ー¥É