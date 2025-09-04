THE SUPER FRUIT¼ç±é¡Ø¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡Âè1ÏÃ¤ÇBOYNEXTDOOR¤Î¿·¶Ê¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE SUPER FRUIT¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÚ¥É¥é24¡Ø¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡Ù¡Ê11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§30¡Á¡Ë¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û·àÃæ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëTHE SUPER FRUIT
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¿´¤Î¸Â³¦¡×¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯²áÄø¡×¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦´¶¤ÈÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒVISUAL ANDWIT¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥È¡Ë¤¬¥Æ¥ìÅìÀ©ºî¿Ø¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥ª¡¼¥ë´Ú¹ñ¥í¥±¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡2Æü¤ËÆ±ºî¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿THE SUPER FRUIT¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®ÅÄ°Ô¿¿¡¢ËÙÆâ·ëÎ®¡¢ÅÄÁÒÚöµ×¡¢°¤ÉôÈ»Âç¡¢À±ÌîÀ²³¤¡¢¾¾ËÜÍ¦µ±¡¢ÎëÌÚ»Ö²»¤Î7¿ÍÁ´°÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢K-POP¤Î¥«¥Ð¡¼¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¡¢´Ú¹ñ¿Í50¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡ÈARTBEAT¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¾®ÅÄ¤ÈÅÄÁÒ¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤Î¿·¶Ê¡ÖCount To Love¡×¤Ç¡¢ARTBEAT¤È¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£ARTBEAT¥³¥á¥ó¥È¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡Ë
´ë²è°Æ¤ò½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¸½¼Â¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁARTBEAT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£K-POP¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëARTBEAT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¸À¸ì¤äÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û·àÃæ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëTHE SUPER FRUIT
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¿´¤Î¸Â³¦¡×¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯²áÄø¡×¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦´¶¤ÈÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒVISUAL ANDWIT¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥È¡Ë¤¬¥Æ¥ìÅìÀ©ºî¿Ø¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥ª¡¼¥ë´Ú¹ñ¥í¥±¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢K-POP¤Î¥«¥Ð¡¼¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¡¢´Ú¹ñ¿Í50¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡ÈARTBEAT¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¾®ÅÄ¤ÈÅÄÁÒ¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤Î¿·¶Ê¡ÖCount To Love¡×¤Ç¡¢ARTBEAT¤È¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£ARTBEAT¥³¥á¥ó¥È¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡Ë
´ë²è°Æ¤ò½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¸½¼Â¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁARTBEAT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£K-POP¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëARTBEAT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¸À¸ì¤äÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£