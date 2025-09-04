º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¡´Ú¹ñÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¡ÖÄü¤á¤ºÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¿ÍÊª¡¡ÀµÂÎ¤ÏÄ¶¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¡¢3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¶öÁ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁáÂç»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È¡¢2Çñ3Æü¤Ç´Ú¹ñ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£»Å»öÊÁ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¿ÍÌ®¤¬¤¢¤ëÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Î¹Äø¤Ê¤É¤ÏÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤äÅ¹Ãµ¤·¤ò½ä¤ê¡¢ÄÁÆ»Ãæ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ìë¤Ï3Æü´Ö°û¤ßÂ³¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñÅöÆü¤âÃÏ¸µ¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¼òÀÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°û¤ß¤Ë°û¤ó¤Ç¶â±º¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢3ÆüÌÜ¤ÎÍ¼Êý¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÁ´¤¯3Æü´Ö¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ù¤¨¤ä¤Ù¤¨¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£3ÆüÊ¬¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤òÉº¤ï¤»¤¿ÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖVlog¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥í¥°¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡Ê¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©iPhone¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç·Ú¤¯²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¡¢¼ÙËâ¤«¤Ê¡©¤¢¤È¡¢²¶¡¢¼ò½¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤·¤Ê¡¢±Ç¤ê¤¿¤¯¤Í¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Î¥¤ì¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¡£µ¤¤ò¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¤½¤Î°ìÃÄ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ëº´µ×´Ö»á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ë¡¢¡È¤¢¤ì¡©º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Èº´µ×´Ö¤µ¤ó¡©¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡×¡£º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö²¶¡¢¥Ù¥í¥ó¥Ù¥í¥ó¤Ê¤Î¡×¤È¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍýÍ³¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÌµ»ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Äü¤á¤º¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤è¡×¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ÑÇ°¤·¤¿º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö½Ð¤ë¤·¤«¤Í¤¨¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¡Ö1²ó´é¥¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿¤é¡¢º´Æ£·ò¤À¤Ã¤¿¡ª¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡ª¤µ¡¢º´Æ£·ò¡ª¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡º´Æ£¤È¤Ï1¡¢2ÅÙÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö»Å»ö¤Ç¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò²ó¸Ü¡£º´Æ£¤é¤¬²ó¤·¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÌ©ÃåÆ°²è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´Æ£¤«¤é¤Ï¡Öº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢±Ç¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö²¶¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Î´é¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óº´Æ£·ò¤µ¤ó¤ÎTikTok¤«²¿¤«¤ÇºÜ¤Ã¤Æ¤ë¡£¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£