¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬3Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¤ÎÀäÉÊ¤ª²Û»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ï¡ÖµÜ¾ë¤Î¤¦¤ó¤á¤¨¿©ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸½ºßÅìµþ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëµÜ¾ë¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ò¼Â¿©¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼íÌî¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤é¤ì¡Ö¥Ñ¥Ñ¹¥¤ß¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤éµÜ¾ë¿Í¤¬Åìµþ¤ËÍè¤Æ¡¢µÜ¾ë¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¾×·â¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´¶³´¿¼¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤«¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¡£ÀÎ¤«¤é¤³¤Î¾®µû¤¬¹¥¤¤Ç¤Í¡£ÊõÃµ¤·¤ß¤¿¤¤¤ËÃµ¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¿¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£