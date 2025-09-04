¥Þ¥ó¥Ç¥é»á¤ÎÂ¹¡¢Á¥ÃÄ»²²Ã¤Ø¡¡¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤È¥¬¥¶ÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡ÛÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥È¡Ê¿Í¼ï³ÖÎ¥¡ËÅ±ÇÑ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¸Î¥Þ¥ó¥Ç¥é¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¥Þ¥ó¥É¥é¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤ÎÊª»ñÈÂÆþ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ä¶³èÆ°²È¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤é¤ÎÁ¥ÃÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬4ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£¥Þ¥ó¥É¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¾õ¶·¤Ï¿Í¼ï³ÖÎ¥¤è¤ê¤Ò¤É¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀêÎÎÀ¯ºö¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Æî¥¢¤Î¹õ¿Í¼Ò²ñ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î²òÊü±¿Æ°¤ÈÏ¢ÂÓ¤·¤Æ¤¤¿¡£¿Í¼ï³ÖÎ¥¤Çº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿Îò»Ë¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤é¤ÎÁ¥ÃÄ¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÌó70ÀÉ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥ó¥É¥é¤µ¤ó¤Ï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ç¹çÎ®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£