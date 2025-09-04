¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷15¹æ¤ÎºÇ¿·¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ï¡©µÜºê¸©¤Ë¡Ö¸²Ãø¤ÊÂç±«¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤â¡¡¿·³ã¸©Æâ¤â¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡È·ã¤·¤¤±«¡É¤Î¤ª¤½¤ì
ÂæÉ÷15¹æ¤Ï¡¢4ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤ÎÅì³¤¾å¤òËÌ¾å¤·»Í¹ñ¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢5Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÅì¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¸©Æâ¤Ï5ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£24»þ´ÖÍ½ÁÛºÇÂç¹ß¿åÎÌ
µ¤¾ÝÄ£¤Ï4Æü¸á¸å6»þ57Ê¬¡¢µÜºê¸©¤Ë¸²Ãø¤ÊÂç±«¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷15¹æ¤Ï4ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤ÎÅì³¤¾å¤òËÌ¾å¤·»Í¹ñ¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢£µÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÅì¤Ë¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ú24»þ´ÖÍ½ÁÛºÇÂç¹ß¿åÎÌ¡Ê～5Æü¸á¸å6»þ¡Ë¡Û
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£µ£°¥ß¥ê
¡¡¡¡´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡£²£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡Åì³¤ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²£µ£°¥ß¥ê
¡¡¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£²£°¥ß¥ê
¡¡¡¡»Í¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²£µ£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡£²£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£²£°¥ß¥ê
¢£¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤âÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì
¿·³ã¸©Æâ¤ÏÍ½Êó±ß¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢5Æü¤Ï¸©Æâ¤ÎËÌÂ¦¤ËÁ°Àþ¤¬±ä¤Ó¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂæÉ÷Í³Íè¤ÎÈó¾ï¤ËÃÈ¤«¤¯¤·¤á¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¡£É÷¤ÏÃí°ÕÊóµéÌ¤Ëþ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤ÇÂç±«·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú24»þ´ÖÍ½ÁÛºÇÂç¹ß¿åÎÌ¡Ê～5Æü¸á¸å6»þ¡Ë¡Û
¡¡¡¡²¼±Û¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡Ãæ±Û¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¾å±Û¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡º´ÅÏ¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¢£ÂæÉ÷15¹æ¤ÎºÇ¿·¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ
¡Ú4Æü19»þ¸½ºß¡Û
¼ïÊÌ¡§ÂæÉ÷
Â¸ºßÃÏ°è¡§µÜºê»Ô¤ÎÅìËÌÅìÌó40km
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ¡§ËÌËÌÅì »þÂ®20km
Ãæ¿´µ¤°µ¡§1000hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¡§18m/s
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡§25m/s
¡Ú4Æü20»þ¿äÄê¡Û
¼ïÊÌ¡§ÂæÉ÷
Â¸ºßÃÏ°è¡§±ä²¬»Ô¤ÎÆîÆîÅìÌó40km
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ¡§ËÌËÌÅì »þÂ®20km
Ãæ¿´µ¤°µ¡§1000hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¡§18m/s
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡§25m/s
¡Ú5Æü6»þ¤ÎÍ½Êó¡Û
¼ïÊÌ¡§ÂæÉ÷
Â¸ºßÃÏ°è¡§¹âÃÎ»Ô¤ÎÀ¾ÆîÀ¾Ìó30km
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ¡§ËÌÅì »þÂ®20km
Ãæ¿´µ¤°µ¡§1000hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¡§18m/s
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡§25m/s
¡Ú5Æü18»þ¤ÎÍ½Êó¡Û
¼ïÊÌ¡§ÂæÉ÷
Â¸ºßÃÏ°è¡§¸æÁ°ºê»Ô¤ÎÆîÀ¾Ìó30km
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ¡§Åì »þÂ®35km
Ãæ¿´µ¤°µ¡§1000hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¡§18m/s
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡§25m/s
¡Ú6Æü15»þ¤ÎÍ½Êó¡Û
¼ïÊÌ¡§²¹ÂÓÄãµ¤°µ
Â¸ºßÃÏ°è¡§ÆüËÜ¤ÎÅì
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ¡§Åì »þÂ®35km
Ãæ¿´µ¤°µ¡§1004hPa
