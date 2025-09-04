Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¤¬Àè¾¡¡ª¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂÐ¶É¤Ç¤â¡È½é¼ê¤Ï¤ªÃã¡É Æ±³ØÇ¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤È¤Î³«Ëë¶ÉÀ©¤¹¤ë¡¿¾´ý¡¦²¦ºÂÀï
¡¡¾´ý¤ÎÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤¬9·î4Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥µÅç¤Î¡Ö¥¢¥Þ¥é¡¦¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥µ¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢23¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤Ë66¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤ÏËÉ±Ò3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò1¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÂè2¶É¤Ï9·î18Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æ²¦ºÂ¤¬¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿°ì¼ê
¡¡°ø±ï¤ÎÆ±³ØÇ¯¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤Ï¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤¬Àè¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿È¬´§¤Î°ì³Ñ¤òÊø¤·¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤¬Ä©Àï¼Ô¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³«ËëÀï¤Ï³¤¤òÈô¤Ó±Û¤¨¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¬ÉñÂæ¤È¤¢¤ê¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î¤â¤È¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿³«ËëÀï¤Ï¡¢¿¶¤ê¶ð¤Ç°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ë·èÄê¡£¸å¼êÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¡¢³¤³°ÂÐ¶É¤Ç¤âºÇ½é¤Î°ì¼ê¤ÎÁ°¤Î¡È¤ªÃã¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡É¤ÏÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¶É¤Ç¤Ï³ÑÆ»¤ò³«¤±¤ë°ì¼ê¤òÁª¤Ó¡¢´çÌÚÌÏÍÍ¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè¼ê¤¬¸«¤»¤¿µÞÀïºö¤ËÂÐ¤·¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÆ£°æ²¦ºÂ¤âÆ²¡¹¤ÈÂÐ±þ¡£Èô¼Ö¼è¤ê¤òÌµ»ë¤·¡¢Àè¼ê¿Ø¤Ø¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤àÊâÀ®¤Î°ì¼ê¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÂÐ¶É³«»Ï¤«¤é¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Ø¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡Éé½ê¤«¤é°ìµ¤¤Ë½ªÈ×Àï¤ØÆÍÆþ¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¤Ë°ËÆ£±Ã²¦¤Ø¤ÈÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ª¤ß¤Ê¾¡Éé¼ê¤òÏ¢È¯¤·¶ÉÌÌ¤òÊ£»¨²½¡£¤·¤«¤·¡¢»ý¤Á»þ´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¹¶¤á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤³¤àÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¹âÆñÅÙ¤Î½ªÈ×Àï¤Ç¤Ïº£ÅÙ¤Ï¶¯µ¤¤Î¼õ¤±¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÂç·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ËµÞ¼«ºß¤Î»Ø¤·²ó¤·¤ò¸«¤»¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ßÀÚ¤ê¾¡Íø¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê±þ½·¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¶É¤ÇÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¡¢¡ÖËÜ¶É¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ç¡¢°ì¼ê°ì¼ê¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¾´ý¤À¤Ã¤¿¡£½ªÈ×Àï¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¶Ì¤â´í¤Ê¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë°ì¼ê¤³¤Á¤é¤Î¹¶¤á¤¬Áá¤¤·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î³¤³°ÂÐ¶É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÂÐ¶É°Ê³°¤Ç¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½ªÈ×¤â°ì¼êÍ¾¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°ì¶É¤òÁí³ç¡£¡ÖËÜ¶É¤ÏÀºÅÙ¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¶É¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤Ï1¾¡0ÇÔ¤Ë¡£3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¹¥È¯¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÎ×¤àÆ£°æ²¦ºÂ¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊª¤È¤â¤»¤ºÏ¢¾¡¤ÇËÉ±Ò¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡£ºÇ¶¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£±Ã²¦¤¬¼¡Àï¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤ÎÂè2¶É¤Ï¡¢9·î18Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¡×¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë