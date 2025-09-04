¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¸º¾¯¤âÁ´¹ñ2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¡¡ÀìÌç²È¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç´¶À÷ÂÐºö¤ò¡×¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç¸©¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î1½µ´Ö¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤è¤ê´¶À÷¼Ô¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÆü¡¹¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ç¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê112¿Í¾¯¤Ê¤¤846¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¹ñ¤¬Àè½µÈ¯É½¤·¤¿1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï¡¢µÜºê¸©¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¾½ç°ìÏº¡¦¼¯»ùÅçÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡Ö¤ªËß¤Ç¤Î¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ä¡¢¿Í¤È²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿²ÆµÙ¤ß¤Ê¤ÉÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤Ç²Æ¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó¸º¤ë¤Î¤Çº£¤¬¥Ôー¥¯¡×
´¶À÷¾É³Ø¤¬ÀìÌç¤ÎÀ¾½ç°ìÏº¡¦¼¯»ùÅçÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿ÊÑ°Û³ô¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖNB.1.8.1¡×¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¾½ç°ìÏº¡¦¼¯»ùÅçÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡Ö20～30Âå¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤°öÆ¬ÄË¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡ÊÂ¾¤è¤ê¡Ë´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
º£½µ¤«¤é¸©Æâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î³Ø¹»¤Ç2³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤Î´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤áÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¾½ç°ìÏº¡¦¼¯»ùÅçÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡Ö½¸ÃÄ´¶À÷¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÇÛÎ¸¤ò¤¹¤ë¡£³Ø¹»¤Î´¹µ¤¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£²Æ¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ç¥¯ー¥éー¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡Ê´¹µ¤¤ò¡Ë¹Ô¤¦¤ÈÎÉ¤¤¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤Ê¤ÉÆü¡¹¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦