「納得いかない」「誘拐ですよって言ったじゃない」被害女性の家族ら怒り…神奈川県警トップが謝罪　「危険性を過小評価」　　川崎ストーカー殺人事件

「イット！」が取材を続けてきた川崎ストーカー事件で、警察は4日、警察の対応が不適切・不十分だったとする検証報告書をまとめ、県警トップが謝罪しました。

会見を受けて、助けを求め続けた女性の父親は、納得いかない部分があると不満をあらわにしました。

神奈川県警・和田薫本部長：

県警察と致しまして、相談等を受けていた女性が殺害されるという重大な結果が発生したことを重く受け止めており、被害者の女性やその親族からの相談等に対する“不適切な対応”について、深くおわび申し上げます。

椅子から立ち上がり、深々と頭を下げる神奈川県警トップ・和田薫本部長。

その様子を唇をかみしめながらじっと見つめる男性がいました。

2025年4月、川崎市の住宅の床下から遺体で発見された岡崎彩咲陽さん（当時20）の父・鉄也さん（51）です。

父･鉄也さん(51)：

これ会見なんですかね？僕からしてみたら、質問される内容も分かっていて、それを読み上げているような雰囲気にしか感じなかった。

県警は4日、一連の対応が不適切・不十分だったとする検証報告書を公表。

ストーカー被害の訴えに真剣に取り合わなかった実態が浮き彫りになりました。

この事件では、彩咲陽さんの元交際相手・白井秀征被告（28）が殺人などの罪で起訴されています。

彩咲陽さんが20歳の誕生日を迎える前日、2024年12月12日午前4時10分に、彩咲陽さんが友人と撮影した動画に映っていた白井被告とみられる目出し帽の男。

彩咲陽さんらがいた2階に視線を送りながら、辺りを執拗に歩き回る様子が映っています。

この動画が撮影されたわずか4分後、彩咲陽さんは川崎臨港署に助けを求める電話をしていました。

彩咲陽さんは2024年12月9日から20日にかけて、9回にわたって、「元交際相手が自宅近くをうろついている」などと警察署に電話をかけていました。

報告書では、対応した警察官全員が危険性・切迫性を過小評価し、上司への報告もしなかったとしています。

そして、2024年12月20日、彩咲陽さんは身を寄せていた祖母宅から行方不明に。

その異変に気付いたのは祖母でした。

彩咲陽さんの祖母：

夕方大体6時半、7時過ぎかな。このカーテンが揺れたのであれって思ってみたら、このガラス、ここが（割られていた）。

その時の状況を家族が撮影した写真では、窓ガラスの鍵近くが割られ、室内には複数のガラス片が落ちている状況も確認できます。

しかし、警察からは「外側から割ったかは分からない」「事件性についてもない」と言われたのです。

彩咲陽さんの祖母：

警察が「外からないじゃない」って、あり得ないじゃないですか。だって（私たちが）割る理由がないじゃない。

この窓ガラスの損壊について、報告書では「当然行うべき鑑識活動や指紋の採取を行わず、現場での初動捜査は捜査の基本を欠いた」と指摘しています。

また、彩咲陽さんが行方不明になってから、遺族は本格的な捜査をしてほしいと何度も訴え続けていました。

彩咲陽さんの祖母：

私言ったじゃないですか。20日に（窓ガラスが）割られて連れて行かれた誘拐ですよって。

事件として取り扱おうとしない警察に怒りが込み上げます。

父･鉄也さん：

ひとりの命がかかっている。

神奈川県警川崎臨港警察署員：

分かります。そこは分かってます。

父･鉄也さん：

うちの娘が本当にあいつ（白井被告）に連れていかれて死んでいたら、すみませんじゃ済まないですからね。

報告書では、被害者に危険が生じるという認識に至らず、ストーカー規制法での警告などの機会を逃したとしています。

一連の警察の不適切な対応について、神奈川県警・和田薫本部長は「こうした不適切な対応を招いた背景には、人身安全関連事案の対処にかかる署の対処体制、および本部対処体制のそれぞれにおいて体制が形骸化し、本来発揮すべき機能が発揮できなかったといった組織的構造的な問題があったと考えられます」と述べました。

和田本部長の会見と報告書に目を通した父・鉄也さんは、表紙の題名に疑問を呈しました。

父･鉄也さん：

ストーカーじゃなくてストーカー“殺人”じゃないですか。殺人は等の中に入っちゃうのかな。一番大事なところが抜けているから。自分の中では納得いってないんですけど、冒頭に謝罪していただいたことに関しては、うちの娘に、亡くなった娘に報告できるかなと思っている。

そして、午後1時過ぎ、生前、彩咲陽さんが身を寄せていた祖母宅に、当時、対応に当たるなどした警察官5人が訪れました。

家族によりますと、警察官らは彩咲陽さんの遺影に手を合わせ、遺族に謝罪をしたということです。

（岡崎彩咲陽さんの崎はたつさき）