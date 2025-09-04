80Ç¯Á°¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÊÃó·³¾åÎ¦¡¡´Ø·¸¼Ô¤«¤éÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¡¡¼¯»ùÅç¡¦¼¯²°»Ô¹â¿ÜÄ®
80Ç¯Á°¤Î¤¤ç¤¦9·î4Æü¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿ÊÃó·³¤¬¼¯²°»Ô¹â¿ÜÄ®¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿Æü¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¤¬¡¢¼¯²°»Ô¤Ç¤¤ç¤¦4Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô¹â¿ÜÄ®¤Î¶âÉÍ³¤´ß¤Ï¡¢½ªÀï¤ÎÍâ·î¤Î1945Ç¯9·î4Æü¤Ë¿ÊÃó·³¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ2500¿Í¤¬¾åÎ¦¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢80Ç¯Á°¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»²²Ã¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯²°»Ô¤ÇÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¡¢¸ì¤êÉô¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÎ©¸µÎÉ»°¤µ¤ó(95)¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎ©¸µÎÉ»°¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¾ðÀª¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¶á¤¯ÀïÁè¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤¢¤ó¤ÊÉÝ¤¤»×¤¤¤ÏÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¸ì¤êÉô¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ê¼çºÅ¤·¤¿¹â¿ÜÄ®Æâ²ñ¡¦²ñÄ¹ ¾å¸¶µÁ»Ë¤µ¤ó¡Ë¡ÖÂ©»Ò¡¦Ì¼¤¿¤Á¤¬Éã¤Ê¤É¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¸ì¤ê·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
º£¸å¤â¿Æ¤äÂÎ¸³¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
...
