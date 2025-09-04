Ä¹¼÷¤ÎÈë·í¤Ï¡È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤È¿©»ö¡É¡¡·ÉÏ·¤ÎÆüÁ°¤Ë¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÇºÇ¹âÎð¤Î½÷À(111)¤Ë²¼Äá»ÔÄ¹¤¬É½·ÉË¬Ìä
º£·î15Æü¤Î·ÉÏ·¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î²¼Äá»ÔÄ¹¤¬¸©ÆâºÇ¹âÎð¤È¤Ê¤ë111ºÐ¤Î½÷À¤òË¬¤Í¡¢Ä¹¼÷¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃÖ»Ô°Ë½¸±¡Ä®½Ð¿È¤Îºä²¼¥µ¥È¤µ¤ó¡£1914Ç¯¡áÂçÀµ3Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î111ºÐ¤Ç¡¢¸©ÆâºÇ¹âÎð¤Ç¤¹¡£
80ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ªÃã¤Î¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¡¢ÍÙ¤ê¤ä²Î¤¦¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤Î¥µ¥È¤µ¤ó¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç82ºÐ¤Ë¤Ê¤ë²Ç¤ÎÎë»Ò¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î15Æü¤Î·ÉÏ·¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢²¼Äá»ÔÄ¹¤Ï4Æü¡¢¥µ¥È¤µ¤ó¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹»ÜÀß¤òË¬¤Í¡¢½Ë¤¤¶â5Ëü±ß¤Ê¤É¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¼Äá»ÔÄ¹¤¬½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¥µ¥È¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÆü¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êºä²¼¥µ¥È¤µ¤ó¡Ë¡Ö¸µµ¤¡£ÉÂµ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
²Ç¤ÎÎë»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¤¥±¥¢¤ÇÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢1Æü3¿©¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ä¹¼÷¤ÎÈë·í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎë»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤´ÈÓ¤òËèÆü¤¿¤Ù¤ë¤â¤ó¤Í¡×¡Ê¥µ¥È¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤´ÈÓ¤Î¤Û¤ó¤È¤¦¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯100ºÐ°Ê¾å¤ò·Þ¤¨¤¿¸©Ì±¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê61¿ÍÂ¿¤¤2025¿Í¤Ç¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï130.73¿Í¤È¡¢Åçº¬¸©¡¢¹âÃÎ¸©¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁ´¹ñ3°Ì¤Ç¤¹¡£
