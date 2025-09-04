¥¯¥Þ±ó¤¶¤±¤ë¡Ö²»¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï¡© ¸ú²ÌÄ´¤Ù¤ë¼Â¸³ ÆîÅ×»ÔÍø²ì¤«¤é¥ì¥Ýー¥È
¤³¤Î½©¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬¿©ÎÁ¤òµá¤á¤Æ¿ÍÎ¤¤ËÂ¿¿ô½ÐË×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ò±ó¤¶¤±¤è¤¦¤È¡¢ÆîÅ×»ÔÍø²ìÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬·ù¤¬¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼þÇÈ¿ô¤Î¹â¤¤²»¤ò½Ð¤¹ÁõÃÖ¤òÀß¤±¤Æ¥¯¥Þ¤Î¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«Ä´¤Ù¤ë¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈËÜµ¼Ô¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡KNB µÈËÜ¹¯Í´µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¹â¼þÇÈ¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é½Ð¤ë²»¤¬ÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤ò±ó¤¶¤±¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»Ô¤Ï¡¢¥¯¥ÞÈï³²ËÉ»ß¤Î¼Â¸³¤È¤·¤ÆÆ°Êª¤Ë¤è¤ëÈï³²ÂÐºö¤ò¸¦µæ¤¹¤ë²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤ÎÄÔ °Ý¼þÆÃÃ´¶µ¼ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢µÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Î¡ÖÍø²ì³Ø¼Ë¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¼þÇÈ¿ô¤Î¹â¤¤²»¤ò½Ð¤¹ÁõÃÖ¤ò6·î¤ËÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤¬¹â¼þÇÈ¤òÈò¤±¤ë¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÔ¶µ¼ø¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥¯¥Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø ÄÔ °Ý¼þ ÆÃÃ´¶µ¼ø
¡Ö¥¯¥Þ¤ò¶Ã¤«¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥Þ¤¬·ù¤Ê²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤½¤³¤Ë´ó¤êÉÕ¤«¤Ê¤¯¤µ¤»¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¹õÈÄ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¯²»¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¡×
¤³¤Î²»¤Ï¡¢¿Í´Ö¤â¼ã¤¤À¤Âå¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
34ºÐ¤Î»ä¤Î¾ì¹ç¤Ïーー
¢¡KNB µÈËÜ¹¯Í´µ¼Ô
¡Ö²»¤¬¾å²¼¤·¤¿¤ê¡¢°ìÄê´Ö³Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼ª¤ò¤µ¤¹¤è¤¦¤Ê²»¡£ÉÔ²÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶á¤Å¤³¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¼þÇÈ¿ô¤Î¹â¤¤²»¤ò50¼ïÎà¤Ë¤ï¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ï30Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÉÔ²÷¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¼Â¸³¤Ï¡¢Í¼Êý¤«¤éÁáÄ«¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø ÄÔ °Ý¼þ ÆÃÃ´¶µ¼ø
¡ÖÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç300¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢¤³¤Î»³¤ÎÃæ¤À¤È100m～150m¤¯¤é¤¤¡×
Íø²ìÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¹â¼þÇÈÁõÃÖ¤òÀßÃÖ¤·¤¿6·î16Æü°ÊÁ°¤Ï¡ÖÍø²ì³Ø¼Ë¡×¼þÊÕ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀßÃÖ¸å¤Ï¡¢ÄÔ¶µ¼ø¤¬¹â¼þÇÈ¤¬ÆÏ¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Î½ÐË×¤¬1·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø ÄÔ °Ý¼þ ÆÃÃ´¶µ¼ø
¡ÖÀßÃÖ¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Ê³Ø¹»¶á¤¯¤Î¡Ë¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤³¤Î¤´¤í¤Ï¥Ð¥¹Ää¤Ë¤â¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤³¤éÊÕ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¹â¼þÇÈ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤é »Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤â
¹â¼þÇÈÁõÃÖ¤Î¼Â¸³¤Ï11·îËö¤Þ¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤Ø¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Î¥·¥·¤äÄ»¤Ø¤ÎÂÐºö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø ÄÔ °Ý¼þ ÆÃÃ´¶µ¼ø
¡Ö¥¤¥Î¥·¥·¤Ç¤Ï¤â¤¦ÁêÅö¿ôÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡£Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢½Î¤ä³Ø¹»¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤Èµ¡³£¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤±¤ë¡×
ÆîÅ×»Ô¤ÈÄÔ¶µ¼ø¤ÏÁõÃÖ¤Î¶á¤¯¤ËÀß¤±¤¿AI¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤ä¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤«¤é¸ú²Ì¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ò±ó¤¶¤±¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤°ìÊý¡¢¥¯¥Þ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤ëé®¤ò´¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥¤Î¼Â¤ÎÊüÃÖ¤òËÉ¤¤¤À¤ê¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤Ï°ú¤Â³¤¿´¤¬¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£