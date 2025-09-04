¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë¡ÛPixio¤Î165HzÏÑ¶Ê¥â¥Ë¥¿ー¤¬40Âæ¸ÂÄê¤ÇÈ¾³Û¡ª 9·î7Æü21»þ30Ê¬¤«¤é¡Ú2025.9¡Û
¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡Û ¼Â»Ü´ü´Ö¡§9·î1Æü10»þ～11Æü1»þ59Ê¬ ¡ÚPXC325¡Û ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î7Æü21»þ30Ê¬～21»þ59Ê¬ ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§33,980±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§16,990±ß ÈÎÇäÂæ¿ô¡§40Âæ
¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎÂç·¿¥»ー¥ë¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤Æ¡¢Pixio¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖPXC325¡×¤¬9·î7Æü21»þ30Ê¬¤«¤é21»þ59Ê¬¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥»ー¥ëÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï16,990±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê33,980±ß¡Ë¤Ç¡¢ÈÎÇäºß¸Ë¤Ï40Âæ¡£
¡¡¡ÖPXC325¡×¤Ï¡¢31.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ëHDÏÑ¶Ê¥â¥Ë¥¿ー¡£HDRÂÐ±þ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ï165Hz¡¢±þÅúÂ®ÅÙ¤Ï1ms¡ÊMPRT¡Ë¡£²èÌÌ¤Î¥Á¥é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ëFlicker Freeµ¡Ç½¡¢¥Æ¥£¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò·Ú¸º¤¹¤ëFree Syncµ¡Ç½¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
