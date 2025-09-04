¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤¢¤ê¡£ÉðÅÄº½Å´¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤¬¥ê¥¹¥Êー¤ËÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¤òÁª¤Ö
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü13»þ～15»þ30Ê¬¡Ë¡¢º£½µ¤ÏÂçÃÝ¤¬²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¡£9·î4Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÏÉðÅÄº½Å´¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡Ë¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡Ê²Î¼ê¡¢·Ý¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡¢2¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¶Ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¤³¤Îµ»ö¤Ë¤ÆÈ´¿è¤¹¤ë¡£
ÉðÅÄº½Å´¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤µ¤ó¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤ÎÄë²¦¤Î¥ª¥¸ー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬76ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¡Ö¡Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¡ËBlack Sabbath¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×
º½Å´¡Ö¤¨¤¨¡£Æüº¢¤Ï·ã¤·¤¤²»³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þÀÞ¥Ð¥éー¥ÉÄ´¤Î¶Ê¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¤³¤ì¡¢±é²Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ÈÃæ´ÖÉô¤Î¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤¤ç¤¦¥¿¥Ö½ã¤µ¤ó¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ØSo Tired¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¡Ø¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦Èè¤ì¤¿¡¢¤È¡£²Î»ì¤â±é²Î¤Ã¤Ý¤¤ÆâÍÆ¤À¤·¡¢¶ÊÄ´¤â±é²Î¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡£¥ª¥¸ー¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢ö¡ÖSo Tired¡×¡¿Ozzy Osbourne
½ã¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤¬¡¢ºî¶Ê¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡ÙÅª¤Ê¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¸ー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¤µ¤ó¡¢¤«¤Ê¤ê»äÀ¸³è¤Ç¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ÏËÜ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
º½Å´¡Ö¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤¿¡¢¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¿¥Ö½ã¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
½ã¡ÖËÍ¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¿¼Ìë¤Î¥é¥¸¥ª¤ÇÄ°¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥×¤ËÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È¡£¡Ø³¤¤ÎÄì¤Ç¤¦¤¿¤¦±´¡Ù¤È¤¤¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¿¼ÌëÊüÁ÷¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¤ÎDJ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥â¥³¡¦¥Óー¥Ðー¡¦¥ª¥êー¥Ö¤È¤¤¤¦½÷»Ò3¿Í¤¬²Î¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡×
¢ö¡Ö³¤¤ÎÄì¤Ç¤¦¤¿¤¦±´¡×¡¿¥â¥³¡¦¥Óー¥Ðー¡¦¥ª¥êー¥Ö
½ã¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¸²½ÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÌîÂ¼Ë®´Ý¤µ¤ó¤ËËÍ¤¬¡Ø¤³¤Î¶Ê¡¢¹¥¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤Î¶Ê¤Îºî¼Ô¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¡£ÈÖÁÈ¤Ç¼èºà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿¹¤Ç¸ÅËÜ²°¤ò²þÃÛ¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸Âç³Ø¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡¢»í½¸¤«²¿¤«¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¶Ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£¤½¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤¿¤³¤í¤Ë¿·Ê¹¼Ò¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¶Ê¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
º½Å´¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤²»³Ú¤âÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹¡¹¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤ë¤Î¤â¥¢¥ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ïー¥É¥³¥¢¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥°¥é¥¤¥ó¥É¥³¥¢¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢Napalm Death¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢ö¡ÖYou Suffer¡×¡¿Napalm Death
½ã¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡© ¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÊÃ»¤µ¡Ë¡×
º½Å´¡Ö¥®¥Í¥¹¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢1.316ÉÃ¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØYou Suffer But Why?¡Ù¡¢¤ª¤Þ¤¨¤ÏÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¼¤À¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³¦·¨¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½ã¡ÖÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¼¡¤Î¶Ê¤Ï¡ËÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø³ØÀ¸»þÂå¡¢Ãç´Ö¤È¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤â¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢DJ¤ËÃ¸¤¤Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿¼Ìë¤Ë¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÂçÃÝ¤µ¤óÈ¯¿®¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×
¢ö¡ÖÇß¤Î¼Â¡×¡¿¹ÓÌÚ°ìÏº
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾åµ°Ê³°¤Î³Ú¶Ê¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤¿¡£