¡ÚÀøÆþ¡Û²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¡ÈÀ¡É¤òÌÀ¤ë¤¯³Ø¤Ö¹Ö½¬²ñ¡Ä¹¾¸Í»þÂå¤Î½Õ²è¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ´¶À÷¾ÉÍ½ËÉË¡¤¬¼¨¤¹¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤Ï¡©
ÆüËÜ¿ï°ì¤Î´¿³Ú³¹¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®――¡£9·î4Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦À¤Î·ò¹¯¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢3ÆüÌë¤Ë¡Ö½Õ²è¤«¤é¤Þ¤Ê¤Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶èÌò½êÄÌ¤ê±è¤¤¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖAWAKE¡×¡£±Ä¶ÈÁ°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¸½Ìò¥Û¥¹¥È¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¢°ìÈÌµÒ¤é¿ô½½¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹Ö½¬²ñ¤Ë¤Ï¡¢À´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¥µー¥Ó¥¹¡ÖJUST IN CASE¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëKARADAÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Îº´Æ£¾¼Íµ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤¤Ò¤í¡Ë±¡Ä¹¤È¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ä¥Ðー¡¢°û¿©Å¹¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ëSmappa! Group¤Î¼êÄÍ¥Þ¥²ñÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ¸µAV½÷Í¥¤ÇÊ¸É®²È¤Î¿ÀÌîÍõ¡Ê¤¸¤ó¤Î¡¦¤¢¤¤¡Ë»á¤Î3¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£
Smappa! Group¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢²ÎÉñ´ìÄ®Æâ¤Î2¤«½ê¤Ç¡Ö¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®½Õ²èÅ¸―Ê¸²½¤Ç¤Ä¤à¤°¡Ø¤ï¡Ù¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î½Õ²è¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢¡ÈÀ¡É¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤äÀ´¶À÷¾É¤ÎºÇ¿·ÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¹¤Þ¤ë¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤Ï¡ÖÆ±°Õ¡×¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö¶µ°é¤È¥ªー¥×¥ó¤ÊÂÐÏÃ¡×¤Î3Í×ÁÇ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¡¢À¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÎÄêÅª»ÑÀª¤ò»Ø¤¹¡£
ÂÐÎ©¤¹¤ë³µÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÃÑ¤º¤Ù¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥¿¥Öー»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢½è½÷¿®¶Ä¡¢½÷À¤ËÈ©¤òÊ¤¤¦³Ê¹¥¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£
º´Æ£±¡Ä¹¤Ï¹Ö½¬²ñ¤ÎËÁÆ¬¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£º£Æü¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨¤¬¹¤Þ¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¼êÄÍ²ñÄ¹¤â¡Ö½Õ²èÅ¸¤Î³«ºÅ¼«ÂÎ¡¢Èó¾ï¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ë²è¤À¡×¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¸½Âå¤Î¥Ý¥ë¥Î¤ÏÃËÀ¤¬¸«¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¡¢½÷À¤¬À¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ²è¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢ÃËÀ¤À¤±¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î½Õ²èÅ¸¤Ç¤â¡¢½÷À¤¬¸«¤Æ¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤¤â¤Î¤òÂ¿¤¯Áª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õ²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¡Ê½»µï¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤«¤é¡Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤¬Ã´ÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â´Ø·¸¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Ïº£¤È°åÎÅ´Ä¶¤¬Á´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î½Ð»º¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¸ò¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä³ê·Î¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¹¾¸Í»þÂå¤Î½Õ²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼êÄÍ²ñÄ¹¡Ë
²Ã¤¨¤Æ¡¢½Õ²èÅ¸³«ºÅ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤ä¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ø°¤¤¤ä¤Ä¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬´°Á´¤Ë·òÁ´¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»×¹ÍÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢½Õ²è¤â¡Ø¹¾¸Í»þÂå¤Î¥¨¥íËÜ¡Ù¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ì¤Ð·Ý½ÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ä¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤°¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢1ÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ì¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¼êÄÍ²ñÄ¹¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¿ÀÌî»á¤â¼«¿È¤Î¤¤¤¿AV¶È³¦¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¡Ø¥¨¥í¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢½Õ²è¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£¤½¤Î°ã¤¤¤¬Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÀ´¶À÷¾É¡×¸½Âå¤ÏÍ½ËÉ¡¦¼£ÎÅµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤¿¤¬¡Ä
¤¿¤À¡¢½Õ²è¤¬ºî¤é¤ì¤¿¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤â¡¢ÃËÂº½÷ÈÜ¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¶¯´¯¤ÎÂ¿È¯¤Ê¤É¡¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢Åö»þ¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ´¶À÷¾É¡×¤À¡£
º´Æ£±¡Ä¹¤Ï¡ÖÀ´¶À÷¾É¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¤Ï¸¡ºº¤äÍ½ËÉ¡¢¼£ÎÅ¤Îµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ØÀ´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÇßÆÇ¡¢¥¯¥é¥ß¥¸¥¢¡¢ÎÔÉÂ¡Ê¤ê¤ó¤Ó¤ç¤¦¡Ë¡¢HIV¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤«¤«¤ê¤¦¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐHIV¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ø¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤ÉÂµ¤¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç´µ¼Ô¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï°åÎÅ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¼÷Ì¿¤â¿¤Ó¡¢¼£ÎÅ¤¬¿Ê¤á¤Ð¿Í¤ËÅÁÀ÷¤µ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼£¤ë¤Ê¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡¢¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢À´¶À÷¾É¤ÏÉÔÇ¥¤ä¼ãÇ¯»à¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¸³è¡É¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Êº´Æ£±¡Ä¹¡Ë¡Ö¥³¥ó¥Éー¥à¤Ï¡ÈÌµÅ¨¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢º´Æ£±¡Ä¹¤Ï¡ÖÇßÆÇ¤Î´¶À÷¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ë20Âå¤Î½÷À¤¬Â¿¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
Æ±±¡¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇßÆÇÍÛÀ¼Ô¤Î67¡ó¤¬¥³¥ó¥Éー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ëÌó30¡ó¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º´Æ£±¡Ä¹¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Éー¥à¤ÏÀÉÂÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÈÌµÅ¨¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇßÆÇ¤ÏÈéÉæ¤ÈÈéÉæ¤ÎÀÜ¿¨¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Éー¥à¤À¤±¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ø¥³¥ó¥Éー¥à¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìô¤ÇÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤Í½ËÉÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À´¶À÷¾É¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤â°ã¤¦¤È¤³¤í¡£¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉð´ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Á¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´Æ£±¡Ä¹¡Ë¡Ö¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÎÍ½ËÉÌô¤òÅ¸³«
¤³¤Î¡Ö¿·¤·¤¤Éð´ï¡×¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æº£²ó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢KARADAÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖJUST IN CASE¡×¤À¡£
¡ÖJUST IN CASE¡×¤È¤ÏÀÉÂÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò·Ð¤Æ½èÊýÌô¤òÍ¹Á÷¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£½èÊýÌô¤Ë¤ÏÀ¹Ô°Ù¸å72»þ´Ö°ÊÆâ¤ÎÆâÉþ¤ÇÇßÆÇ¡¢ÎÔÉÂ¡¢¥¯¥é¥ß¥¸¥¢¤Î´¶À÷¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÌô¡Ê¥É¥¥·¥Ú¥Ã¥×¡Ë¤È¡¢HIV¤ÎÍ½ËÉÌô¡ÊHIV¥×¥ì¥Ã¥×¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¸ò¤ï¤ê¤Ï¤½¤â¤½¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ØÇ°¤Î¤¿¤á¡Ù¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Çµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡×¡Êº´Æ£±¡Ä¹¡Ë
¡ÖJUST IN CASE¡×¤ÎPRÃ´Åö¼Ô¤â¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¿ÇÃÇ¤ä½èÊýÌô¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ´¶À÷¾É¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶õµ¤´¶¤â¡¢¸½¾õ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À°Å¤¯ÊÄº¿Åª¤Ç¤¹¡£
À´¶À÷¾É¤ÎÌô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½èÊýÌô¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤«¤éµÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊPRÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤¿¤À¤·ÉþÌô»þ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢º´Æ£±¡Ä¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸¡ºº¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢À´¶À÷¾É¤Î¾ì¹ç¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¸¡ººÌÜÅªÅù¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«Í³¿ÇÎÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÅö½é¡¢Á´¹ñÌ±¤Ë¥ï¥¯¥Á¥óÌµÎÁÀÜ¼ï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Í½ËÉÌô¤ò¹ÔÀ¯¤¬ÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢Í½ËÉÌÜÅª¤Î¿ÇÎÅ¤ÏÉÂµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤È¤Ï°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë½Õ²è¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ¤ÎÏÃ¤ò
¹Ö½¬²ñ¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥¥é¥é¥«ー¥É¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î¥Èー¥¯¥¿¥¤¥à¤âÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥»¥¥é¥é¥«ー¥É¤È¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¡¦²ÈÂ²¡¦Í§¿ÍÆ±»Î¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥«ー¥É¥²ー¥à¡£
°ú¤¤¤¿¥«ー¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦»×¤¦¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÃí¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥«ー¥É¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤â¤·º£¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¡Ø°ì½ï¤Ë¸¡ºº¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤éOK¡©Äñ¹³¤Ï¤¢¤ë¡©¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Çº´Æ£±¡Ä¹¤¬¡ÖËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢½Õ²è¤ä¥»¥¥é¥é¥«ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ï¤¤¤ï¤¤³Ú¤·¤à¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¼êÄÍ»á¤â¡ÖÀ¤ÎÏÃ¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÃÏ²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ö½¬²ñ¤Ï¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤Ê¤ª¡Ö¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®½Õ²èÅ¸―Ê¸²½¤Ç¤Ä¤à¤°¡Ø¤ï¡Ù¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤Ï9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ¾ðÊó¡Û
²ñ´ü¡§9·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç
µÙ´Û¡§·îÍËÆü ¢¨¤¿¤À¤··îÍËÆü¤¬½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï³«´Û¤·¡¢Íâ²ÐÍËÆüµÙ¤ß
¡Ê·îÍË³«´ÛÆü¡§9·î15Æü¡¢²ÐÍËµÙ´ÛÆü¡§9·î16Æü¡Ë
»þ´Ö¡§11»þ～21»þ¡¿ÅÚÆü½Ë¡§10»þ～21»þ
¢¨Æþ¾ì¤ÏÊÄ´Û»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¡§¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Ç½ÉñÂæ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2-9-18 ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥×¥é¥¶¿·½É 2³¬¡Ë
Âè2²ñ¾ì+¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡§ÅìµþÅÔÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1-2-15²ÎÉñ´ì¥½¥·¥¢¥ë¥Ó¥ë 9³¬
ÆÃµ»ö¹à¡§18ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¸ø¼°X¡§https://x.com/KabukichoShunga
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/shunga_kabukicho/