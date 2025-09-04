Ì¸Åç¡¦°¨ÎÉ¹ë±«¤«¤éÌó1¤«·î¡¡±Ä¶ÈºÆ³«¤á¤ÉÎ©¤¿¤Ê¤¤²¹ÀôÎ¹´Û¡¡¸ÉÎ©¤·¤¿½¸Íî¤Ë¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¡¡°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤àÈïºÒÃÏ¤Îº£¡¡¼¯»ùÅç
³ÆÃÏ¤ËÂç¤¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿Ì¸Åç¡¦°¨ÎÉ½¸Ãæ¹ë±«¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1¤«·î¡£Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÈïºÒ¤·¤Æ¤Þ¤À¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Îº£¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î7Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Ç¤Ï°¨ÎÉ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÎ¢»³¤¬Êø¤ì1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸©Æâ¤Ç5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»ÂðÈï³²¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÁ´²õ3Åï¡¢¾²¾å¡¦¾²²¼¿»¿å¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ1356Åï¤Ç¤¹¡£
³ÆÃÏ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¤âÈ¯À¸¤·¡¢Ì¸Åç»Ô¤ä°¨ÎÉ»Ô¤òÃæ¿´¤Ëº£¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢JRÆüËËÜÀþ¤äÈî»§Àþ¤Ï±¿¹Ô¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¿å³²¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1¤«·î¤Ç¤¹¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ïº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Å·¹ßÀî±è¤¤¤ÎÆâ¿åÈÅÍô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿»¿åÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿Ì¸Åç»Ô¤ÎÆüÅö»³²¹ÀôÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£
¡ÊµÈÅÄ²¹Àô ¸¶ÅÄ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡¦49¡Ë¡Öº£¤Þ¤ÇÁÝ½ü¡¢ÁÝ½ü¡¢ÁÝ½ü¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÁÝ½ü¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¡×
60Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤Ï¡¢¿»¿å¤·¤¿ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢º£¤â±Ä¶ÈºÆ³«¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊµÈÅÄ²¹Àô ¸¶ÅÄ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê½¤Íý¤Î¡ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢1～2¤«·î¤Ç¤Ê¤ª¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡£ÉÔ°Â¡£±Ä¶È¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Ä¶ÈºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¿»¿å¤·¤¿¾²ÈÄ¤ÎÄ¥ÂØºî¶È¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÈÅÄ²¹Àô ¸¶ÅÄ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤é°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯´¶¤¸¡£Áá¤¯±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¡×
¼èºàÃæ¤Ë¶öÁ³¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÅµ¤¹©»ö¶È¼Ô¡Ë¡Ö3¤«·î¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤Í¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÞ¤°¤Î¤Ï¡×
Q.°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¡©¡ÊµÈÅÄ²¹Àô ¸¶ÅÄ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡Ë¡ÖÅÅµ¤¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¾¯¤·¤À¤±¡£´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤³¤Á¤é¤ÏÆ»Ï©¤Î´ÙË×¤äÅÚº½Êø¤ì¤Ç°ì»þ¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¨ÎÉ»Ô¤ÎËÌ»³¾å½¸Íî¤Ç¤¹¡£
½¸Íî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸©Æ»¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ËÊøÍî¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµì¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½¸Íî¤Ç¤ÏºÒ³²Éüµì¤ÎÂ¬ÎÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¸Íî¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤ÎÈÅÍô¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÈæÃÎ²°½¤¼£¤µ¤ó¡£Àî¤Î¤½¤Ð¤ÎÅÚ¼ê¤È¤È¤â¤ËÈæÃÎ²°¤µ¤ó¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Ï4³ä¤Û¤ÉÎ®¤µ¤ìÂç¤¤ÊÀÐ¤äÌÚ¤¬ÂçÎÌ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
Q.²¿¤Îºô¡©¡ÊÈæÃÎ²°½¤¼£¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¤¥Î¥·¥·¤è¤±¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÊÉüµì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë1Ç¯¤ä¤½¤³¤é¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¹ë±«¤«¤é1¤«·î¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥Í¤ÏÎÏ¶¯¤¯Êæ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Î½õ¸À¤â¤¢¤ê¡¢ÈæÃÎ²°¤µ¤ó¤Ï»Ä¤Ã¤¿¥¤¥Í¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈæÃÎ²°½¤¼£¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¥³¥á¤¬¡Ë¤Ç¤¤¿Ê¬¤À¤±¤Ï¡Ê¼ý³Ï¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
½¸Íî¤òÎ®¤ì¤ëÀ¶Î®¤Çºî¤Ã¤¿¥³¥á¤ËÈæÃÎ²°¤µ¤ó¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈæÃÎ²°½¤¼£¤µ¤ó¡Ë¡Ö·ë¹½¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¿å¤¬¤¤ì¤¤¤À¤«¤é¤«¡¢´¨ÃÈº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÉüµì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë¤Ç¤¤¿¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
½¸Íî¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Ì±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï70ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÌ»³¾å½¸Íî¼«¼£²ñÄ¹ ÍÂ¼¿®¹Ô¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍÑ¿åÏ©¤¬ÅÚº½¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¿å¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¡Ø¥³¥á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅ¥¾å¤²¤ò¤·¤¿¡×
½»Ì±Áí½Ð¤Îºî¶È¤Ç¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Ï¿å¤¬¤¤¤¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Îºî¶È¤ËÈèÏ«¤Î¿§¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÌ»³¾å½¸Íî¼«¼£²ñÄ¹ ÍÂ¼¿®¹Ô¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤ó¤ÊÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦Æ±ºî¶È¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢Ãë¤«¤é¤Ï¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
Èï³²¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ²ó¤ëÅÓÃæ¡¢ÅÚº½¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤Î²Ö²ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÍÂ¼¤µ¤ó¡£¾¯¤·¤À¤±¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊËÌ»³¾å½¸Íî¼«¼£²ñÄ¹ ÍÂ¼¿®¹Ô¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤³¤³¤Ë¿å¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦²Ö²ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¿´¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¡£³Ú¤·¤ß¡×
Éüµì¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÈïºÒÃÏ¤Ë¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤°¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¤Îµ¨Àá¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
