°û¼ò±¿Å¾¤«¡¡19ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¼Ö¤¬½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬»àË´¡¡»°½Å¡¦¾¾ºå»Ô
»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç8·î¡¢¼Ö¤¬½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ19ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºå»Ô¾®¹õÅÄÄ®¤Ç8·î18Æü¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤Î½»Âð¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤ÎÂç³ØÀ¸¹âÌÚ¼·À±¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃËÀ¡Ê18¡Ë¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ù»¡¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤ò´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°û¼ò¤·¤¿¾å¤ÇÀ©¸æ¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç2¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢Åö»þ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ê¤É»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£