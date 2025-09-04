¹õÌÚÆ·64ºÐ¡¢¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ìÁÖ¤ä¤«¥Ô¥ó¥¯¥ï¥ó¥Ô»Ñ¡¡°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¡ÖÍÅÀº¤Î¤è¤¦¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹õÌÚÆ·¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤¬2025Ç¯8·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿¿²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢¤¤¤Þ¤ÀÌ´¤«¤éÀÃ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¾Ð¡¢¹¬¤»¤Îµ²±¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£Î¾¼ê¤òÂÎ¤ÎÁ°¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÍÅÀº¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÄ¶åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿âÁ¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢ÌÜ¤¬¤¯¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£