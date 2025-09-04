ÂçÃ«æÆÊ¿ ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ï²óÈò¤â2»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¤Þ¤À¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÌ¤Äê¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯9·î3Æü(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü)¥Ô¥Ã¥Ä¥Ðー¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ìー¥ÄÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷PNC¥Ñー¥¯¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(31)¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥ìー¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È2»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤â¡¢¥Áー¥à¤Ï´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢12ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¶ÛµÞ²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹çÁ°¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬"ÂçÃ«ÀèÈ¯ÅÐÈÄ²óÈò"¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥çー¥Ø¥¤¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¼¤¤³±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¶»¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉûÉ¡¹Ð¤ÎÉÔÄ´¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢ÅÐÈÄ¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
°ìÊý¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤«¡×¤ÈÂçÃ«¤Ë³ÎÇ§¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤ÈÂçÃ«¤¬Åú¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥ëー¥ー±¦ÏÓ¥¢¥·¥å¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÉ¨¸µ¥«ー¥Ö¤ò¿¶¤é¤µ¤ì»°¿¶¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥«ー¥Ö¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤ÆÍ·Èô¤ËÅÝ¤ì¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â5²óÀèÆ¬¤ÎÂÇ3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Ð¥í¥¦¥º¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£
7²óÀèÆ¬¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¡ÖÄË¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¤À¤¹¤Û¤É²£¼êÅê¤²¤ÎÊÑÂ§º¸ÏÓ¥·¥¹¥¯¤¬Åê¤¸¤¿Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»°ÎÝ¤Ø¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Î±¦Íã¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤«¤éÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÀè¤ÎÎÝ¤ò¾ï¤ËÁÀ¤¦»ÑÀª¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï±¦ÏÓ¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥×¥ìーÆâÍÆ¤À¡£
ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤ËÎíÇÔ¤Ç2Ï¢ÇÔ¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»Ø´ø´±¤ÏÂçÃ«¤ÎÆ®Áè¿´¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥çー¥Ø¥¤¤ÏÂÎÄ´¤¬°¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Áー¥àÁ´°÷¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥·¥çー¥Ø¥¤¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö½µËö¤Î¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÀï¤Î¤É¤³¤«¡×¤È¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤ÎÅÐÈÄÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Á°Æü¤Ï46¹æ¥¢ー¥Á¤ò´Þ¤à3Ä¹ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤âÏ¢Æü¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤ëÃË¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²ー¥àº¹¤Ï2.5¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢º®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤¹¸°¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ìÅì¥ê¥¢¥é¥¤¥ÖÊÔ½¸Éô
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ ÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸ ¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤¦¡©¤ÎÌä¤¤¤Ë......
´Ú¹ñ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤ÏËÜÅö¤ËÂç¥¹¥¿ー¤À¤«¤é¡×