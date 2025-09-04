å«¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG LIVE Vol.18¡×¸½ÃÏ¥ì¥Ý
¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG LIVE Vol.18¡×¤¬2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼¡À¤Âå¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¼çÌò¤ò½¸·ë¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¡×¡£Vol.18¤ÏOpening Act¤ÈClosing Act¤â´Þ¤á¤Æ13ÁÈ¤â¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð±é¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
º£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥á¥¤¥ó¤ËÅö¤¿¤ë¥Û¡¼¥ë¤è¤¦¤Ê¹¤µ¤ò¸Ø¤ëMASSIVE STAGE¤È¡¢¤½¤ÎÀµÌÌ¤«¤é±¦¼ê¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤½¤Î¤â¤Î¤ÎCOSMIC STAGE¤Î2¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¡£Å¾´¹»þ´Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ò¸þ¤±¤ë¤À¤±¤Ç2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£·îÄÉ¤¦ÈàÊý¤«¤éLuov¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
·îÄÉ¤¦ÈàÊý¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ËÊÑ¤¨¤¿15Ê¬
·îÄÉ¤¦ÈàÊý¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
Opening Act¤ÏEggs Pass¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢½Ð±é¤òÄÏ¤ó¤ÀËÌ¶å½£È¯¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦·îÄÉ¤¦ÈàÊý¡£
ÈÄÉÕ¤ÎÈà½÷Ã£¤Ï°ìÅÙ3¿Í¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¡¢°ìÈ¯Çú²»¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¤·¤Û(Gt.Vo)¤¬¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡¢·îÄÉ¤¦ÈàÊý»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡Ø°ìÀ£Àè¤Ï¡Ù¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡ãÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ì¤è¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤È¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Î¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢°Õ¼±¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤»¤Æ¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ò¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¡£¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊB¥á¥í¤«¤é¤Î²òÊüÅª¤Ê¥µ¥Ó¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î·ý¤â¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡£¶Ê¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢3¿Í¤Î±éÁÕ¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Û¤ÏÃæ±û¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò¸«¤»¡¢¤«¤ª¤ê(Ba.Cho)¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤Á°¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢·ý¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤Ê¤ß(Dr.Cho)¤â²Ã¤¨¤Æ¡¢3¿Í¤Ç²Î¤¦¥Ñ¡¼¥È¤ÏÍ¦¤Þ¤·¤¯¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇ®¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÇ®¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤«¤ª¤ê¤È¤Ê¤Ê¤ß¤Ë¤è¤ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¶Á¤»Ï¤á¡¢¼«Á³¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤¬µ¯¤³¤ë¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¡£¤·¤Û¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÊ¿Æü¤Î¿¿¤ÃÃë´Ö¤«¤é¡¢º£Æü¤¢¤Ê¤¿Ã£¤¬¤³¤³¤ËÍè¤¿»ö¡£ËÜÅö¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡Øbeginning¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃÏÆ»¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Èà½÷Ã£¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡ãÁ°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¾¯¤·¤ÏÊó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤Ê¤ß¤¬¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤À¤·¡£
MC¤Ç¤·¤Û¤Ï¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¸å²ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï15Ê¬¡£»ä¤é¤Ï¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Î¼ª¤Ë¡¢¿´¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ»ä¤é¤Î²»³Ú¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤¬15Ê¬¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿ÍÃ£¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é¤Ê¡£¥é¥¹¥È1¶Ê¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡Ø¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¡Ù¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÆÏ¤±¤¿3¿Í¡£°ì²»°ì²»¤¬íþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¯ÇúºÞ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG vol.18¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. °ìÀ£Àè¤Ï
2. beginning
3. ¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó
PompadollS¡¢°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
PompadollS¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
ËÜÊÔ¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏPompadollS¡£3·î¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡¢6·î¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG OSAKA¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³§¶Ð¾Þ¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤µÏ¿¤òÃ£À®¡£³«¾ì¤«¤é¥Õ¥í¥¢¤ÏÈà¤é¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥À¡¼¥¯¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÊSE¤ÏÂç¤¤ÊMASSIVE STAGE¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¡£µ¤¹ç½½Ê¬¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥é¥Ã¥×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹ì¤«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸Þ½½Íò¸Þ½½(Vo.Gt)¤¬¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¤è¤¦¤³¤½¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡ØÆü¤ÎÅì¡¢·î¤ÎÀ¾¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÁáÂ®¡¢ÀÄÌÚÎ÷ÂÀÏº(Gt)¤È¥µ¥¤¥«¥ï¥¿¥ë(Ba)¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç±éÁÕ¤·¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤âÍ×µá¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀú¤ê¤Þ¤¯¤ë¹õ°áÁõ¤ÎÀÄÌÚ¤È¥µ¥¤¥«¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë±ü¹Ô¤¤äºÌ¤ê¤ò½Ð¤¹Çò°áÁõ¤ÎÃ¢ÇÏ³¾(Dr)¤È¾®¾¾Î¤Æà(Key)¤Î¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÇò¤â¹õ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤Î¸Þ½½Íò¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¿´¾ð¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡¢5¿Í¤Î°áÁõ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤ÏÀÄÌÚ¤¬¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ÇÊ¨¤«¤·¡¢ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤â¸«¤»¤ë¡£
¸Þ½½Íò¤¬¡ÖÀµÅý¿Ê²½·¿¡¦Ë®³Ú¥í¥Ã¥¯PompadollS¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¾ÈÌÀ¤¬ÀÖ¤¯À÷¤á¤Æ¡¢²¥¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê1¶Ê¡Ø¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¡£¤³¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¯¥é¥Ã¥×¤·¡¢¥µ¥Ó¤Î¡ã¥¬¥¡¥¬¥¡¥¬¥¡¥¬¥¡¡ä¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¶¤ë¥Õ¥í¥¢¤â¡¢¤³¤Î¥«¥ª¥¹¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡Ö»þÂå¤ä²»³Ú¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂô»³¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Þ½½Íò¤ÏÏÃ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î´Ä¶¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤êÉÔ°ÂÄê¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡ÖX¤ÇËèÇ¯¡¢Æ±¤¸Æü¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë¡¢Æ±¤¸»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤È¤«´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤â¿Ê²½¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ÐPompadollS¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ø°¿©¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤â²¿ÅÙ¤â¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢º£¸å²¿½½Ç¯¤â¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ç¶Á¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤À¤±¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò°¦¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Þ½½Íò¤¬¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ËÂå¤ï¤ê¡Ø¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤Î°¦¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡Ê·¤¤âÃ¦¤²¤¿¡Ë²Î¤¦¸Þ½½Íò¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¥µ¥Ó¤Ç¥Õ¥í¥¢¤¬¼ê¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¥·¡¼¥ó¡¢º£ÅÙ¤ÏËëÄ¥¤Ç¡£
2026Ç¯½Õ¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÀÄÌÚ¤¬¿¼¤¯¤âáã¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢O-EAST¡ª¡×¤È¸Þ½½Íò¤¬¶«¤Ó¡ØÀÖ¤º¤¤ó¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¤«¡©¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±éÁÕ¤Ï½ªÈ×¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯Âç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥¤¥«¤ÎÍÙ¤ë¤è¤¦¤ËÃÆ¤¯¥Ù¡¼¥¹¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¡£¶ÊÃæ¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥í¥¢¤ò¸«¤Æ¸Þ½½Íò¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¥é¥¤¥Õ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤±¤Æ·â¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í±éÁÕ¤«¤é¤ÎÉ¬»¦¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡¦¥¸¥ã¥ó¥¡¼¡Ù¡£¼é¤ê¤ËÆþ¤ëµ¤¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¹¶·âÉ½¼¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¤Ï¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯PompadollS¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Æü¤ÎÅì¡¢·î¤ÎÀ¾
2. ¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò
3. °¿©
4. ¥é¥Ö¥½¥ó¥°
5. ÀÖ¤º¤¤ó¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¤«¡©
6. ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡¦¥¸¥ã¥ó¥¡¼
¥è¥Ê¥Ä¥á¡¢¤³¤ì¤¾DIG¤ÎÂé¸ïÌ£¡ª¥è¥Ê¥Ä¥á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿²Æ
¥è¥Ê¥Ä¥á¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
´ØÀ¾È¯¤Î5¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦¥è¥Ê¥Ä¥á¡£ÉáÃÊ»ä¤Ï´ØÀ¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¸À¤¨¤ë¤¬¡¢ÀµÄ¾º£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î²»¤¬Ä°¤³¤¨¤¿»þ¡¢³°¤ÏÌÔ½ë¤Ê¤Î¤Ë½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤«¤é²»½Ð¤·¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢MASSIVE STAGEÌÜÅö¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥Î¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
SE¤âÍ¥¤·¤¤Ìþ¤·¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¤¿¤¤¤¬(Gt)¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¹Ã¹â¤¤¥®¥¿¡¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢Çë·îÈþ¼ù(Vo.Gt)¤¬¡Ö¥è¥Ê¥Ä¥á»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤·¡¢¡Ø¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥Ó¡¼¥È¤È¡¢Çë·î¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¤½¤³¤ËÊ¡²°Îé±û(Ag.Vo)¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤Î´üÂÔ´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢Çë·î¤¬¡Ö¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï³ÞÃÖ¹·À¸(Dr)¤â¾Ð´é¡£¤½¤ó¤Ê³ÞÃÖ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥à¤«¤é·Ò¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼¡¤Î¶Ê¤Ï¡Ø¹ð±£¡Ù¡£¾ÇÁç´¶¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÌÄ¤ëÃæ¡¢Çë·î¤Ï¡Öº£Æü¤òÂç»ö¤ÊÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£Âç¤é¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò²¼ÃÏ¤Ë¡¢¤¿¤¤¤¬¤Î¼«ºß¤Ë¶õ´Ö¤ò¶î¤±½ä¤ë¥®¥¿¡¼¡£¤½¤·¤Æ¼¡Âè¤ËÇë·î¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¡¢±éÁÕ¤Ï°ÒÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡¢¤³¤Î5¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ë¤·¤«ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¶¯¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤é¤»¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢Çë·î¤¬¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¤§¡©¡×¤È°µº¤Ã¤Ý¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¡ØÁ´Éô¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡Ù¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½ª»ÏÌÄ¤ê¶Á¤Â³¤±¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
MC¤ÇÇë·î¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÀº°ìÇÕ²Î¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ªºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ø¤¢¤á¤È¤á¤È¤á¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤â¤¦¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥¢ºÇ¸åÊý¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥é¥Ã¥×¤·¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤â¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡£Â³¤¯¡Ø¥Ö¥ë¥Ù¥¢¡Ù¤ÏÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤Î¤¢¤ë1¶Ê¡£Ê¡²°¤â¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÃÖ¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¤¦¡£Çë·î¤È¤ÎÃË½÷¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ëAtsuki(Ba)¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶¿¨¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Í¤§¡Ù¤Ç¤â¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏÂ³¹Ô¡£³Ý¤±¹ç¤¤¤â¸«½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Ê¡²°¤¬¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¡ØºÇ½ªÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ù¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¡£¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¤â¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤è¤Ê¡£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼ä¤·¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊú¤¤·¤á¤ëµ¢¤êÆ»¤Ë¹ç¤¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¢ÂðÍÑ¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥º¥àÂâ¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡Öº£Æü¥è¥Ê¥Ä¥á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÏÀäÂÐ¤¢¤Ã¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤ÈÇë·î¤¬ÌóÂ«¤·¡ØÀÄ¤¤¿é¡Ù¤òºÇ¸å¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê²»°µ¤¬Á´ÂÎ¤ËÀ¡¤ßÅÏ¤ê¡¢·ý¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¤½¤Î1¤Ä1¤Ä¤ÈÎÏ¶¯¤¯±ï¤ÎÉ³¤ò·ë¤ó¤À¥è¥Ê¥Ä¥á¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¿É¬¤º²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òºÇ¸å¤ËÇë·î¤Ï»Ä¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
30Ê¬¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë8¶Ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÈà¤é¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï½½ÆóÊ¬¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È
2. ¹ð±£
3. Á´Éô¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è
4. ¤¢¤á¤È¤á¤È¤á
5. ¥Ö¥ë¥Ù¥¢
6. ¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Í¤§
7. ºÇ½ªÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ
8. ÀÄ¤¤¿é
¥Ñ¡¼¥«¡¼¥º¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¡¢¸«¤Æ¤è¿ÀÍÍ¡ª
¥Ï゚¡¼¥«¡¼¥¹゙¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
4ÈÖ¼ê¤ÏPOPSÆüËÜÂåÉ½¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¥º¡£SE¤«¤é³Ú¤·¤²¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾ÈÌÀ¤â¼êÅÁ¤¤¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤¬µ¯¤³¤ë¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
1¶ÊÌÜ¤«¤é¡ØÃæ²Ú¤ÇËþÊ¢¡Ù¤òÈäÏª¡£¥Õ¥í¥¢¤ÏÁáÂ®¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢ËÅÄ¸°ìÏº(Gt.Vo)¤Î¹ç¿Þ¤Ç¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ËÅÄ¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ë¤â½é¸«¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÉÃæ²ÚÎÁÍý¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡É¤âÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Öº£Æü¥¤¥Á¤ÎÀ¼¤Ç¡ª¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Õ¼Õ¤Î¸å¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÊ¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¼¡ª¡×¤ÈËÅÄ¤â¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥®¥¿¡¼ÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø·¯¤¬¹¥¤¡Ù¤Ø¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÏåÌÌ©¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë5¿Í¤¬5¿Í¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë±éÁÕ¤ä¥³¡¼¥é¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¡£²¦Æ»¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤É¤ó¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¡£¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤ÊÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¼¡¤É¤ó¤Ê¼ê¤Ç¤¯¤ë¤«¡×¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£Æ¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Çµö¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë²»³Ú¡£½ªÈ×¤ÎÄ°¤«¤»¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤«¤»¤ë¤·¡¢5¿Í¤¬¥¬¥Á¥Ã¤È¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÅÄ¤¬ÃÏÀ¼¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆMC¤Ø¡£ÎÉ¤¤´¶¤¸¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤Ã¤·¤ç¡©¤Þ¤ÀËÜÅö¤Î¼«Ê¬¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¹â¤á¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡Ø¤ª¤Í¤¬¤¤¿ÀÍÍ¡Ù¤Ø¡£¥µ¥Ó¤Î¡ã¤Í¤§¤Í¤§¤Í¤§¤Í¤§¿ÀÍÍ¡ä¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¤¬¤ë¥Õ¥í¥¢¤Î·ý¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÉô²°¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥í¥¢¡¢¿ÀÍÍ¤â°ú¤À¢¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤éÍÙ¤ê½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â³¤¯¡Ø°¦¤ÎÉÂ¡Ù¤ÏËÅÄ¤¬¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¡£¤½¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ìÃæ¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¿´¤ò²¹¤«¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î²Î»ì¤Î°¦¤Ï¡¢º£Æü¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÄ°¤³¤¨¤ë¡£¤³¤Î»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¥º¤È¸ß¤¤¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤°¦¤ÎÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£
´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¡¢ºÇ¸å¤ÎMC¤Ø¡£¡Ö°ì½ï¤Ëº£Æü³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢X¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼¥º³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤«¡¢ÌÜÅö¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤â¡Öº£Æü³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¡¢¤¹¤²¤§¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¡£²¶¤Ï±¿Ì¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Æü¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È²¶¤é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëÆü¤À¤È´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤«¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï°ì½ï¤Ë¿§¡¹¤ÊÉ½¾ð¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëËÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¥¿¥¯¥ª(Ba)¡¢¥Ê¥ª¥(Gt)¡¢¤Í¤¿¤í(Gt.Cho)¡¢¥Õ¥«¥Ä(Dr)¤âËÅÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ëÞÕ¿È¤Î°ì²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡Ø±¿Ì¿¤Î¿Í¡Ù¤ò±éÁÕ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ã¥×¤È¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤«¤é¤Î¹ç¾§¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ËËÅÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¸ß¤¤¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Ãæ²Ú¤ÇËþÊ¢
2. ·¯¤¬¹¥¤
3. ¤ª¤Í¤¬¤¤¿ÀÍÍ
4. °¦¤ÎÉÂ
5. ±¿Ì¿¤Î¿Í
Í¼Êý¤ÈÇ¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹
Í¼Êý¤ÈÇ¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
Ç°´ê¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¼Êý¤ÈÇ¡£³«±é¤·¤Æ¤¹¤°¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤ë»ä¤Ë¡ÖCOSMIC STAGE¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿Í¼Êý¤ÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤ë¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éÁ´ÎÏ¤Î±éÁÕ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¡£ËÜÊÔ¤âÇ®¤¤Ç®ÎÌ¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ØÆü¾ï¿¯Î¬¡Ù¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤â¶ÊÃæ¤Î¡ã¥Ð¡¼¥¤¡ä¤Î¹ç¿Þ¤Ç¼ê¤ò¹â¤¯µó¤²¤Æ±þ¤¨¡¢½©½¡Î¼ÂÀÏ¯(Vo)¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¾®ÌÚÁ¾¿¿Íµ(Ba)¤ÈÈ¬ÌÚÍÚ¹á(Dr)¤Ë¤è¤ë¥ê¥º¥àÂâ¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê±éÁÕ¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥®¥¿¡¼¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿µ×Ìî(Sup.Gt)¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²ñ¾ì¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò·è¤·¤ÆÎ¥¤µ¤Þ¤¤¤È¡¢¤è¤êÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿·Ò¤®¤Î±éÁÕ¤È¡Ö±¿Ì¿¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÄÏ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È½©½¡¤¬¶«¤ó¤Ç¡Ø³×Ì¿¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Í¼Ç¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Spotify O-EAST¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ã¥é¥Ã¥¿¥é¥é ¥¿¥é¥é¥¿¥é¥é¡ä¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À±éÁÕ¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ëÈà¤é¤Ï¡Ö½é½Ð±é¤À¤«²¿¤À¤í¤¦¤¬¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤«¤é¤Ë¤Ï°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ê¤ËÍè¤¿¡ª¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡Ù¤Ø¡£·þ¤·Î©¤Æ¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¢ÉÔ°Â´¶¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥À¥á²¡¤·¤Ç½©½¡¤Îµ¤ÂÕ¤±¤ËÆÏ¤±¤ë¡ã¤Ï¤¤¡¢ºÇ¹â¡ä¤¬¥«¥ª¥¹¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï½©½¡¤È¾®ÌÚÁ¾¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤È½Ð¤ì¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â±þÊç¤·¤¿¤¬½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡ÖDIG¤ë¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¿ÍÃ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¤³¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤¿ºÇ¿·¶Ê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡Ø¿Í´ÖÍ½Êó¡Ù¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤ËÍí¤ßÉÕ¤ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È²Î»ì¤Ï¡¢¶«¤Ó¤¿¤¯¤Æ¤â¶«¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¶«¤Ó¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£Ä¹¤¤´Ö³ÐÀÃ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ·¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ª¥¹¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤µ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¶õ´Ö¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¤Î¤ÏÈ¬ÌÚ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥à¥½¥í¡£¤½¤³¤Ë½ù¡¹¤Ëµ×Ìî¤Î¥®¥¿¡¼¤È¾®ÌÚÁ¾¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬Íí¤ß¡¢°ì½ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¼ä¤Ç½©½¡¤¬¡ã¥Ð¡¼¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¡ä¤ÈÒì¤¤¤Æ¡Ø¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¡£¤á¤¯¤ë¤á¤¯Å¸³«¤Ë¥Õ¥í¥¢¤âµõ¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ý¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤âµ¯¤¤ë¡£¶ÊÃæ¤Î½©½¡¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®ÌÚÁ¾¤Î¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤âÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤ÈÊ¨¤Î©¤Ä¥Õ¥í¥¢¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡Ö³èÆ°5Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ±´ü¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²¿²ó¤â²¿²ó¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ê¤ó¤«¼¤á¤Æ°ã¤¦¤³¤È»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÍÇ½¤È¤«¤¸¤ãÍÉ¤ë¤¬¤»¤Ê¤¤¡É²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ÎÂç¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Î²Ì¤Æ¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¡£Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿®¤¸¤¿Àè¤Ë¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡ª1¤Ä1¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿²¶¤¿¤Á¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£Âç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡ª¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤È¡¢1¤Ä1¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤É¤ì¤À¤±ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤â¤Î¤«¸«¤»¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤ÈÇ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ØFiction¢ªNonfiction¡Ù¤òºÇ¸å¤ËÆÏ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ª¥¹¤µ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿À²¤ì¤ä¤«¤Ç´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£ºÇ¸å¤Ë½©½¡¤¬¡Ö¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÀäÂÐÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Æü¾ï¿¯Î¬
2. ³×Ì¿¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼
3. ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
4. ¿Í´ÖÍ½Êó
5. ¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê
6. Fiction¢ªNonfiction
Laughing Hick¡¢¹û¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤°¦¤ÈÌöÆ°¤Ë°î¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö
Laughing Hick¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
¤¿¤¤¤Á(Dr)¤ÏÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ÆÅÐ¾ì¡ª¤¢¤«¤ê(Ba)¤È¥Û¥ê¥¦¥Á¥³¥¦¥¿(Vo.Gt)¤âÂ·¤¤¡ÖÁ´°÷¤Çºî¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª¥¯¥º¤ÊÃË¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ù¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£3¿Í¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯»È¤¤¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤ë¡£²Î»ì¤òÄ°¤±¤Ð¡ã¥Ó¥Ã¥Á¡ä¤È¤«¡ã¥ä¥í¤¦¤«¤Ê¡ä¤È¤«²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÌöÆ°´¶¤ä¥¿¥Õ¤Ê¥ê¥º¥à¡¢¥Û¥ê¥¦¥Á¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤¢¤«¤ê¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ËÄ°¤³¤¨¤ÆÎÉ¤¤µ¤Ê¬¡£¤¢¤é¡¢»ä¤â¤¦ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©
¤¿¤¤¤Á¤¬¡ÖÁ´°÷¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Û¥ó¥Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤¢¤«¤ê¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤¯¼ê¤ò¿¶¤ë¥Õ¥í¥¢¡£²Î»ì¤Ë¤âËÂ¤°¤¿¤Ó¤Ë¥ê¥º¥à´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¹©É×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¶Ê¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥º¥àÂâ¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤ÏÌÄ¤êÂ³¤±¡Öº£Æü°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«⁉︎¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡ª¡×¤È¥Û¥ê¥¦¥Á¤¬Ê¹¤¯¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¨¥í¤¯¤ÆÍÙ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡×¤Î¾Ò²ð¤«¤é¡ØµÙ·Æ¤È½ÉÇñ¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾ÈÌÀ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ°ìÁØ±ð¤«¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤¿¤¤¤Á¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢²Ð¾È¤ëÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜÈÖ¤ÏÂ³¤¡¢ÌÀ²÷¤Ê¥É¥é¥à¥Ó¡¼¥È¤«¤é¿·¶Ê¡Ø¥Þ¥«¥é¥¤¥È¡Ù¤Ø¡£¡ãµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È¤³¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÀ¸Ì£¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ËÜÇ½¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡ã¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç ¾Ã¤¨¤Á¤ã·ù¤À¤è¡ä¤Èº©´ê¤¹¤ë¥Û¥ê¥¦¥Á¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÀ¿¼Â¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤«¤é¡Ö¤â¤¦¡Ä¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤é¡¢»ä¤Þ¤¿ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ®¶¸¤ÏÂ³¤¯¡£¡ÖËèÆüËèÆü³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤Æ¤ó¤À¤í!?︎ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡£ÇÏ¼¯Áû¤®¤·¤è¤¦¤¼¡¼¡ª¡Ê¥Û¥ê¥¦¥Á¡Ë¡×¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø°¦¤Ê¤ó¤Æ±³¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸åÊý¤Ë¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Û¥ê¥¦¥Á¤Ï¡Ö¼êÇï»Ò¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡ÖºÇÄã¤ÇºÇ¹â¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø½÷¤À¤«¤é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¥µ¥ÓÁ°¤Ë¡ã¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¡ª¡ä¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Û¥ê¥¦¥Á¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡£¤Ç¤âÍß¤·¤¬¤ë¥Û¥ê¥¦¥Á¤Ï¥é¥¹¥µ¥ÓÁ°¤Ë¡Öº£Æü°ìÈÖ¤Ç¤«¤¤À¼ÄºÂ×¡ª¡×¤ÈÍ×µá¡£ÆÃÂç¤Î¡ã¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¡ª¡ä¤òÊÖ¤¹¥Õ¥í¥¢¡£¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¥ê¥¦¥Á¡£¤Þ¤¡¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦3¿Í¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¤â¤¦ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÍè¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤³¤ÇºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎMC¡£¥Û¥ê¥¦¥Á¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»×¤¤¤ÊºÇ¹â¤Ë°¦¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÊÔ¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥¹ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¤¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ²¶¤È¤¢¤«¤ê¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¡ÖLaughing Hick¤Î¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¥Û¥ê¥¦¥Á¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£½é¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡¢¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡Ä¾Ð¡£¶á¤¤¾Íè¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤½¤Î»þ¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¡¢Âô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯°ì¿Í·ç¤±¤ë»ö¤Ê¤¯¡¢»Ä¤ê¤Î3Ê¬È¾¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢1¶ÊÂ£¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤ò¡×¤È¡Ø¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥µ¥Ó¤ÇÍ¥¤·¤¤¸÷¤¬¥Õ¥í¥¢¤òÊñ¤ó¤À»þ¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡É°¦¤·¤Æ¤ë¡É¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤ãÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£Laughing Hick¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. °¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ
2. ¥Û¥ó¥Í
3. µÙ·Æ¤È½ÉÇñ
4. ¥Þ¥«¥é¥¤¥È
5. °¦¤Ê¤ó¤Æ±³¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ
6. ½÷¤À¤«¤é
7. ¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸
ÇÇØ¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥»¥¾¥ó¡¢This is ¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯
ÇÇØ¤Î¥Í¥¤¥Ò゙¡¼¥»¥½゙¥ó¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
¡Ö¤½¤í¤½¤íËÜµ¤½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¡¢°æ¾åÄ¾Ìé(Vo.Gt)¤Ï¥Õ¥í¥¢¤Ø¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¤¤¤äº£Æü¤Ï·ë¹½Ç®¤¯¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¤ò¸À¤¦¼«¿®¡£¤¿¤À¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¤ÎËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¡É¿À¸Í¡¢Ìë¤òºÌ¤ë¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅÅ¾þ¤È¡¢¶²¤é¤¯¤ª¤«¤È¤â¤(Ba.Cho)¤¬½ñ¤¤¤¿³¨¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¥é¥¤¥Ö¡£³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥óÍÙ¤é¤»¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°æ¾å¤¬¶«¤Ó¡¢¡Ö¥ª¥¤¡ª¥ª¥¤¡ª¡×¤È¶¯¤¤³Ý¤±À¼¤ä¡ÖÈô¤Ù¡ª¡×¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀú¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î4¿Í¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¾å¤²¤Æ¡ØkimiOS¡Ù¤Ø¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤ò½Ð¤¹²£»³ÂçÀ®(Gt)¤È¤ª¤«¡£°æ¾å¤ä²£»³¤Ï¥Þ¥¤¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤·¡¢¤ª¤«¤Ï´¬¤Àå¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤¯Â¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤¹¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êÀÐºä·½²ð(Dr)¤Î¥É¥é¥à¤ÏÌÄ¤é¤¹²»¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÅöÁ³¥Õ¥í¥¢¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤ä³Ý¤±À¼¤âÂç¤¤¯¤³¤À¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Î²»¤Î½¼ÂÎ¨¤¬120¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À1¶ÊÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÙ¤ì¤Þ¤¹¤«¡¼¡©O-EAST¤ò°Ëâ¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ç¾è¤Ã¼è¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØDemonize¡Ù¡£º£ÅÙ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î4¿Í¤â¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½éÅÐ¾ì¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£COSMIC STAGE¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
MC¤Ç¤Ï´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢¤ª¤«¤¬¡Ö¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤³§¤µ¤ó¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤Ï¡É¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶»¤Î±üÄì¤Ç¥¥é¥¥é¤Èßê¤á¤¯¤â¤Î¤ò·Ý½Ñ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡¢¤½¤ì¤¬¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï²æ¡¹¤ÎºÇ¹â¤Î¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¤¢¤ó¤¿¤é¤È¡¢ºÇ¹â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Çú²»¤ÎÁ°ÁÕ¤òÌÄ¤é¤·¡ÖÍÙ¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«⁉︎Í·¤Ö½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«⁉︎¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡Ø¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó‼︎¡Ù¡×¤È3¶ÊÌÜ¤Ë·Ò¤²¤¿¡£¶ÊÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¡ãOh¡Á¡ä¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í(¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ãÌÑ¡ä¤ä¡ãÁÛ¡ä¤ä¡ãLow¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì)¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤â¼«Í³¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÁá¤¯¤â½ÏÃÎ¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÌÄ¤é¤¹²£»³¤äÀÐºä¤ÎÉ½¾ð¤âÎÉ¤¤¤·¡¢¤ª¤«¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È±þ¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤Ç±Ç²è¤Î¾å±Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊSE¤ò¶´¤ß¡Øµ¶¤êÀÚ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°æ¾å¡£Ç¥»¥¾¤Î²»¤Îµ±¤¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤«¤é±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¡£»°¸¶¿§¤ò²»¿§¤Ç¹ª¤ß¤ËÁà¤ëµ»½Ñ¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¤òÃ¯¤è¤ê¤âÎ¨Àè¤·¤Æ½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥í¥¢¤ÎÉ½¾ð¤â¸«¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¿®Íê¤·¤Æ¿´¤òÍÂ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÏºÇ¸å¤Î¶Ê¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÙ¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¿Ò¤Í¤¿»þ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡ØDANDANDANCE¡Ù¡£½ª»ÏÆ¬¾å¹â¤¯¥¯¥é¥Ã¥×¤·¡¢ÂÎ¤òÈô¤ÓÄ·¤Í¤µ¤»¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡ª
ÅÓÃæ¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯COSMIC STAGE¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ï4¿Í¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤ËÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤«¤é¡£¼¡¤Î¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍê¤ß¤Þ¤¹¤è¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. kimiOS
2. Demonize
3. ¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó‼︎
4. µ¶¤êÀÚ¤Ê¤¤¤Ê
5. YOURSTAGE
6. DANDANDANCE
Conton Candy¡¢ÃÎÌ¾ÅÙÈ´·²¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿Á°È¾¤È¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Î¸åÈ¾
Conton Candy¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
¡ãÌë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¤«¤é¡ä¤È1¶ÊÌÜ¡Ø¥í¥ó¥¯¥¹¥«¡¼¥È¤ÏóÓ¤¤¤Æ¡Ù¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÂ·¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ã¥×¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£Óñ¤¯¤è¤¦¤ÊÄÝ°á(Vo.Gt)¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÉö²Ú(Ba.Cho)¡¢ºÌÉö(Dr.Cho)¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¤¿¤À¥µ¥Ó¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤ËÄÝ°á¤¬¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëO -EAST¡ª²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤ÏÉö²Ú¤âÄÝ°á¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¤ë¡£ºÇ½ªÈ×¤Ï¥Õ¥í¥¢¤Ë¡Ö²Î¤¨¤ë¤«¡¼¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÂç¹ç¾§¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÀ¼ÎÌ¤Ç¡ã¼«Å¾¼Ö¡ä¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤òÄ°¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤ÈÄÝ°á¤¬ÅÁ¤¨¤ÆÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¸å¡¢Éö²Ú¤ÈºÌÉö¤ÎÌÄ¤é¤¹¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯Ä´»Ò¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¼¡ªÊ¿Æü¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÄÝ°á¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ø¥Õ¥¡¥¸¡¼¥Í¡¼¥Ö¥ë¡Ù¤Ø¡£¤¹¤Ã¤«¤êË§½æ¤ÊÆ÷¤¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Îµ÷Î¥´¶¤À¤È¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¡ª¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÄÝ°á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤Þ¤ÇÆ°¤¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¶Ê¤Ç¤âºÇ½ªÈ×¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ÈÂç¹ç¾§¡£¤½¤ì¤ËÄÝ°á¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤¯¡ØÉáÄÌ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤·¤«¿á¤«¤»¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ÎÉ÷¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢Á°È¾¤òÄù¤á¤¿¡£
MC¤ÇÄÝ°á¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¤¢¤Ã¤Á(COSMIC STAGE)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¼çºÅ¼Ô¤ä¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î´é¤Î¸«¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äËëÄ¥¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÊÉ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¡Ê¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡ËÅÁÀâ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1Æü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ1¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èº£Æü¤Ï²»³Ú¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Conton Candy¤¬¤³¤³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ÕÌ£¡¢Î©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢ºî¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤¹¤«¡¢O-EAST¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢¤â±þ¤¨¤ë¡£¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ó¤Î⁉︎¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ºÇ¿·¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø¥¹¥Î¥¦¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤ò±éÁÕ³«»Ï¡£×Ç×Ó¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÉÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÈþ¤·¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢Àè¤Û¤É¤ÎMC¤È½Å¤Ê¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²»³Ú¤òÅÁ¤¨¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¶»¤ÎÂÇ¤ÁÊý¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿·Á¯Ì£¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦Conton Candy»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÝ°á¤¬ÇúÇËÀë¸À¡£¥ê¥º¥àÂâ¤Î²»¤â°ìÁØ½Å¤¯¤Ê¤ê¡Ø102¹æ¼¼¡Ù¡ØÄÞ¡Ù¡Ø¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ª¡Ù¤ÎÌó10Ê¬´Ö¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ò¥ê¥º¥à¤è¤¯ÍÙ¤é¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àú¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¡£Ç³¤¨À¹¤Ã¤Æ¤¤¤¯±ê¤Ë°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÌý¤òÃí¤®Â³¤±¤¿¡£ÅÓÃæ¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Conton Candy¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ËëÄ¥¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¯»Ñ¤âº£Æü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÌ¾¶Ê¤ä¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤òÌÄ¤é¤¹Èà½÷Ã£¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÅ¥½¤¤»Ñ¤À¤È»×¤¦¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ÏóÓ¤¤¤Æ
2. ¥Õ¥¡¥¸¡¼¥Í¡¼¥Ö¥ë
3. ÉáÄÌ
4. ¥¹¥Î¥¦¥É¥í¥Ã¥×
5. 102¹æ¼¼
6. ÄÞ
7. ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ª
Å´É÷Åìµþ¡¢ÀçÂæ¤Î¥í¥Ã¥¯»ø¤È¶¦ÌÄ
Å´É÷Åìµþ¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
1¶ÊÌÜ¤Î¡ØDazzling‼︎¡Ù¤Î1²»ÌÜ¤«¤éÂç²»ÎÌ¡ª¿ô²óÌÄ¤é¤·¤Æ»Ä¶Á¤ÎÃæ¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤¿¤Î¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹ÎÄê¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¹õ½Ô¸ã(Vo.Gt)¤¬ÅÁ¤¨ºÆÇú²»¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÃË½¤¤¥¬¥Æ¥ó·Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡£¾ÈÌÀ¤â½ª»Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐºÌ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÅ´É÷Åìµþ¤Î½Ð¤¹Æù¤ÈÈÓ¤À¤±¿©¤¤¤ËÍè¤Æ¤ó¤À¤ÈÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¡ØTEARS¡Ù¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ñ¥(Dr)¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò·è¤á¤ëSougo(Gt)¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ëmuku(Ba)¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¡¢³Æ¡¹¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤âµ¯¤³¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØÍÚ¤«Ä»¤ÏÂç¶õ¤òÀ¬¤¯¡Ù¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥®¥¿¡¼¥½¥í³Ð¸ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¹õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢Sougo¤¬²°º¬¤òÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀä¹¥Ä´¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¹õ¤Ï¶«¤ó¤À¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
MC¤ÇÂç¹õ¤Ï¡Ö¼çºÅ¼Ô¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤¿»þ¡¢¡Öº£Æü¡¢Å´É÷Åìµþ¤Ëà»ø¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ø¤«¤¡¡£º£Æü¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¬Âô»³¤¤¤Æ(Å´É÷Åìµþ¤Ï)°Û¿§¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¥Ö¥Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ßê¤á¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¶¥«¥Ã¥±¥§¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤é¤â¤½¤ì¤Ë»÷¹ç¤¦¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±ó¤¯¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¥Õ¥í¥¢¤Î·ý¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö³Ú²°¤Ë¤â¼ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼¡À¤Âå¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©²¶¤Ïº£Æü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ØIn YOURS¡Ù¤òÈäÏª¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Çú²»¤Ç½Å¤¤¥¤¥ó¥È¥í¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥Û¡¼¥àÀçÂæ¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¼Ö¤òÁö¤é¤»Â³¤±¤¿Èà¤é¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµ±¤¯²Î¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Ã¤Í§Ã£¤ÎConton Candy¤¬°¦¤Î¤¢¤ë¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤é¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÞÕ¿È¤Î£²¥Ó¡¼¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ØSing Alone¡Ù¤ò±éÁÕ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦º®¤¼¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÇú¤¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤ÇÂç¹õ¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êú¤¤·¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÎÏ¢Â³¤Ç¥Ð¥ó¥É¤¬Â³¤¤¤Æ¡£ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿®¤¸¤¿²»³Ú¤ò¡¢³¹¤ò¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤ò¤º¤Ã¤È¸«¿ø¤¨Â³¤±¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤ó¤Æ¼Â¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡£²¶¤é¤¤Ã¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤«À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ²¶¤é¤Ïº£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡£À¸¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¡¢À¸¤Î¥Ð¥¤¥ô¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¿´¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£²¶¤Ï¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó»þ¤ËTSUTAYA¤ÇCD¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿Æü¤âÁ´¤Æ¹ÎÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤â¡¢¤¤Ã¤È²»³Ú¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£¤¤Ã¤È¤½¤ì¤Ç²¶¤éÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¡£ºÐ·î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì½Ö¤Îßê¤á¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Îßê¤á¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ø21km¡Ù¤Ø¡£Èà¤é¤¬¹â¹»»þÂå¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢¤½¤Îíþ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï1¤Ä1¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î»×¤¤½Ð¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ºÇ¸å¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤·¡ØÒöÓ¬¤òÄê¤á¡Ù¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡ã¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¡ä¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤äÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½Èà¤é¤Î·Ç¤²¤ëÉð»ÎÆ»¤Ê¤é¤Ì¥Ð¥ó¥ÉÆ»¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÀï¤¦»ø¤è¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ßê¤á¤¤Ç¡¢¸Ê¤¬¿Ï¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤±¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Dazzling!!
2. TEARS
3. ÍÚ¤«Ä»¤ÏÂç¶õ¤òÀ¬¤¯
4. In YOURS
5. Sing Alone
6. 21km
7. ÒöÓ¬¤òÄê¤á
NELKE¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âºé¤¸Ø¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë
NELKE¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
1¶ÊÌÜ¡Ø²Ö¿Þ´Õ¡Ù¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÀÅ¤«¤Ë²Î¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¡ÄÄ¹Ãú¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡ªÃë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¡ª»ä¤âÆ±¤¸¡£¤À¤±¤É¤³¤ÎÂô»³¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¡¢½ÂÃ«¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤ÈRIRIKO(Vo.Gt)¤¬¶«¤Ó¡¢NELKE¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤ÈÑëÆá´¶¡¢¤½¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î5¿Í¤Ï»þ¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Î¾å¤Ç¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×¤â¤º¤Ã¤ÈÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥·¥ª¥ê(Key)¤ÎÍ×µá¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ý¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î1Àá¤òÀÅ¤«¤Ë²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢±éÁÕ¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡£²»¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È²»³Ú¤ò¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢NELKE¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈRIRIKO¤¬ÅÁ¤¨¡¢¡ØÆú¤Î¿§¤èÁ¯¤ä¤«¤Ç¤¢¤ì¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ìµ¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ç¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¸åÊý¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥â¥È¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Kei(Dr)¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥±¥À¥È¥·¥Õ¥ß(Ba)¡¢°ËÆ£²í·Ê(Gt)¤âÅöÁ³Á°Àþ¤Ë½Ð¤Æ±éÁÕ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖRIRIKO BAND¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ú¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤¹¤ë»Ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÏRIRIKO¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢5¿ÍÁ´°÷¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î´¬¤¹þ¤àÎÏ¤Ç¥Õ¥í¥¢¤Î1¿Í1¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¹¤ë²»³Ú¤À¡£
MC¤ÇRIRIKO¤ÏÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´¶¼Õ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤³¤Î½ÂÃ«¤È¤¤¤¦³¹¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿Ã£¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢EAST¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¤â±þ¤¨¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡Øpunk town¡Ù¤òÅê²¼¡£ÀÅ¤ÈÆ°¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ò¡¢´¶¾ð¤ò»¤¤ê¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë²Î¤¦RIRIKO¤Ï»þ¤Ë¥Õ¡¼¥É¤âÈï¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂÎÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£°ËÆ£¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥±¥À¡¢Kei¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¤Ë¥Ô¥ó¥¹¥Ý¤òÅö¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥¢¥¯¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤é³Ý¤±À¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬Áý¤¹¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯ÉÔ²º¤ÊEDM¤¬Î®¤ì¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ò¡¢DIG¡Ä¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¤½¤·¤Æº£¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢½ÂÃ«¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²»¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¡£¤½¤ÎÁ´Éô¤ò½Ð¤¹¤«¤é¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶ô¤é¤ï¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«⁉︎¡×¤ÈRIRIKO¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤È¤³¤¤¡ª¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Î¥Õ¥í¥¢¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ã£¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤Ë¡ªÊâ¤ó¤Ç¤¤¿²»³Ú¤ò¶ô¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»Ä¤·¡Ø¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é¡Ù¤Ø¡£ÍÅ¤·¤¯¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î²»¿§¤ò´Þ¤ó¤À·ã¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¶¦¤Ë¡¢1¿Í1¿Í¤Î¿´¤ËNELKE¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡£¤¢¤¡¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤¦NELKE¤È±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤À¤Ê¡£½ª»Ï¶¸´îÍðÉñ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥í¥¢¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Î¤ª¤«¤²¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³§¤µ¤ó¤ËÇï¼ê¤ò¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ÎÌÄ¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î·Ê¿§¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤±¤ì¤Ð²»³Ú¤È¤¤¤¦å«¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡¢¡ØIncarnation¡Ù¤òÆÏ¤±¤¿¡£²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºé¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê²»³ÚÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡ãÂç¾æÉ×¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ÎÀâÆÀÎÏ¡£·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¡ÉºÆÀ¸¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÉNELKE¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶ô¤é¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç²Î¤¤¡¢RIRIKO¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·Ç¤²¡ÖÀäÂÐ¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ²Ö¿Þ´Õ
2. Æú¤Î¿§¤èÁ¯¤ä¤«¤Ç¤¢¤ì
3. punk town
4. ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥¢¥¯¥¿¡¼
5. ¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é
6. Incarnation
the paddles¡¢Í¥¤·¤µ¤È°¦¤ÇÊú¤¤·¤á¤ë¥í¥Ã¥¯
the paddles¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
COSMIC STAGEËÜÊÔ¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÂçºå¤Î¿²²°ÀîVINTAGE¤«¤éthe paddles¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏNELKE¤ÎÍ¾±¤¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÊÁ¿Ü²ì¹Ä»Ê(Vo.Gt)¤â¡ÖNELKE¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬10Ç¯°Ê¾å¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤¿¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿ÂÎ¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤è¤í¤·¤¯¡¼¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤¿¸å¡¢¾¾Åè¹ÒÂç(Ba)¤ÈÅÏî´·õ¿Í(Dr)¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢ÊÁ¿Ü²ì¤Î¡Ö¼êÇï»Ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¦¤¿¤±¤É¤ä¤Ê¡¢²¶¤é¤â¥ÉÆ¬¤«¤é¸«¤ÆÈè¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¹â¤Ê²»³Ú¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ñ¥ï¡¼Þý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤«⁉︎¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£ºÇ¸å¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¤¤Ä¤â°Ê¾å⁉︎¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥á¡ªº£¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡ªÍÙ¤í¤¦¤«¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡ØWARNING!¡Ù¤ÇÍÉ¤é¤¹¡£¾¾Åè¤Ïº£¤Ë¤Ç¤âÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤Æ°¤¯¤·¡¢ÅÏî´¤Î¥É¥é¥à¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡£¤½¤ê¤ã¤³¤ó¤Ê2¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊÁ¿Ü²ì¤â¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ê¤¤¡£¸åÊý¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍÙ¤é¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤È°Â¿´¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÊÁ¿Ü²ì¡£¤³¤³¤ÇÊÁ¿Ü²ì¤Ï¸µ¡¹TSUTAYA¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥ÔCD¤òÂß¤·½Ð¤¹Â¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£²ó½Ð±éÂ¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¼«ÂÎ¤âÊì¿Æ¤¬TSUTAYA¤Ç¼Ú¤ê¤¿CD¤Çºî¤Ã¤¿MD¤«¤éÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¿¼¤¤±ï¤òÏÃ¤·¡Öº£ÆüCOSMIC STAGE¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¾¡Éé¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤È¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²Î¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤¬¸«¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½²Î¤¨¤ë²Î¤ò¡×¤È¡ØÍ½Â¬ÊÑ´¹¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤â¡Ù¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÍ¥¤·¤¯ÆÏ¤¯¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÇ®¤È¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢Á´ÁÈ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ¸å¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÁ´¤Æ¤òÂ÷¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ç¥¤¥º¡Ù¤«¤é¤â´¶¤¸¡¢²ñ¾ì¤ÏÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¤È²»³Ú¤ò½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥«¥ó¤Î²Î¡¢²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡Ø°¦¤Î²ô¡Ù¤Ø¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥í¥¢¤âÃÄ·ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î·Ê¿§¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤ªËß¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Ë²ÈÂ²¤ØÎÉ¤¤ÅÚ»ºÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø25ºÐ¡Ù¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤Î°¦¤ä¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤¬°î¤ì¤¿¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëthe paddles¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤òÊñ³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ¥×¥í¥Ý¡¼¥º
2. WARNING!
3. Í½Â¬ÊÑ´¹¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤â
4. ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ç¥¤¥º
5. °¦¤Î²ô
6. 25ºÐ
¤Ê¤¤´¤È¡¢²¿¤è¤ê¤â¡É¤¢¤Ê¤¿¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ë
¤Ê¤¤³゙¤È¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï7·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ê¤¤´¤È¡£¿å¾å¤¨¤ß¤ê(Vo.Gt)¡¢²¬ÅÄ°ÂÌ¤(Gt.Cho)¤Î2¿Í¤Ë¡¢±üÂ¼ÂçÇúÈ¯(Sup.Dr)¡¢»³粼±ÑÌÀ(Sup.Ba)¡¢¹âÅÄ¿¿Ï©(Sup.Key)¤Î3¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿5¥Ô¡¼¥¹ÊÔÀ®¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡Ö¥È¥ê¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¤´¤È»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿å¾å¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ø°¦ºÍ¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê²»³Ú¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¡¢²ñ¾ì¤â¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡Ö²¿¤À¤«¸µµ¤¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡©Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤´ÍÍ»Ò¤Î¿å¾å¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Æ¿»¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¬ÅÄ¤¬»É·ãÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡ª¤¤Ã¤Á¤êºÙË¦¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ²ñ¾ì¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¿å¾å¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤É¤¦¤¾¡¢¤ª¼ê¤òÇÒ¼Ú¡×¤È¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¾å¤¬¥¯¥é¥Ã¥×¤òÍ×µá¤·¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¶«¤ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø0.2¡Ù¡£¿å¿§¤È»ç¿§¤¬¸ò¤ï¤ë¾ÈÌÀ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤Ê¤¤´¤È¤é¤·¤¤Í¶ÏÇÅª¤Ç¾Â¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀèÄø¤è¤ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÌÄ¤é¤·¡¢¿å¾å¤â¡ÖÍè¤¤¤è¡ª¡×¤È¤µ¤é¤ËÀú¤ë¡£¤³¤Î¾ð½ï¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢Èà½÷Ã£¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤À¡£
MC¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡ÖÀº°ìÇÕ¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡£Æ±´ü¤òÍÑ¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡£¿å¾å¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¿åÎ¯¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÃÆ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÀè¤Ë¤Þ¤Ç´¶¾ð¤òÆþ¤ì¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤¤´¤È¤È¥Õ¥í¥¢¤ÇÈëÌ©¤ÎPOP¤ò¶¦Í¤¹¤ëÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤Í¤§¡ªºÇ¹â¤À¤è¡ª¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤Î¿å¾å¡£Â³¤¯¡Ø¥°¥Ã¥Ê¥¤¥À¡¼¥ê¥ó¡¦¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥Ù¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¿å¾å¤â¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Á¡¢²¬ÅÄ¤È2¿Í¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÃÆ¤¯¡£¹âÅÄ¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Á¡ºÙ¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¾¯¤·¿å¾å¤Ë¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡ÖÎÏ¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Õ¥í¥¢¤Î²Î¾§¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥ê¥º¥àÂâ¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¥Õ¥í¥¢¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤òBGM¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ï³èÆ°Åö½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ô¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶Ê¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ø¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ù¤òÈäÏª¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÄêÃåÅÙ¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î´ËµÞ¤ÈÉâÍ·´¶¤Ç¤â¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î°ìÂÎ´¶¤Ïº£Æü¥¤¥Á¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎMC¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê½ËÊ¡¤ÎÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¿å¾å¤Ï¡Ö»ä¤Ïº£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ²»³Ú¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ëý¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤«Ì´¤ò³ð¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Ï´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¶Ê¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼1st EP¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ØÃ»Ìë¡Ù¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤Çµç¶þ¤ÊÆ¬¤ÎÃæ¤ò1¤Ä¤º¤ÄÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ´Í·´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â1ÂÐ1¤ÇÄ°¤³¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¤´¤È¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥ÖÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ØÊÊ¡Ù¡£°µÅÝÅª¤Ê²»¤È¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤àÁÔ´Ñ¤µ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤âÅÁ¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
º£Æü¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡£¤Ç¤â»äÃ£¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤â²»³Ú¤ÏÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤ë¥È¥ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. °¦ºÍ
2. 0.2
3. ¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥Ö¥ë¡¼
4. ¥°¥Ã¥Ê¥¤¥À¡¼¥ê¥ó¡¦¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥Ù¥¤¥Ö
5. ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó
6. Ã»Ìë
7. ÊÊ
Luov¡¢Closing Act¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ä«¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤À
Luov¡ÊPhoto by Ayumu Kosugi¡Ë
Closing Act¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏLuov¡£º£Ç¯2·î28Æü»ÏÆ°¤Î¿·À±¤¬Ç®¤¤1Æü¤òÄù¤á¤ë¡£
¥Õ¥í¥¢¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎSE¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á¤¿5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£HALDONA(Vo.Gt)¤¬¡ÖLuov¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤·¡ØÂçÃ¦Áö·×²è¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤«¤éÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹¤¾¡ª¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥Ã¥×¤ÏÁá¤¯¤Ê¤ê¡¢²»¤ò´°Á´¤Ë²òÊü¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¡£¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤ÈHALDONA¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½é¸«¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤Þ¤ê¡¢Takakuzo(Trackmaker)¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Natsumi(Dr)¤Î»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¦¥¥¦¥¤·¤¿¥É¥é¥à¤Î¥Ó¡¼¥È¤«¤é¡¢2¶ÊÌÜ¡Ø¥Õ¥ëÌµ»ë¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡Ù¤Ø¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ì¤ë¶Ê¡ÊHALDONA¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¥Õ¥í¥¢¤â³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
MC¤ÇHALDONA¤Ïº£Æü¤ÏÃë¤«¤é¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê1Æü¤Î¥é¥¹¥È¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤è¤Ã¤ÆÊý¤Ë¤âLuov¤Î²»³Ú¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Æü¤³¤Î¶õ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ØÆ©ÌÀ¥·¥ã¥Ü¥ó¡Ù¤Ø¡£¿ð¡¹¤·¤¯¤â¡¢¤É¤³¤«Í«¤¤¤Î¤¢¤ëÎÞ¿§¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²ñ¾ì¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¼ê¤ò²£¤Ë¿¶¤ê¡¢°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£HALDONA¤ÎÌµ¹¤¤Ê²ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼¾ÅÙ´¶¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºÇ¸å¤Î¶Ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢HALDONA¤Ï²þ¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊë¤é¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤ä¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âº£Æü¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢Luov¤Î²»³Ú¤â¥é¥¤¥Ö¤âÁ´Éô¶ì¤·¤µ¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âLuov¤Î¶Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ¸å¤ËÉ¬»à¤Ç¤â¤¬¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤ò¡×¤È¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡Ø¤Æ¤ó¤Ä¤Ê¤®¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ã¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¤³¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ Áª¤ó¤ÀÀè¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¿Ì¤Íè¤Ë½Ð°©¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢º£Æü¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤òÁª¤Ó¡¢³Ú¤·¤ó¤À1Æü¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤ÈºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ä«¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£Luov¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ÎÊ¬¤«¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¥é¥¤¥Övol.18¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ÂçÃ¦Áö·×²è
2. ¥Õ¥ëÌµ»ë¥Ù¥¤¥Ù¡¼
3. Æ©ÌÀ¥·¥ã¥Ü¥ó
4. ¤Æ¤ó¤Ä¤Ê¤®
¤³¤ÎÆü¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò·îÄÉ¤¦ÈàÊý¤«¤é½Ð¤·¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿´À¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òºÇ¸å¤Ëthe paddles¤¬Í¥¤·¤¯¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢¤Ê¤¤´¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤ÈºÇ¾åµé¤Î°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÎ®¤ì¤¬Èþ¤·¤¤¡£Luov¤â¤·¤Ã¤«¤êÌÀÆü¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÈâ¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Þ¤¿Áý¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ä
¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG LIVE Vol.18
2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡ËSpotify O-EAST
ÎÁ¶â 4900±ß¡ÊÁ´¼«Í³¡¦Æþ¾ìÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö ³«¾ì/³«±é/½ª±é¡§12:30/13:30/20:40 ¢¨ÊÑ¹¹²ÄÇ½À¤¢¤ê
¼çºÅ¡¦´ë²è CE¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
À©ºî ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ö¥ä¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
¶¨ÎÏ Rolling Stone Japan
Ìä¤¤¹ç¤ï¤» 03-5458-4681 (Spotify O-EAST)
¸ø¼°HP https://cccmusiclab.com/tsutarockdig18
·îÄÉ¤¦ÈàÊý¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ËÊÑ¤¨¤¿15Ê¬
·îÄÉ¤¦ÈàÊý¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
Opening Act¤ÏEggs Pass¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢½Ð±é¤òÄÏ¤ó¤ÀËÌ¶å½£È¯¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦·îÄÉ¤¦ÈàÊý¡£
ÈÄÉÕ¤ÎÈà½÷Ã£¤Ï°ìÅÙ3¿Í¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¡¢°ìÈ¯Çú²»¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¤·¤Û(Gt.Vo)¤¬¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡¢·îÄÉ¤¦ÈàÊý»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡Ø°ìÀ£Àè¤Ï¡Ù¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡ãÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ì¤è¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤È¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Î¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢°Õ¼±¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤»¤Æ¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ò¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¡£¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊB¥á¥í¤«¤é¤Î²òÊüÅª¤Ê¥µ¥Ó¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î·ý¤â¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡£¶Ê¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢3¿Í¤Î±éÁÕ¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Û¤ÏÃæ±û¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò¸«¤»¡¢¤«¤ª¤ê(Ba.Cho)¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤Á°¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢·ý¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤Ê¤ß(Dr.Cho)¤â²Ã¤¨¤Æ¡¢3¿Í¤Ç²Î¤¦¥Ñ¡¼¥È¤ÏÍ¦¤Þ¤·¤¯¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇ®¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÇ®¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤«¤ª¤ê¤È¤Ê¤Ê¤ß¤Ë¤è¤ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¶Á¤»Ï¤á¡¢¼«Á³¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤¬µ¯¤³¤ë¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¡£¤·¤Û¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÊ¿Æü¤Î¿¿¤ÃÃë´Ö¤«¤é¡¢º£Æü¤¢¤Ê¤¿Ã£¤¬¤³¤³¤ËÍè¤¿»ö¡£ËÜÅö¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡Øbeginning¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃÏÆ»¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Èà½÷Ã£¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡ãÁ°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¾¯¤·¤ÏÊó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤Ê¤ß¤¬¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤À¤·¡£
MC¤Ç¤·¤Û¤Ï¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¸å²ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï15Ê¬¡£»ä¤é¤Ï¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Î¼ª¤Ë¡¢¿´¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ»ä¤é¤Î²»³Ú¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤¬15Ê¬¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿ÍÃ£¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é¤Ê¡£¥é¥¹¥È1¶Ê¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡Ø¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¡Ù¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÆÏ¤±¤¿3¿Í¡£°ì²»°ì²»¤¬íþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¯ÇúºÞ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG vol.18¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. °ìÀ£Àè¤Ï
2. beginning
3. ¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó
PompadollS¡¢°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
PompadollS¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
ËÜÊÔ¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏPompadollS¡£3·î¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡¢6·î¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG OSAKA¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³§¶Ð¾Þ¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤µÏ¿¤òÃ£À®¡£³«¾ì¤«¤é¥Õ¥í¥¢¤ÏÈà¤é¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥À¡¼¥¯¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÊSE¤ÏÂç¤¤ÊMASSIVE STAGE¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¡£µ¤¹ç½½Ê¬¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥é¥Ã¥×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹ì¤«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸Þ½½Íò¸Þ½½(Vo.Gt)¤¬¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¤è¤¦¤³¤½¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡ØÆü¤ÎÅì¡¢·î¤ÎÀ¾¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÁáÂ®¡¢ÀÄÌÚÎ÷ÂÀÏº(Gt)¤È¥µ¥¤¥«¥ï¥¿¥ë(Ba)¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç±éÁÕ¤·¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤âÍ×µá¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀú¤ê¤Þ¤¯¤ë¹õ°áÁõ¤ÎÀÄÌÚ¤È¥µ¥¤¥«¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë±ü¹Ô¤¤äºÌ¤ê¤ò½Ð¤¹Çò°áÁõ¤ÎÃ¢ÇÏ³¾(Dr)¤È¾®¾¾Î¤Æà(Key)¤Î¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÇò¤â¹õ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤Î¸Þ½½Íò¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¿´¾ð¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡¢5¿Í¤Î°áÁõ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤ÏÀÄÌÚ¤¬¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ÇÊ¨¤«¤·¡¢ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤â¸«¤»¤ë¡£
¸Þ½½Íò¤¬¡ÖÀµÅý¿Ê²½·¿¡¦Ë®³Ú¥í¥Ã¥¯PompadollS¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¾ÈÌÀ¤¬ÀÖ¤¯À÷¤á¤Æ¡¢²¥¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê1¶Ê¡Ø¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¡£¤³¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¯¥é¥Ã¥×¤·¡¢¥µ¥Ó¤Î¡ã¥¬¥¡¥¬¥¡¥¬¥¡¥¬¥¡¡ä¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¶¤ë¥Õ¥í¥¢¤â¡¢¤³¤Î¥«¥ª¥¹¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡Ö»þÂå¤ä²»³Ú¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂô»³¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Þ½½Íò¤ÏÏÃ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î´Ä¶¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤êÉÔ°ÂÄê¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡ÖX¤ÇËèÇ¯¡¢Æ±¤¸Æü¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë¡¢Æ±¤¸»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤È¤«´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤â¿Ê²½¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ÐPompadollS¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ø°¿©¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤â²¿ÅÙ¤â¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢º£¸å²¿½½Ç¯¤â¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ç¶Á¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤À¤±¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò°¦¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Þ½½Íò¤¬¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ËÂå¤ï¤ê¡Ø¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤Î°¦¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡Ê·¤¤âÃ¦¤²¤¿¡Ë²Î¤¦¸Þ½½Íò¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¥µ¥Ó¤Ç¥Õ¥í¥¢¤¬¼ê¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¥·¡¼¥ó¡¢º£ÅÙ¤ÏËëÄ¥¤Ç¡£
2026Ç¯½Õ¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÀÄÌÚ¤¬¿¼¤¯¤âáã¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢O-EAST¡ª¡×¤È¸Þ½½Íò¤¬¶«¤Ó¡ØÀÖ¤º¤¤ó¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¤«¡©¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±éÁÕ¤Ï½ªÈ×¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯Âç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥¤¥«¤ÎÍÙ¤ë¤è¤¦¤ËÃÆ¤¯¥Ù¡¼¥¹¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¡£¶ÊÃæ¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥í¥¢¤ò¸«¤Æ¸Þ½½Íò¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¥é¥¤¥Õ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤±¤Æ·â¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í±éÁÕ¤«¤é¤ÎÉ¬»¦¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡¦¥¸¥ã¥ó¥¡¼¡Ù¡£¼é¤ê¤ËÆþ¤ëµ¤¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¹¶·âÉ½¼¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¤Ï¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯PompadollS¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Æü¤ÎÅì¡¢·î¤ÎÀ¾
2. ¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò
3. °¿©
4. ¥é¥Ö¥½¥ó¥°
5. ÀÖ¤º¤¤ó¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¤«¡©
6. ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡¦¥¸¥ã¥ó¥¡¼
¥è¥Ê¥Ä¥á¡¢¤³¤ì¤¾DIG¤ÎÂé¸ïÌ£¡ª¥è¥Ê¥Ä¥á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿²Æ
¥è¥Ê¥Ä¥á¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
´ØÀ¾È¯¤Î5¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦¥è¥Ê¥Ä¥á¡£ÉáÃÊ»ä¤Ï´ØÀ¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¸À¤¨¤ë¤¬¡¢ÀµÄ¾º£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î²»¤¬Ä°¤³¤¨¤¿»þ¡¢³°¤ÏÌÔ½ë¤Ê¤Î¤Ë½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤«¤é²»½Ð¤·¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢MASSIVE STAGEÌÜÅö¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥Î¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
SE¤âÍ¥¤·¤¤Ìþ¤·¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¤¿¤¤¤¬(Gt)¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¹Ã¹â¤¤¥®¥¿¡¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢Çë·îÈþ¼ù(Vo.Gt)¤¬¡Ö¥è¥Ê¥Ä¥á»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤·¡¢¡Ø¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥Ó¡¼¥È¤È¡¢Çë·î¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¤½¤³¤ËÊ¡²°Îé±û(Ag.Vo)¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤Î´üÂÔ´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢Çë·î¤¬¡Ö¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï³ÞÃÖ¹·À¸(Dr)¤â¾Ð´é¡£¤½¤ó¤Ê³ÞÃÖ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥à¤«¤é·Ò¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼¡¤Î¶Ê¤Ï¡Ø¹ð±£¡Ù¡£¾ÇÁç´¶¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÌÄ¤ëÃæ¡¢Çë·î¤Ï¡Öº£Æü¤òÂç»ö¤ÊÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£Âç¤é¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò²¼ÃÏ¤Ë¡¢¤¿¤¤¤¬¤Î¼«ºß¤Ë¶õ´Ö¤ò¶î¤±½ä¤ë¥®¥¿¡¼¡£¤½¤·¤Æ¼¡Âè¤ËÇë·î¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¡¢±éÁÕ¤Ï°ÒÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡¢¤³¤Î5¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ë¤·¤«ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¶¯¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤é¤»¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢Çë·î¤¬¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¤§¡©¡×¤È°µº¤Ã¤Ý¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¡ØÁ´Éô¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡Ù¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½ª»ÏÌÄ¤ê¶Á¤Â³¤±¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
MC¤ÇÇë·î¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÀº°ìÇÕ²Î¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ªºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ø¤¢¤á¤È¤á¤È¤á¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤â¤¦¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥¢ºÇ¸åÊý¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥é¥Ã¥×¤·¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤â¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡£Â³¤¯¡Ø¥Ö¥ë¥Ù¥¢¡Ù¤ÏÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤Î¤¢¤ë1¶Ê¡£Ê¡²°¤â¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÃÖ¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¤¦¡£Çë·î¤È¤ÎÃË½÷¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ëAtsuki(Ba)¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶¿¨¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Í¤§¡Ù¤Ç¤â¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏÂ³¹Ô¡£³Ý¤±¹ç¤¤¤â¸«½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Ê¡²°¤¬¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¡ØºÇ½ªÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ù¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¡£¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¤â¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤è¤Ê¡£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼ä¤·¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊú¤¤·¤á¤ëµ¢¤êÆ»¤Ë¹ç¤¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¢ÂðÍÑ¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥º¥àÂâ¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡Öº£Æü¥è¥Ê¥Ä¥á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÏÀäÂÐ¤¢¤Ã¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤ÈÇë·î¤¬ÌóÂ«¤·¡ØÀÄ¤¤¿é¡Ù¤òºÇ¸å¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê²»°µ¤¬Á´ÂÎ¤ËÀ¡¤ßÅÏ¤ê¡¢·ý¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¤½¤Î1¤Ä1¤Ä¤ÈÎÏ¶¯¤¯±ï¤ÎÉ³¤ò·ë¤ó¤À¥è¥Ê¥Ä¥á¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¿É¬¤º²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òºÇ¸å¤ËÇë·î¤Ï»Ä¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
30Ê¬¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë8¶Ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÈà¤é¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï½½ÆóÊ¬¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È
2. ¹ð±£
3. Á´Éô¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è
4. ¤¢¤á¤È¤á¤È¤á
5. ¥Ö¥ë¥Ù¥¢
6. ¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Í¤§
7. ºÇ½ªÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ
8. ÀÄ¤¤¿é
¥Ñ¡¼¥«¡¼¥º¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¡¢¸«¤Æ¤è¿ÀÍÍ¡ª
¥Ï゚¡¼¥«¡¼¥¹゙¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
4ÈÖ¼ê¤ÏPOPSÆüËÜÂåÉ½¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¥º¡£SE¤«¤é³Ú¤·¤²¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾ÈÌÀ¤â¼êÅÁ¤¤¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤¬µ¯¤³¤ë¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
1¶ÊÌÜ¤«¤é¡ØÃæ²Ú¤ÇËþÊ¢¡Ù¤òÈäÏª¡£¥Õ¥í¥¢¤ÏÁáÂ®¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢ËÅÄ¸°ìÏº(Gt.Vo)¤Î¹ç¿Þ¤Ç¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ËÅÄ¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ë¤â½é¸«¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÉÃæ²ÚÎÁÍý¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡É¤âÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Öº£Æü¥¤¥Á¤ÎÀ¼¤Ç¡ª¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Õ¼Õ¤Î¸å¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÊ¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¼¡ª¡×¤ÈËÅÄ¤â¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥®¥¿¡¼ÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø·¯¤¬¹¥¤¡Ù¤Ø¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÏåÌÌ©¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë5¿Í¤¬5¿Í¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë±éÁÕ¤ä¥³¡¼¥é¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¡£²¦Æ»¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤É¤ó¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¡£¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤ÊÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¼¡¤É¤ó¤Ê¼ê¤Ç¤¯¤ë¤«¡×¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£Æ¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Çµö¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë²»³Ú¡£½ªÈ×¤ÎÄ°¤«¤»¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤«¤»¤ë¤·¡¢5¿Í¤¬¥¬¥Á¥Ã¤È¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÅÄ¤¬ÃÏÀ¼¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆMC¤Ø¡£ÎÉ¤¤´¶¤¸¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤Ã¤·¤ç¡©¤Þ¤ÀËÜÅö¤Î¼«Ê¬¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¹â¤á¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡Ø¤ª¤Í¤¬¤¤¿ÀÍÍ¡Ù¤Ø¡£¥µ¥Ó¤Î¡ã¤Í¤§¤Í¤§¤Í¤§¤Í¤§¿ÀÍÍ¡ä¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¤¬¤ë¥Õ¥í¥¢¤Î·ý¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÉô²°¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥í¥¢¡¢¿ÀÍÍ¤â°ú¤À¢¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤éÍÙ¤ê½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â³¤¯¡Ø°¦¤ÎÉÂ¡Ù¤ÏËÅÄ¤¬¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¡£¤½¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ìÃæ¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¿´¤ò²¹¤«¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î²Î»ì¤Î°¦¤Ï¡¢º£Æü¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÄ°¤³¤¨¤ë¡£¤³¤Î»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¥º¤È¸ß¤¤¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤°¦¤ÎÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£
´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¡¢ºÇ¸å¤ÎMC¤Ø¡£¡Ö°ì½ï¤Ëº£Æü³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢X¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼¥º³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤«¡¢ÌÜÅö¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤â¡Öº£Æü³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¡¢¤¹¤²¤§¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¡£²¶¤Ï±¿Ì¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Æü¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È²¶¤é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëÆü¤À¤È´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤«¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï°ì½ï¤Ë¿§¡¹¤ÊÉ½¾ð¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëËÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¥¿¥¯¥ª(Ba)¡¢¥Ê¥ª¥(Gt)¡¢¤Í¤¿¤í(Gt.Cho)¡¢¥Õ¥«¥Ä(Dr)¤âËÅÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ëÞÕ¿È¤Î°ì²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡Ø±¿Ì¿¤Î¿Í¡Ù¤ò±éÁÕ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ã¥×¤È¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤«¤é¤Î¹ç¾§¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ËËÅÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¸ß¤¤¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Ãæ²Ú¤ÇËþÊ¢
2. ·¯¤¬¹¥¤
3. ¤ª¤Í¤¬¤¤¿ÀÍÍ
4. °¦¤ÎÉÂ
5. ±¿Ì¿¤Î¿Í
Í¼Êý¤ÈÇ¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹
Í¼Êý¤ÈÇ¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
Ç°´ê¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¼Êý¤ÈÇ¡£³«±é¤·¤Æ¤¹¤°¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤ë»ä¤Ë¡ÖCOSMIC STAGE¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿Í¼Êý¤ÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤ë¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éÁ´ÎÏ¤Î±éÁÕ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¡£ËÜÊÔ¤âÇ®¤¤Ç®ÎÌ¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ØÆü¾ï¿¯Î¬¡Ù¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤â¶ÊÃæ¤Î¡ã¥Ð¡¼¥¤¡ä¤Î¹ç¿Þ¤Ç¼ê¤ò¹â¤¯µó¤²¤Æ±þ¤¨¡¢½©½¡Î¼ÂÀÏ¯(Vo)¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¾®ÌÚÁ¾¿¿Íµ(Ba)¤ÈÈ¬ÌÚÍÚ¹á(Dr)¤Ë¤è¤ë¥ê¥º¥àÂâ¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê±éÁÕ¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥®¥¿¡¼¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿µ×Ìî(Sup.Gt)¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²ñ¾ì¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò·è¤·¤ÆÎ¥¤µ¤Þ¤¤¤È¡¢¤è¤êÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿·Ò¤®¤Î±éÁÕ¤È¡Ö±¿Ì¿¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÄÏ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È½©½¡¤¬¶«¤ó¤Ç¡Ø³×Ì¿¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Í¼Ç¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Spotify O-EAST¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ã¥é¥Ã¥¿¥é¥é ¥¿¥é¥é¥¿¥é¥é¡ä¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À±éÁÕ¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ëÈà¤é¤Ï¡Ö½é½Ð±é¤À¤«²¿¤À¤í¤¦¤¬¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤«¤é¤Ë¤Ï°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ê¤ËÍè¤¿¡ª¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡Ù¤Ø¡£·þ¤·Î©¤Æ¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¢ÉÔ°Â´¶¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥À¥á²¡¤·¤Ç½©½¡¤Îµ¤ÂÕ¤±¤ËÆÏ¤±¤ë¡ã¤Ï¤¤¡¢ºÇ¹â¡ä¤¬¥«¥ª¥¹¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï½©½¡¤È¾®ÌÚÁ¾¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤È½Ð¤ì¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â±þÊç¤·¤¿¤¬½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡ÖDIG¤ë¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¿ÍÃ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¤³¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤¿ºÇ¿·¶Ê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡Ø¿Í´ÖÍ½Êó¡Ù¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤ËÍí¤ßÉÕ¤ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È²Î»ì¤Ï¡¢¶«¤Ó¤¿¤¯¤Æ¤â¶«¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¶«¤Ó¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£Ä¹¤¤´Ö³ÐÀÃ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ·¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ª¥¹¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤µ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¶õ´Ö¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¤Î¤ÏÈ¬ÌÚ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥à¥½¥í¡£¤½¤³¤Ë½ù¡¹¤Ëµ×Ìî¤Î¥®¥¿¡¼¤È¾®ÌÚÁ¾¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬Íí¤ß¡¢°ì½ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¼ä¤Ç½©½¡¤¬¡ã¥Ð¡¼¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¡ä¤ÈÒì¤¤¤Æ¡Ø¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¡£¤á¤¯¤ë¤á¤¯Å¸³«¤Ë¥Õ¥í¥¢¤âµõ¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ý¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤âµ¯¤¤ë¡£¶ÊÃæ¤Î½©½¡¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®ÌÚÁ¾¤Î¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤âÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤ÈÊ¨¤Î©¤Ä¥Õ¥í¥¢¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡Ö³èÆ°5Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ±´ü¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²¿²ó¤â²¿²ó¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ê¤ó¤«¼¤á¤Æ°ã¤¦¤³¤È»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÍÇ½¤È¤«¤¸¤ãÍÉ¤ë¤¬¤»¤Ê¤¤¡É²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ÎÂç¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Î²Ì¤Æ¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¡£Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿®¤¸¤¿Àè¤Ë¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡ª1¤Ä1¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿²¶¤¿¤Á¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£Âç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡ª¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤È¡¢1¤Ä1¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤É¤ì¤À¤±ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤â¤Î¤«¸«¤»¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤ÈÇ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ØFiction¢ªNonfiction¡Ù¤òºÇ¸å¤ËÆÏ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ª¥¹¤µ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿À²¤ì¤ä¤«¤Ç´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£ºÇ¸å¤Ë½©½¡¤¬¡Ö¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÀäÂÐÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Æü¾ï¿¯Î¬
2. ³×Ì¿¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼
3. ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
4. ¿Í´ÖÍ½Êó
5. ¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê
6. Fiction¢ªNonfiction
Laughing Hick¡¢¹û¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤°¦¤ÈÌöÆ°¤Ë°î¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö
Laughing Hick¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
¤¿¤¤¤Á(Dr)¤ÏÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ÆÅÐ¾ì¡ª¤¢¤«¤ê(Ba)¤È¥Û¥ê¥¦¥Á¥³¥¦¥¿(Vo.Gt)¤âÂ·¤¤¡ÖÁ´°÷¤Çºî¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª¥¯¥º¤ÊÃË¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ù¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£3¿Í¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯»È¤¤¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤ë¡£²Î»ì¤òÄ°¤±¤Ð¡ã¥Ó¥Ã¥Á¡ä¤È¤«¡ã¥ä¥í¤¦¤«¤Ê¡ä¤È¤«²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÌöÆ°´¶¤ä¥¿¥Õ¤Ê¥ê¥º¥à¡¢¥Û¥ê¥¦¥Á¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤¢¤«¤ê¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ËÄ°¤³¤¨¤ÆÎÉ¤¤µ¤Ê¬¡£¤¢¤é¡¢»ä¤â¤¦ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©
¤¿¤¤¤Á¤¬¡ÖÁ´°÷¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Û¥ó¥Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤¢¤«¤ê¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤¯¼ê¤ò¿¶¤ë¥Õ¥í¥¢¡£²Î»ì¤Ë¤âËÂ¤°¤¿¤Ó¤Ë¥ê¥º¥à´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¹©É×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¶Ê¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥º¥àÂâ¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤ÏÌÄ¤êÂ³¤±¡Öº£Æü°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«⁉︎¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡ª¡×¤È¥Û¥ê¥¦¥Á¤¬Ê¹¤¯¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¨¥í¤¯¤ÆÍÙ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡×¤Î¾Ò²ð¤«¤é¡ØµÙ·Æ¤È½ÉÇñ¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾ÈÌÀ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ°ìÁØ±ð¤«¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤¿¤¤¤Á¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢²Ð¾È¤ëÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜÈÖ¤ÏÂ³¤¡¢ÌÀ²÷¤Ê¥É¥é¥à¥Ó¡¼¥È¤«¤é¿·¶Ê¡Ø¥Þ¥«¥é¥¤¥È¡Ù¤Ø¡£¡ãµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È¤³¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÀ¸Ì£¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ËÜÇ½¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡ã¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç ¾Ã¤¨¤Á¤ã·ù¤À¤è¡ä¤Èº©´ê¤¹¤ë¥Û¥ê¥¦¥Á¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÀ¿¼Â¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤«¤é¡Ö¤â¤¦¡Ä¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤é¡¢»ä¤Þ¤¿ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ®¶¸¤ÏÂ³¤¯¡£¡ÖËèÆüËèÆü³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤Æ¤ó¤À¤í!?︎ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡£ÇÏ¼¯Áû¤®¤·¤è¤¦¤¼¡¼¡ª¡Ê¥Û¥ê¥¦¥Á¡Ë¡×¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø°¦¤Ê¤ó¤Æ±³¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸åÊý¤Ë¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Û¥ê¥¦¥Á¤Ï¡Ö¼êÇï»Ò¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡ÖºÇÄã¤ÇºÇ¹â¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø½÷¤À¤«¤é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¥µ¥ÓÁ°¤Ë¡ã¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¡ª¡ä¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Û¥ê¥¦¥Á¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡£¤Ç¤âÍß¤·¤¬¤ë¥Û¥ê¥¦¥Á¤Ï¥é¥¹¥µ¥ÓÁ°¤Ë¡Öº£Æü°ìÈÖ¤Ç¤«¤¤À¼ÄºÂ×¡ª¡×¤ÈÍ×µá¡£ÆÃÂç¤Î¡ã¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¡ª¡ä¤òÊÖ¤¹¥Õ¥í¥¢¡£¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¥ê¥¦¥Á¡£¤Þ¤¡¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦3¿Í¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¤â¤¦ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÍè¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤³¤ÇºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎMC¡£¥Û¥ê¥¦¥Á¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»×¤¤¤ÊºÇ¹â¤Ë°¦¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÊÔ¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥¹ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¤¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ²¶¤È¤¢¤«¤ê¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¡ÖLaughing Hick¤Î¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¥Û¥ê¥¦¥Á¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£½é¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡¢¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡Ä¾Ð¡£¶á¤¤¾Íè¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤½¤Î»þ¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¡¢Âô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯°ì¿Í·ç¤±¤ë»ö¤Ê¤¯¡¢»Ä¤ê¤Î3Ê¬È¾¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢1¶ÊÂ£¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤ò¡×¤È¡Ø¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥µ¥Ó¤ÇÍ¥¤·¤¤¸÷¤¬¥Õ¥í¥¢¤òÊñ¤ó¤À»þ¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡É°¦¤·¤Æ¤ë¡É¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤ãÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£Laughing Hick¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. °¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ
2. ¥Û¥ó¥Í
3. µÙ·Æ¤È½ÉÇñ
4. ¥Þ¥«¥é¥¤¥È
5. °¦¤Ê¤ó¤Æ±³¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ
6. ½÷¤À¤«¤é
7. ¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸
ÇÇØ¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥»¥¾¥ó¡¢This is ¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯
ÇÇØ¤Î¥Í¥¤¥Ò゙¡¼¥»¥½゙¥ó¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
¡Ö¤½¤í¤½¤íËÜµ¤½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¡¢°æ¾åÄ¾Ìé(Vo.Gt)¤Ï¥Õ¥í¥¢¤Ø¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¤¤¤äº£Æü¤Ï·ë¹½Ç®¤¯¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¤ò¸À¤¦¼«¿®¡£¤¿¤À¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¤ÎËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¡É¿À¸Í¡¢Ìë¤òºÌ¤ë¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅÅ¾þ¤È¡¢¶²¤é¤¯¤ª¤«¤È¤â¤(Ba.Cho)¤¬½ñ¤¤¤¿³¨¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¥é¥¤¥Ö¡£³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥óÍÙ¤é¤»¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°æ¾å¤¬¶«¤Ó¡¢¡Ö¥ª¥¤¡ª¥ª¥¤¡ª¡×¤È¶¯¤¤³Ý¤±À¼¤ä¡ÖÈô¤Ù¡ª¡×¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀú¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î4¿Í¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¾å¤²¤Æ¡ØkimiOS¡Ù¤Ø¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤ò½Ð¤¹²£»³ÂçÀ®(Gt)¤È¤ª¤«¡£°æ¾å¤ä²£»³¤Ï¥Þ¥¤¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤·¡¢¤ª¤«¤Ï´¬¤Àå¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤¯Â¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤¹¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êÀÐºä·½²ð(Dr)¤Î¥É¥é¥à¤ÏÌÄ¤é¤¹²»¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÅöÁ³¥Õ¥í¥¢¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤ä³Ý¤±À¼¤âÂç¤¤¯¤³¤À¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Î²»¤Î½¼ÂÎ¨¤¬120¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À1¶ÊÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÙ¤ì¤Þ¤¹¤«¡¼¡©O-EAST¤ò°Ëâ¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ç¾è¤Ã¼è¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØDemonize¡Ù¡£º£ÅÙ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î4¿Í¤â¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½éÅÐ¾ì¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£COSMIC STAGE¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
MC¤Ç¤Ï´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢¤ª¤«¤¬¡Ö¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤³§¤µ¤ó¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤Ï¡É¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶»¤Î±üÄì¤Ç¥¥é¥¥é¤Èßê¤á¤¯¤â¤Î¤ò·Ý½Ñ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡¢¤½¤ì¤¬¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï²æ¡¹¤ÎºÇ¹â¤Î¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¤¢¤ó¤¿¤é¤È¡¢ºÇ¹â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Çú²»¤ÎÁ°ÁÕ¤òÌÄ¤é¤·¡ÖÍÙ¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«⁉︎Í·¤Ö½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«⁉︎¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡Ø¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó‼︎¡Ù¡×¤È3¶ÊÌÜ¤Ë·Ò¤²¤¿¡£¶ÊÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¡ãOh¡Á¡ä¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í(¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ãÌÑ¡ä¤ä¡ãÁÛ¡ä¤ä¡ãLow¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì)¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤â¼«Í³¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÁá¤¯¤â½ÏÃÎ¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÌÄ¤é¤¹²£»³¤äÀÐºä¤ÎÉ½¾ð¤âÎÉ¤¤¤·¡¢¤ª¤«¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È±þ¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤Ç±Ç²è¤Î¾å±Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊSE¤ò¶´¤ß¡Øµ¶¤êÀÚ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°æ¾å¡£Ç¥»¥¾¤Î²»¤Îµ±¤¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤«¤é±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¡£»°¸¶¿§¤ò²»¿§¤Ç¹ª¤ß¤ËÁà¤ëµ»½Ñ¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¤òÃ¯¤è¤ê¤âÎ¨Àè¤·¤Æ½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥í¥¢¤ÎÉ½¾ð¤â¸«¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¿®Íê¤·¤Æ¿´¤òÍÂ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÏºÇ¸å¤Î¶Ê¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÙ¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¿Ò¤Í¤¿»þ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡ØDANDANDANCE¡Ù¡£½ª»ÏÆ¬¾å¹â¤¯¥¯¥é¥Ã¥×¤·¡¢ÂÎ¤òÈô¤ÓÄ·¤Í¤µ¤»¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡ª
ÅÓÃæ¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯COSMIC STAGE¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ï4¿Í¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¥Í¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤ËÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤«¤é¡£¼¡¤Î¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍê¤ß¤Þ¤¹¤è¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. kimiOS
2. Demonize
3. ¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó‼︎
4. µ¶¤êÀÚ¤Ê¤¤¤Ê
5. YOURSTAGE
6. DANDANDANCE
Conton Candy¡¢ÃÎÌ¾ÅÙÈ´·²¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿Á°È¾¤È¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Î¸åÈ¾
Conton Candy¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
¡ãÌë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¤«¤é¡ä¤È1¶ÊÌÜ¡Ø¥í¥ó¥¯¥¹¥«¡¼¥È¤ÏóÓ¤¤¤Æ¡Ù¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÂ·¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ã¥×¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£Óñ¤¯¤è¤¦¤ÊÄÝ°á(Vo.Gt)¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÉö²Ú(Ba.Cho)¡¢ºÌÉö(Dr.Cho)¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¤¿¤À¥µ¥Ó¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤ËÄÝ°á¤¬¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëO -EAST¡ª²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤ÏÉö²Ú¤âÄÝ°á¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¤ë¡£ºÇ½ªÈ×¤Ï¥Õ¥í¥¢¤Ë¡Ö²Î¤¨¤ë¤«¡¼¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÂç¹ç¾§¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÀ¼ÎÌ¤Ç¡ã¼«Å¾¼Ö¡ä¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤òÄ°¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤ÈÄÝ°á¤¬ÅÁ¤¨¤ÆÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¸å¡¢Éö²Ú¤ÈºÌÉö¤ÎÌÄ¤é¤¹¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯Ä´»Ò¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¼¡ªÊ¿Æü¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÄÝ°á¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ø¥Õ¥¡¥¸¡¼¥Í¡¼¥Ö¥ë¡Ù¤Ø¡£¤¹¤Ã¤«¤êË§½æ¤ÊÆ÷¤¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Îµ÷Î¥´¶¤À¤È¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¡ª¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÄÝ°á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤Þ¤ÇÆ°¤¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¶Ê¤Ç¤âºÇ½ªÈ×¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ÈÂç¹ç¾§¡£¤½¤ì¤ËÄÝ°á¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤¯¡ØÉáÄÌ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤·¤«¿á¤«¤»¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ÎÉ÷¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢Á°È¾¤òÄù¤á¤¿¡£
MC¤ÇÄÝ°á¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¤¢¤Ã¤Á(COSMIC STAGE)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¼çºÅ¼Ô¤ä¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î´é¤Î¸«¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äËëÄ¥¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÊÉ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¡Ê¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡ËÅÁÀâ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1Æü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ1¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èº£Æü¤Ï²»³Ú¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Conton Candy¤¬¤³¤³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ÕÌ£¡¢Î©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢ºî¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤¹¤«¡¢O-EAST¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢¤â±þ¤¨¤ë¡£¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ó¤Î⁉︎¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ºÇ¿·¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø¥¹¥Î¥¦¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤ò±éÁÕ³«»Ï¡£×Ç×Ó¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÉÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÈþ¤·¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢Àè¤Û¤É¤ÎMC¤È½Å¤Ê¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²»³Ú¤òÅÁ¤¨¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¶»¤ÎÂÇ¤ÁÊý¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿·Á¯Ì£¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦Conton Candy»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÝ°á¤¬ÇúÇËÀë¸À¡£¥ê¥º¥àÂâ¤Î²»¤â°ìÁØ½Å¤¯¤Ê¤ê¡Ø102¹æ¼¼¡Ù¡ØÄÞ¡Ù¡Ø¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ª¡Ù¤ÎÌó10Ê¬´Ö¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ò¥ê¥º¥à¤è¤¯ÍÙ¤é¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àú¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¡£Ç³¤¨À¹¤Ã¤Æ¤¤¤¯±ê¤Ë°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÌý¤òÃí¤®Â³¤±¤¿¡£ÅÓÃæ¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Conton Candy¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ËëÄ¥¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¯»Ñ¤âº£Æü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÌ¾¶Ê¤ä¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤òÌÄ¤é¤¹Èà½÷Ã£¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÅ¥½¤¤»Ñ¤À¤È»×¤¦¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ÏóÓ¤¤¤Æ
2. ¥Õ¥¡¥¸¡¼¥Í¡¼¥Ö¥ë
3. ÉáÄÌ
4. ¥¹¥Î¥¦¥É¥í¥Ã¥×
5. 102¹æ¼¼
6. ÄÞ
7. ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ª
Å´É÷Åìµþ¡¢ÀçÂæ¤Î¥í¥Ã¥¯»ø¤È¶¦ÌÄ
Å´É÷Åìµþ¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
1¶ÊÌÜ¤Î¡ØDazzling‼︎¡Ù¤Î1²»ÌÜ¤«¤éÂç²»ÎÌ¡ª¿ô²óÌÄ¤é¤·¤Æ»Ä¶Á¤ÎÃæ¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤¿¤Î¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹ÎÄê¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¹õ½Ô¸ã(Vo.Gt)¤¬ÅÁ¤¨ºÆÇú²»¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÃË½¤¤¥¬¥Æ¥ó·Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡£¾ÈÌÀ¤â½ª»Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐºÌ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÅ´É÷Åìµþ¤Î½Ð¤¹Æù¤ÈÈÓ¤À¤±¿©¤¤¤ËÍè¤Æ¤ó¤À¤ÈÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¡ØTEARS¡Ù¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ñ¥(Dr)¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò·è¤á¤ëSougo(Gt)¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ëmuku(Ba)¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¡¢³Æ¡¹¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤âµ¯¤³¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØÍÚ¤«Ä»¤ÏÂç¶õ¤òÀ¬¤¯¡Ù¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥®¥¿¡¼¥½¥í³Ð¸ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¹õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢Sougo¤¬²°º¬¤òÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀä¹¥Ä´¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¹õ¤Ï¶«¤ó¤À¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
MC¤ÇÂç¹õ¤Ï¡Ö¼çºÅ¼Ô¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤¿»þ¡¢¡Öº£Æü¡¢Å´É÷Åìµþ¤Ëà»ø¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ø¤«¤¡¡£º£Æü¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¬Âô»³¤¤¤Æ(Å´É÷Åìµþ¤Ï)°Û¿§¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¥Ö¥Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ßê¤á¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¶¥«¥Ã¥±¥§¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤é¤â¤½¤ì¤Ë»÷¹ç¤¦¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±ó¤¯¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¥Õ¥í¥¢¤Î·ý¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö³Ú²°¤Ë¤â¼ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼¡À¤Âå¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©²¶¤Ïº£Æü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ØIn YOURS¡Ù¤òÈäÏª¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Çú²»¤Ç½Å¤¤¥¤¥ó¥È¥í¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥Û¡¼¥àÀçÂæ¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¼Ö¤òÁö¤é¤»Â³¤±¤¿Èà¤é¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµ±¤¯²Î¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Ã¤Í§Ã£¤ÎConton Candy¤¬°¦¤Î¤¢¤ë¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤é¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÞÕ¿È¤Î£²¥Ó¡¼¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ØSing Alone¡Ù¤ò±éÁÕ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦º®¤¼¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÇú¤¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤ÇÂç¹õ¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êú¤¤·¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÎÏ¢Â³¤Ç¥Ð¥ó¥É¤¬Â³¤¤¤Æ¡£ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿®¤¸¤¿²»³Ú¤ò¡¢³¹¤ò¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤ò¤º¤Ã¤È¸«¿ø¤¨Â³¤±¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤ó¤Æ¼Â¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡£²¶¤é¤¤Ã¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤«À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ²¶¤é¤Ïº£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡£À¸¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¡¢À¸¤Î¥Ð¥¤¥ô¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¿´¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£²¶¤Ï¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó»þ¤ËTSUTAYA¤ÇCD¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿Æü¤âÁ´¤Æ¹ÎÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤â¡¢¤¤Ã¤È²»³Ú¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£¤¤Ã¤È¤½¤ì¤Ç²¶¤éÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¡£ºÐ·î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì½Ö¤Îßê¤á¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Îßê¤á¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ø21km¡Ù¤Ø¡£Èà¤é¤¬¹â¹»»þÂå¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢¤½¤Îíþ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï1¤Ä1¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î»×¤¤½Ð¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ºÇ¸å¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤·¡ØÒöÓ¬¤òÄê¤á¡Ù¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡ã¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¡ä¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤äÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½Èà¤é¤Î·Ç¤²¤ëÉð»ÎÆ»¤Ê¤é¤Ì¥Ð¥ó¥ÉÆ»¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÀï¤¦»ø¤è¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ßê¤á¤¤Ç¡¢¸Ê¤¬¿Ï¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤±¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Dazzling!!
2. TEARS
3. ÍÚ¤«Ä»¤ÏÂç¶õ¤òÀ¬¤¯
4. In YOURS
5. Sing Alone
6. 21km
7. ÒöÓ¬¤òÄê¤á
NELKE¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âºé¤¸Ø¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë
NELKE¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
1¶ÊÌÜ¡Ø²Ö¿Þ´Õ¡Ù¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÀÅ¤«¤Ë²Î¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¡ÄÄ¹Ãú¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡ªÃë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¡ª»ä¤âÆ±¤¸¡£¤À¤±¤É¤³¤ÎÂô»³¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¡¢½ÂÃ«¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤ÈRIRIKO(Vo.Gt)¤¬¶«¤Ó¡¢NELKE¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤ÈÑëÆá´¶¡¢¤½¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î5¿Í¤Ï»þ¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Î¾å¤Ç¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×¤â¤º¤Ã¤ÈÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥·¥ª¥ê(Key)¤ÎÍ×µá¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ý¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î1Àá¤òÀÅ¤«¤Ë²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢±éÁÕ¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡£²»¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È²»³Ú¤ò¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢NELKE¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈRIRIKO¤¬ÅÁ¤¨¡¢¡ØÆú¤Î¿§¤èÁ¯¤ä¤«¤Ç¤¢¤ì¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ìµ¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ç¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¸åÊý¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥â¥È¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Kei(Dr)¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥±¥À¥È¥·¥Õ¥ß(Ba)¡¢°ËÆ£²í·Ê(Gt)¤âÅöÁ³Á°Àþ¤Ë½Ð¤Æ±éÁÕ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖRIRIKO BAND¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ú¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤¹¤ë»Ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÏRIRIKO¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢5¿ÍÁ´°÷¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î´¬¤¹þ¤àÎÏ¤Ç¥Õ¥í¥¢¤Î1¿Í1¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¹¤ë²»³Ú¤À¡£
MC¤ÇRIRIKO¤ÏÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´¶¼Õ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤³¤Î½ÂÃ«¤È¤¤¤¦³¹¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿Ã£¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢EAST¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¤â±þ¤¨¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡Øpunk town¡Ù¤òÅê²¼¡£ÀÅ¤ÈÆ°¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ò¡¢´¶¾ð¤ò»¤¤ê¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë²Î¤¦RIRIKO¤Ï»þ¤Ë¥Õ¡¼¥É¤âÈï¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂÎÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£°ËÆ£¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥±¥À¡¢Kei¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¤Ë¥Ô¥ó¥¹¥Ý¤òÅö¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥¢¥¯¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤é³Ý¤±À¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬Áý¤¹¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯ÉÔ²º¤ÊEDM¤¬Î®¤ì¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ò¡¢DIG¡Ä¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¤½¤·¤Æº£¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢½ÂÃ«¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²»¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¡£¤½¤ÎÁ´Éô¤ò½Ð¤¹¤«¤é¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶ô¤é¤ï¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«⁉︎¡×¤ÈRIRIKO¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤È¤³¤¤¡ª¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Î¥Õ¥í¥¢¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ã£¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤Ë¡ªÊâ¤ó¤Ç¤¤¿²»³Ú¤ò¶ô¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»Ä¤·¡Ø¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é¡Ù¤Ø¡£ÍÅ¤·¤¯¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î²»¿§¤ò´Þ¤ó¤À·ã¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¶¦¤Ë¡¢1¿Í1¿Í¤Î¿´¤ËNELKE¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡£¤¢¤¡¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤¦NELKE¤È±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤À¤Ê¡£½ª»Ï¶¸´îÍðÉñ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥í¥¢¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Î¤ª¤«¤²¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³§¤µ¤ó¤ËÇï¼ê¤ò¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ÎÌÄ¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î·Ê¿§¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤±¤ì¤Ð²»³Ú¤È¤¤¤¦å«¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡¢¡ØIncarnation¡Ù¤òÆÏ¤±¤¿¡£²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºé¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê²»³ÚÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡ãÂç¾æÉ×¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ÎÀâÆÀÎÏ¡£·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¡ÉºÆÀ¸¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÉNELKE¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶ô¤é¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç²Î¤¤¡¢RIRIKO¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·Ç¤²¡ÖÀäÂÐ¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ²Ö¿Þ´Õ
2. Æú¤Î¿§¤èÁ¯¤ä¤«¤Ç¤¢¤ì
3. punk town
4. ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥¢¥¯¥¿¡¼
5. ¥«¥ì¥ó¥Ç¥å¥é
6. Incarnation
the paddles¡¢Í¥¤·¤µ¤È°¦¤ÇÊú¤¤·¤á¤ë¥í¥Ã¥¯
the paddles¡ÊPhoto by ¥¥é¡Ë
COSMIC STAGEËÜÊÔ¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÂçºå¤Î¿²²°ÀîVINTAGE¤«¤éthe paddles¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏNELKE¤ÎÍ¾±¤¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÊÁ¿Ü²ì¹Ä»Ê(Vo.Gt)¤â¡ÖNELKE¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬10Ç¯°Ê¾å¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤¿¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿ÂÎ¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤è¤í¤·¤¯¡¼¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤¿¸å¡¢¾¾Åè¹ÒÂç(Ba)¤ÈÅÏî´·õ¿Í(Dr)¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢ÊÁ¿Ü²ì¤Î¡Ö¼êÇï»Ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¦¤¿¤±¤É¤ä¤Ê¡¢²¶¤é¤â¥ÉÆ¬¤«¤é¸«¤ÆÈè¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¹â¤Ê²»³Ú¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ñ¥ï¡¼Þý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤«⁉︎¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£ºÇ¸å¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¤¤Ä¤â°Ê¾å⁉︎¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥á¡ªº£¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡ªÍÙ¤í¤¦¤«¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡ØWARNING!¡Ù¤ÇÍÉ¤é¤¹¡£¾¾Åè¤Ïº£¤Ë¤Ç¤âÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤Æ°¤¯¤·¡¢ÅÏî´¤Î¥É¥é¥à¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡£¤½¤ê¤ã¤³¤ó¤Ê2¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊÁ¿Ü²ì¤â¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ê¤¤¡£¸åÊý¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍÙ¤é¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤È°Â¿´¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÊÁ¿Ü²ì¡£¤³¤³¤ÇÊÁ¿Ü²ì¤Ï¸µ¡¹TSUTAYA¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥ÔCD¤òÂß¤·½Ð¤¹Â¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£²ó½Ð±éÂ¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¼«ÂÎ¤âÊì¿Æ¤¬TSUTAYA¤Ç¼Ú¤ê¤¿CD¤Çºî¤Ã¤¿MD¤«¤éÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¿¼¤¤±ï¤òÏÃ¤·¡Öº£ÆüCOSMIC STAGE¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¾¡Éé¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤È¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²Î¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤¬¸«¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½²Î¤¨¤ë²Î¤ò¡×¤È¡ØÍ½Â¬ÊÑ´¹¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤â¡Ù¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÍ¥¤·¤¯ÆÏ¤¯¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÇ®¤È¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢Á´ÁÈ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ¸å¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÁ´¤Æ¤òÂ÷¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ç¥¤¥º¡Ù¤«¤é¤â´¶¤¸¡¢²ñ¾ì¤ÏÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¤È²»³Ú¤ò½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥«¥ó¤Î²Î¡¢²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡Ø°¦¤Î²ô¡Ù¤Ø¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥í¥¢¤âÃÄ·ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î·Ê¿§¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤ªËß¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Ë²ÈÂ²¤ØÎÉ¤¤ÅÚ»ºÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø25ºÐ¡Ù¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤Î°¦¤ä¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤¬°î¤ì¤¿¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëthe paddles¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤òÊñ³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ¥×¥í¥Ý¡¼¥º
2. WARNING!
3. Í½Â¬ÊÑ´¹¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤â
4. ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ç¥¤¥º
5. °¦¤Î²ô
6. 25ºÐ
¤Ê¤¤´¤È¡¢²¿¤è¤ê¤â¡É¤¢¤Ê¤¿¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ë
¤Ê¤¤³゙¤È¡ÊPhoto by Ryohey Nakayama¡Ë
¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï7·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ê¤¤´¤È¡£¿å¾å¤¨¤ß¤ê(Vo.Gt)¡¢²¬ÅÄ°ÂÌ¤(Gt.Cho)¤Î2¿Í¤Ë¡¢±üÂ¼ÂçÇúÈ¯(Sup.Dr)¡¢»³粼±ÑÌÀ(Sup.Ba)¡¢¹âÅÄ¿¿Ï©(Sup.Key)¤Î3¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿5¥Ô¡¼¥¹ÊÔÀ®¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡Ö¥È¥ê¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¤´¤È»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿å¾å¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ø°¦ºÍ¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê²»³Ú¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¡¢²ñ¾ì¤â¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡Ö²¿¤À¤«¸µµ¤¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡©Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤´ÍÍ»Ò¤Î¿å¾å¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Æ¿»¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¬ÅÄ¤¬»É·ãÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡ª¤¤Ã¤Á¤êºÙË¦¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ²ñ¾ì¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¿å¾å¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤É¤¦¤¾¡¢¤ª¼ê¤òÇÒ¼Ú¡×¤È¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¾å¤¬¥¯¥é¥Ã¥×¤òÍ×µá¤·¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¶«¤ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø0.2¡Ù¡£¿å¿§¤È»ç¿§¤¬¸ò¤ï¤ë¾ÈÌÀ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤Ê¤¤´¤È¤é¤·¤¤Í¶ÏÇÅª¤Ç¾Â¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀèÄø¤è¤ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÌÄ¤é¤·¡¢¿å¾å¤â¡ÖÍè¤¤¤è¡ª¡×¤È¤µ¤é¤ËÀú¤ë¡£¤³¤Î¾ð½ï¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢Èà½÷Ã£¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤À¡£
MC¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡ÖÀº°ìÇÕ¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡£Æ±´ü¤òÍÑ¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡£¿å¾å¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¿åÎ¯¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÃÆ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÀè¤Ë¤Þ¤Ç´¶¾ð¤òÆþ¤ì¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤¤´¤È¤È¥Õ¥í¥¢¤ÇÈëÌ©¤ÎPOP¤ò¶¦Í¤¹¤ëÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤Í¤§¡ªºÇ¹â¤À¤è¡ª¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤Î¿å¾å¡£Â³¤¯¡Ø¥°¥Ã¥Ê¥¤¥À¡¼¥ê¥ó¡¦¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥Ù¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¿å¾å¤â¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Á¡¢²¬ÅÄ¤È2¿Í¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÃÆ¤¯¡£¹âÅÄ¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Á¡ºÙ¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¾¯¤·¿å¾å¤Ë¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡ÖÎÏ¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Õ¥í¥¢¤Î²Î¾§¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥ê¥º¥àÂâ¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¥Õ¥í¥¢¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤òBGM¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤Ï³èÆ°Åö½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ô¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶Ê¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ø¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ù¤òÈäÏª¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÄêÃåÅÙ¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î´ËµÞ¤ÈÉâÍ·´¶¤Ç¤â¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î°ìÂÎ´¶¤Ïº£Æü¥¤¥Á¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎMC¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê½ËÊ¡¤ÎÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¿å¾å¤Ï¡Ö»ä¤Ïº£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ²»³Ú¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ëý¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤«Ì´¤ò³ð¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Ï´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¶Ê¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼1st EP¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ØÃ»Ìë¡Ù¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤Çµç¶þ¤ÊÆ¬¤ÎÃæ¤ò1¤Ä¤º¤ÄÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ´Í·´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â1ÂÐ1¤ÇÄ°¤³¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¤´¤È¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥ÖÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ØÊÊ¡Ù¡£°µÅÝÅª¤Ê²»¤È¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤àÁÔ´Ñ¤µ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤âÅÁ¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
º£Æü¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡£¤Ç¤â»äÃ£¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤â²»³Ú¤ÏÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤ë¥È¥ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. °¦ºÍ
2. 0.2
3. ¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥Ö¥ë¡¼
4. ¥°¥Ã¥Ê¥¤¥À¡¼¥ê¥ó¡¦¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥Ù¥¤¥Ö
5. ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó
6. Ã»Ìë
7. ÊÊ
Luov¡¢Closing Act¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ä«¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤À
Luov¡ÊPhoto by Ayumu Kosugi¡Ë
Closing Act¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏLuov¡£º£Ç¯2·î28Æü»ÏÆ°¤Î¿·À±¤¬Ç®¤¤1Æü¤òÄù¤á¤ë¡£
¥Õ¥í¥¢¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎSE¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á¤¿5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£HALDONA(Vo.Gt)¤¬¡ÖLuov¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤·¡ØÂçÃ¦Áö·×²è¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤«¤éÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹¤¾¡ª¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥Ã¥×¤ÏÁá¤¯¤Ê¤ê¡¢²»¤ò´°Á´¤Ë²òÊü¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¡£¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤ÈHALDONA¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½é¸«¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤Þ¤ê¡¢Takakuzo(Trackmaker)¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Natsumi(Dr)¤Î»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¦¥¥¦¥¤·¤¿¥É¥é¥à¤Î¥Ó¡¼¥È¤«¤é¡¢2¶ÊÌÜ¡Ø¥Õ¥ëÌµ»ë¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡Ù¤Ø¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ì¤ë¶Ê¡ÊHALDONA¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¥Õ¥í¥¢¤â³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
MC¤ÇHALDONA¤Ïº£Æü¤ÏÃë¤«¤é¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê1Æü¤Î¥é¥¹¥È¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤è¤Ã¤ÆÊý¤Ë¤âLuov¤Î²»³Ú¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Æü¤³¤Î¶õ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ØÆ©ÌÀ¥·¥ã¥Ü¥ó¡Ù¤Ø¡£¿ð¡¹¤·¤¯¤â¡¢¤É¤³¤«Í«¤¤¤Î¤¢¤ëÎÞ¿§¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²ñ¾ì¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¼ê¤ò²£¤Ë¿¶¤ê¡¢°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£HALDONA¤ÎÌµ¹¤¤Ê²ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼¾ÅÙ´¶¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºÇ¸å¤Î¶Ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢HALDONA¤Ï²þ¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊë¤é¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤ä¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âº£Æü¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢Luov¤Î²»³Ú¤â¥é¥¤¥Ö¤âÁ´Éô¶ì¤·¤µ¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âLuov¤Î¶Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ¸å¤ËÉ¬»à¤Ç¤â¤¬¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤ò¡×¤È¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡Ø¤Æ¤ó¤Ä¤Ê¤®¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ã¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¤³¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ Áª¤ó¤ÀÀè¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¿Ì¤Íè¤Ë½Ð°©¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢º£Æü¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¤òÁª¤Ó¡¢³Ú¤·¤ó¤À1Æü¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤ÈºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ä«¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£Luov¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ÎÊ¬¤«¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¥é¥¤¥Övol.18¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. ÂçÃ¦Áö·×²è
2. ¥Õ¥ëÌµ»ë¥Ù¥¤¥Ù¡¼
3. Æ©ÌÀ¥·¥ã¥Ü¥ó
4. ¤Æ¤ó¤Ä¤Ê¤®
¤³¤ÎÆü¤Î¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯DIG¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò·îÄÉ¤¦ÈàÊý¤«¤é½Ð¤·¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿´À¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òºÇ¸å¤Ëthe paddles¤¬Í¥¤·¤¯¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢¤Ê¤¤´¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤ÈºÇ¾åµé¤Î°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÎ®¤ì¤¬Èþ¤·¤¤¡£Luov¤â¤·¤Ã¤«¤êÌÀÆü¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÈâ¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Þ¤¿Áý¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¡£
