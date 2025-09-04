ÇðÌÚÍ³µª¡Ö¥à¥ÁÂÇ¤Ã¤Æ²¿¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×AKB48ÎòÂåºÇÄ¹¡õºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò²ó¸Ü
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖACN presents ´Ý»³ÌÐ¼ù MOVING SATURDAY¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY¡ÊËè½µÅÚÍË 15:00¡Á15:25¡Ë¡£8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê¤«¤·¤ï¤®¡¦¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢8·î30Æü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡YouTube¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë
´Ý»³¡§¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤°¤é¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÇðÌÚ¡§¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
´Ý»³¡§¤¸¤ã¤¢¡¢·ë¹½¤¢¤È¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¾®³Ø¹»¤°¤é¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤·¡¢²ÊÌÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡©
ÇðÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Á´Á³¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¨¤Ð»ä¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤¬ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¡£
´Ý»³¡§¤Ê¤¤¤Î!?
ÇðÌÚ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´Ý»³¡§¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Î¦¾å¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
ÇðÌÚ¡§Î¦¾å¤Ï¡¢½¬¤Ã¤Æ¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¸©Âç²ñ¤ÎÁª¼ê¤ò·è¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ìÈÖÄ·¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡£
´Ý»³¡§¤É¤ó¤ÊÅ¬Åö¤ÊÁª¹Í¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÈÖÄ·¤Ù¤¿¤ä¤Ä¤¬ÂåÉ½¤Ç¹Ô¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÇðÌÚ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ç¡¢·ë¶É¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¡£¡Ö»ä¡¢ÀäÂÐ°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¡Ê¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ìÈÖÄ·¤Ù¤¿¤±¤É¡ËÀäÂÐ¤Ë°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤ÉÃÇ¤Ã¤Æ¡£Áö¤ë¤Î¤âÁ´Á³ÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
´Ý»³¡§Áö¤ë¤ÎÃÙ¤¤¤Î¤Ë¡¢Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÇÄ·¤Ù¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?
ÇðÌÚ¡§¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤½¤ì¤À¤È¡¢¡ÊAKB48¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ë¥À¥ó¥¹¤Ê¤ó¤«¤â³Ð¤¨¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÇðÌÚ¡§¸åÈ¾¤Ï¡£30Âå¤ÇAKB48¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬»ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤È¡¢½ã¿è¤ËÂÎÎÏ¤¬¡Ä¡Ä10Âå¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Î¤â¤Î¤òÍÙ¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡£
´Ý»³¡§¤¢¤ì¤À¤±ÍÙ¤Ã¤Æ¤Æ¡©
ÇðÌÚ¡§¤É¤ó¤É¤ó¥À¥ó¥¹¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Ç¤âÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¸åÈ¾¤Îº¢¤Ï¡¢»ä¤À¤±»ÀÁÇ´Ì¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¥À¥ó¥¹¤â¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÇðÌÚ¡§ÀÎ¤ÎAKB48¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¹¤´¤¤·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¥à¥ÁÂÇ¤Ã¤Æ²¿¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§ÇðÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÇðÌÚ¡§º£¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢YouTube¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ê¥½¥í¤È¤·¤Æ¡Ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤âºÙ¡¹¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§·ë¹½¡¢¡ÊÇðÌÚ¤µ¤ó¤Î¡ËYouTube¡Ê¡Ö¤æ¤¤ê¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ë¤È¤«´Ñ¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È¤«Ê¿µ¤¤Ê´é¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÇðÌÚ¡§ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª
´Ý»³¡§¡Ê·ÝÇ½¿Í¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò»¯¤¹¤Î¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¶¯µ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ÇðÌÚ¡§¥á¥¤¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤«¤é¤ä¤ó¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼¡²ó9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤â¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7729
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ACN presents ´Ý»³ÌÐ¼ù MOVING SATURDAY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 15:00¡Á15:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§´Ý»³ÌÐ¼ù
ÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù
¼¡²ó9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤â¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
「AuDee（オーディー）」では、時間の都合上カットしたトーク部分も盛り込んだ「ディレクターズカット版」 https://audee.jp/program/show/44626がアップされています。音声は「AuDee（オーディー）」アプリで聴くことができますので、ぜひそちらもチェックしてください。
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7729
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@Moving_TFM https://x.com/Moving_TFM