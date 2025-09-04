Î¦¾å£¸£°£°£ÍÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦µ×ÊÝÑÛ¤¬½é¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ø¡ÖÀµÄ¾¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Ä©Àï¤¹¤ë¤À¤±¡×
¡¡Î¦¾å½÷»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦µ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â£³Ç¯¡Ë¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê£±£³Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Ä©Àï¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£··î¤Î¹â¹»ÁíÂÎ¸å¤ÏÉé½ý¤Ç£²½µ´ÖÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯´¶³Ð¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´»Ò¤Ï¾å¡¹¡£¼«¹ñ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Áª¼ê¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¡¼¥ê¡¼¡¦¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤òµó¤²¡¢¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¤ÈÁö¤ê¤¿¤¤¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£