¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û·¬¸¶¾»Ö¤¬¹ß±«ÃæÃÇºÆ³«¤«¤é¤ï¤º¤«£±Ê¬¤ÇÀèÀ©ÂÇ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£´Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Î·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤¬¹ß±«ÃæÃÇ¤«¤éºÆ³«¸å¡¢¤ï¤º¤«£±Ê¬¤ÇÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¯±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²ÜÌ¾¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£³²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¸á¸å£¶»þ£´£±Ê¬¤«¤é»î¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¤·¤¿¡£Æ±£·»þ£³£³Ê¬¤ËÆ±¤¸¾õ¶·¤«¤é»î¹ç¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢ºÆ³«¸åºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤Î·¬¸¶¤¬Æ±£³£´Ê¬¤Ë¹Åç¡¦¹â¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦ÃÎÌî¤¬À¸´Ô¤¹¤ëÀèÀ©º¸Á°ÂÇ¡£¡ÖÃæÃÇ¸å¤Ç¤·¤¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£