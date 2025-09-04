Âç³ØÀ¸¤ê¤»¤¬¥¢¥ê¥¹¤È½Ð²ñ¤¦¡¡¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡Ù»Ï¤Þ¤ê¤ò±Ç¤·¤¿3ËÜ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¸ø³«
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü3ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡ÙÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶·ã¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î22ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡1865Ç¯¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤·¡¢º£¤â¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤ÇÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¤·¤¿ËÜºî¡£¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¤ê¤»¤¬¡¢¡ÈÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡É¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤ê¤»¤¬¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¥¢¥ê¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ËÜÊÔÁ°È¾¤Î½ÅÍ×¥·ー¥ó3ËÜ¡£¡Ö¤ê¤»¤ÎÆü¾ï¡×ÊÓ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÊë¤é¤¹Âç³ØÀ¸¡¦¤ê¤»¤¬¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¼«Âð¤Ç¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«¤¯¾ìÌÌ¡£¤ª¼ò¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¤Ç¡¢½¢³è¤ÎÇº¤ß¤ä¾ÇÁç´¶¤ËÍÉ¤ì¤ëÅù¿ÈÂç¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ê¤»¤ÏÌë¹¹¤±¤ËÆÏ¤¤¤¿¡È¤ªµ§¤ê¥áー¥ë¡É¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ï¤±¸ý¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¾¥ó¥Ó¥²ー¥à¤Ø¤ÈË×Æ¬¤¹¤ë¡£Â©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éËº¤ì¡¢²èÌÌ¤Ë³ú¤ê¤Ä¤¯¤ê¤»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ìÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤êÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤ê¤»¤Î»Ñ¤¬¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¾õ¤ò³«¤¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡Â³¤¯¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤»¤ÎË´¤ÁÄÊì¡¦Ê¸»Ò¤ÎÈë½ñ¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤Æ¤¤¿±º°æ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÁÄÊì¤¬°ä¤·¤¿¡È¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ø¹Ô¤±¤ë¥Æ¥¹¥È¥â¥Ë¥¿ー¡É¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤ê¤»¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤òÁõÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¥ê¥ó¥´¤Ë¡¢°Ø»Ò¤¬µÕ¤µ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢AR¤Ë¤è¤ë´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤³¤Ø¸½¤ì¤¿Çò¥¦¥µ¥®¤¬¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¶î¤±²ó¤ê¡¢¤ê¤»¤Î²£¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥ê¥ó¥´¡Ê¸µ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ë·ìÁê¤òÊÑ¤¨¡¢Ã¥¤¤µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ê¤»¤Ï¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¡¢Âç¤¤ÊÌÚ¤Îº¬¸µ¤Î·ê¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ê¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç½Ð²ñ¤¦¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹¤ò¡¢¤ê¤»¤¬Êª¸ì¤ÎÃÎ¼±¤òÍê¤ê¤Ë¸µ¤Î»Ñ¤ØÌá¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ø¤ó¤Æ¤³¤ê¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¸å¤¸¤ã¡¢ÉáÄÌ¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¦¥¢¥ê¥¹¤Ë¡¢¤ê¤»¤Ï»×¤ï¤º¡ÖËÜÊª¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¡£¤À¤¬¡¢Éô²°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉ÷Á¥¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Èâ¤¬ÃÆ¤±Èô¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë