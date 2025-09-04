¥¯¥Þ½ÐË× º£½©µÞÁý¤Î¤ª¤½¤ì¡¡¥É¥ó¥°¥ê¶§ºî¤ÇÉÙ»³¸©Ê¿ÌîÉô¤Ç¤â¸·½Å¤Ê·Ù²ü¸Æ¤Ó¤«¤±
¤³¤Î½©¡¢¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×µÞÁý¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤Î¼ç¿©¤È¤µ¤ì¤ë¥Ö¥Ê¤Ê¤É¤Î¥É¥ó¥°¥ê¤¬¸©Á´ÂÎ¤Ç¶§ºî¤Þ¤¿¤ÏÉÔºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸©¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×·ÙÊó¤ò½Ð¤·¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤â¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÀè·î²¼½Ü¤ËÎ©»³Ä®¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥É¥ó¥°¥ê¤ÎÎÓ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
½©¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢¥¯¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ë¥É¥ó¥°¥ê¤Î¼Â¤ê¶ñ¹ç¤Î¡¢¾Ü¤·¤¤Ä´ºº·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬À¸Â©¤¹¤ë±ü»³¤Î¥Ö¥Ê¤Ï¡¢Ä´ºº¤·¤¿15¤«½ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÇºÇ¤â°¤¤¶§ºî¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯±ü»³¤ËÀ¸°é¤¹¤ë¥ß¥º¥Ê¥é¤â¡¢16¤ÎÄ´ºº²Õ½ê¤Î¤¦¤Á¡¢¶§ºî¤¬3¤«½ê¡¢¼¡¤¤¤Ç°¤¤ÉÔºî¤¬11¤«½ê¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÉÔºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î¤»³¤ËÀ¸°é¤¹¤ë¥³¥Ê¥é¤âÁ´¸©¤ÇÉÔºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥Þ¤Î¼ç¿©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ½ÐË×¤¬Â¿È¯¤·¤¿2020Ç¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ë°¤¤¿å½à¡¡ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë·üÇ°¤â
º£Ç¯¤Î¼Â¤ê¶ñ¹ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï½©¤Ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿2020Ç¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ë°¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç9·î¤«¤é11·î¤Î3¤«·î´Ö¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬363·ï¡¢Êá³Í¤¬105Æ¬¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢7·î¤È8·î¤Î½ÐË×¤¬109·ï¤ËµÚ¤Ó¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÄ´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿©¤ÙÊª¤òµá¤á¤ÆÉ¸¹â¤ÎÄã¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢¸©¤Ï¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤â¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×·ÙÊó¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·î¤«¤éË¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î¸©µÄ²ñ¸üÀ¸´Ä¶°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤°Î©»³¡¦¼¼Æ²¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¤ÎÄ«»³¹°¹¯²ÝÄ¹¤Ï¡¢¼¼Æ²¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ä»³¾®²°¡¢Î©»³ÍÎÁÆ»Ï©¤Ï³ºÅö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÐ»³Æ»¤ä¼þÊÕ¤Î¹¾ì¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë´Ä¶¾Ê¤Î¸«²ò¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£