¡ÖÂ¼¿À¹ßÎ×¡×Â¼¾å¤¬17¹æËþÎÝÃÆ¡¡¥»HR¥é¥ó¥¥ó¥°Ã±ÆÈ3°ÌÉâ¾å¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Ë¤âÀèÀ©2¥é¥óÊü¤ÁÉüµ¢33»î¹ç¤Ç17HR
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í - ¥ä¥¯¥ë¥È(4Æü¡¢´ôÉì¡¦¤®¤Õ¤·¤óÄ¹ÎÉÀîµå¾ì)
¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬¡¢¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë17¹æËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤ËÀèÀ©¤Î2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¼¾åÁª¼ê¤Ï4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¡¢Àô·½ÊåÅê¼ê¤¬³°³Ñ¹â¤á¤ØÅê¤¸¤¿½Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÆÍ¤»É¤µ¤ëÂè17¹æËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÃ±ÆÈ3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¸å33»î¹ç¤Ç17ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼çË¤¤Î³èÌö¤Ë¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤¦¾Ð¤¦¤·¤«¤Í¤§¡×¡Ö»°´§²¦Â¼¿À¤¬¹ßÎ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í¡×¡Ö¤Þ¤¿Â©¤òµÛ¤¦¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÄÂ¼¿À¤µ¤ó¡×¡Ö1¿Í¤À¤±ÊÌ¥²¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¶å½£¤¬»º¤ó¤À²½¤±Êª¡×¡ÖÂ¼¿À¹ßÎ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£