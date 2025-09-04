µð¿Í¤Þ¤µ¤«¡¡»Í²ó¤Ë°ìµó£·¼ºÅÀ¡¡ËôÌÚ¡¢Àô¤¬Êø¤ì¤ë¡¡Â¼¾å¤Ë¤ÏËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£´Æü¡¢¤®¤Õ¤·¤óÄ¹ÎÉÀîµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬»Í²ó¤Ë°ìµó£·¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎËôÌÚ¤Ï»Í²óÅÓÃæ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¤ËÂ¼¾å¤Ë£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£Æó¡¢»°²ó¤Ï°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é£°ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢»Í²ó¡¢ËÌÂ¼·Ã¤Ëº¸Á°ÂÇ¡¢ÃæÂ¼Íª¤Ë±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢´äÅÄ¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÌµ»àËþÎÝ¡£µÈÂ¼¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¤·¡¢£±»à¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡Àô¤ÏÉÍÅÄ¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤¬¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤ºÅ¬»þ¼ººö¡£Ä¹²¬¤Ë¤Ï£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£Æâ»³¤Ë»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤¬Ëä¤Þ¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Ë¤ÏÄËº¨¤ÎËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¡£°ìµó£·¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£