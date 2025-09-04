¡Úº´²ì¶¥ÇÏ¡¡¥µ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥¤¬½Å¾ÞÏ¢¾¡¡¡ºÇ¸å¤Ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤ò¤«¤ï¤¹
¡¡º´²ì¶¥ÇÏ¤ÎJpn3¡ÖÂè25²ó¥µ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ê¥À¡¼¥È1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´äÅÄË¾Íèµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥¡Ê²´3¡áÃæÂ¼Ä¾¡Ë¤¬Àè¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤òºÇ¸å¤Ë¤«¤ï¤·¤Æº®Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥¤ÏËÌ³¤Æ»¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈC¤ËÂ³¤¤¤Æ½Å¾ÞÏ¢¾¡¡£3ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¡¢3Ãå¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÊ¼¸Ë¤Î¥¨¥³¥í¥¯¥é¡¼¥¸¥å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª3ºÐÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï2005Ç¯¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥¸¥§¥À¥¤°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¡£
¡¡¢¦´äÅÄË¾Íè¤ÎÏÃ
¡¡¾¯¤·¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¤¬¾¡¤Æ¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÁ°È¾¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÇÏ¤¬¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶²¤é¤¯1400¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¾¯¤·Ä¹¤¤¡£¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£