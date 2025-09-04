¼Â¼Ì±Ç²èº£Ç¯ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¤Ã¤¿¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡¡¸¶ÅÀ¤Ï¡ØÅÅ¼ÖÃË¡Ù¤Ë¤¢¤ê!?
¡¡8·îºÇ½ª½µ¤ÎÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷70Ëü6000¿Í¡¢¶½¼ý10²¯9500Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ7½µÏ¢Â³1°Ì¡£¸ø³«7½µÌÜ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤âÆó·å²¯¤Î½µËö¶½¼ý¤ò¥ー¥×¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤´°Á´»î¹çÅª¶½¹Ô¤Ç²ÆµÙ¤ß¥·ー¥º¥ó¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«45Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï2110Ëü2800¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï299²¯8300Ëü±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶½¼ý300²¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶½¼ý300²¯¤Ê¤É¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²áÄø¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£º£·î12Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÌÊÆ¤Ç¤Î¸ø³«¤â¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¡¢ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°3Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï67Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï9²¯5400Ëü±ß¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Ï³°¹ñ±Ç²è¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER Áö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼～Æî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó～¡Ù¤Î9²¯1100Ëü±ß¡Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤ÎÁ°ºî¡ØÉ´²Ö¡Ù¤ÎÆ±´ü´Ö¤Ç¤Î¶½¼ýÈæ¤Ç821¡ó¡¢ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é±Ç²è¤ÎÁ°ºî¡Ø¥¢¥Ê¥í¥°¡Ù¤ÎÆ±´ü´Ö¤Ç¤Î¶½¼ýÈæ¤Ç717¡ó¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£º£²ó¡¢ºîÉÊ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤ÏÍ¥¤ì¤¿´ë²è¤äÀëÅÁ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡ÊºîÉÊ¼«ÂÎ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¡¢ºîÉÊ¤Î½ÐÍè¤¬µÒÂ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ½é¤Î½µËö¤¬²á¤®¤Æ¤«¤é¤À¡Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¤ÏËÜºî¤Î°ÛÎã¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎKOTAKE CREATE¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²ー¥à¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯11·î¡¢¥²ー¥àµ¡¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢YouTube¤äX¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥º¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤¬ËÜºî¤Î±Ç²è²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯12·î¡£Àµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Ì¤Ç½é¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î5·î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥²ー¥à¤ÎÈ¯É½¤«¤é¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡Ë1Ç¯°ÊÆâ¤Ë´ë²è¤¬Æ°¤»Ï¤á¡¢1Ç¯È¾¤Ç±Ç²è¤¬´°À®¤·¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤¦¤·¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÀîÂ¼¸µµ¤¤¬ºÇ½é¤ËÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤À26ºÐ¤Îº¢¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ¿Ì¾¤ÎÊª¸ì¤ò±Ç²è²½¤·¤Æ¡¢¶½¼ý37²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØÅÅ¼ÖÃË¡Ù¤Î´ë²è¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤âÂ¾¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢´ë²è¤ÎÁªÂò´ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶ºî¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬À¤´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é±Ç²è²½¡¢¤½¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¡¢µÚ¤Ó¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÀîÂ¼¸µµ¤¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ÈÁÇÁá¤¤¼Â¹ÔÎÏ¤âº£²ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤â¡ØÅÅ¼ÖÃË¡ÙÆ±ÍÍ¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÃË¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊª¸ì¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶öÁ³¤Î°ìÃ×¤À¤í¤¦¤¬¡£
¡ÊÊ¸¡á±§Ìî°ÝÀµ¡Ë